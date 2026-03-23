HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Giáo viên tiểu học tham gia đường dây mua bán 5 khẩu súng, 1.069 viên đạn

Như Quỳnh |

Tham gia đường dây mua bán 5 khẩu súng, 1.069 viên đạn, giáo viên tiểu học và Phó bí thư Chi bộ bản bị bắt.

Ngày 23-3, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 7 đối tượng gồm: Lý A Sình (SN 1991), Lý A Cu (SN 1991, cùng trú tại bản Hoa Dì Hồ, xã Khun Há); Tòng Văn Hòa (SN 1975, trú tại bản Cáp Na 1, xã Mường Kim); Đoàn Quang Huy (SN 2001, trú tại bản Ngọc Lại, xã Mường Khoa); Lò Văn Toan (SN 2003, trú tại bản Ít Luông, xã Nậm Sỏ); Lò Văn Lực (SN 1997) và Mùa A Hùng (SN 2002, cùng trú tại xã Mường Kim).

Giáo viên tiểu học tham gia đường dây mua bán súng và đạn trái phép tại Lai Châu - Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thông qua mạng xã hội để đặt mua đạn sử dụng vào mục đích săn bắn. Lực lượng công an đã thu giữ 5 khẩu súng cùng 1.069 viên đạn chì.

Được biết, trong số các đối tượng bị khởi tố có Lý A Sình là Phó Bí thư Chi bộ bản; Tòng Văn Hòa là giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Khoen On nhưng vẫn tham gia mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức cơ sở Đảng và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo việc mua bán linh kiện, phụ kiện để lắp ráp súng quân dụng trái phép là hành vi vi phạm pháp luật. Mọi trường hợp không tự giác giao nộp, hoặc cố tình mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Tags

đường dây mua bán vũ khí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại