Giết ít nhất 4 người trong vòng 5 tháng, thử nghiệm trước trên 10 con chó: “Thú vui’ bệnh hoạn của nữ sinh viên ngành luật

Theo Daily Mail và G1, nghi phạm là Ana Paula Veloso Fernandes, 36 tuổi, sinh viên luật tại bang Minas Gerais (Brazil). Từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, Ana Paula đã gây án tại nhiều khu vực thuộc bang São Paulo và Rio de Janeiro, với thủ đoạn tinh vi, thay đổi liên tục để tránh bị phát hiện. Đáng chú ý, sau mỗi vụ án, cô ta đều xuất hiện như “người báo tin đầu tiên”, tự xưng là nhân chứng hoặc người phát hiện vụ việc.

Nạn nhân đầu tiên là Marcelo Fonseco. Ana Paula giả vờ thuê phòng sống chung với anh, nhưng chỉ 4 ngày sau, Marcelo bị đầu độc tử vong, thi thể bị vứt bỏ trong tình trạng phân hủy.

Nạn nhân thứ hai là Maria Aparecida Rodrigues, người mà Ana Paula quen qua ứng dụng hẹn hò. Cô mời Maria đến nhà, rồi ra tay đầu độc, sau đó còn tìm cách đổ tội cho bạn trai cũ.

Nạn nhân thứ ba là ông Neil Correia da Silva, 65 tuổi. Vụ này, Ana Paula nhận 4.000 real (khoảng 2,2 triệu đồng Việt Nam) từ bạn học Michelle Paiva da Silva để nấu món hầm có tẩm độc, nhằm giết cha ruột của Michelle.

Nạn nhân cuối cùng là Hayder Mhazres, 21 tuổi, quốc tịch Tunisia - người từng có quan hệ tình cảm với Ana Paula. Sau khi chia tay, cô ta giả vờ mang thai để níu kéo, nhưng khi Hayder từ chối quay lại, Ana Paula đã pha thuốc độc vào ly sinh tố khiến anh tử vong.

Cảnh sát trưởng Halisson Ideião cho biết động cơ giết người của Ana Paula không xuất phát từ tiền bạc hay thù hận:

“Cô ta giết người vì thích, vì cảm thấy vui. Động cơ không quan trọng - điều quan trọng là cô ta tận hưởng việc tước đoạt mạng sống của người khác. Ana Paula không hề hối hận, thậm chí còn khoái trá khi chứng kiến nạn nhân đau đớn và cái chết đến gần. Chúng tôi tin rằng nếu không bị bắt, cô ta chắc chắn sẽ tiếp tục giết người.”

Cảnh sát cũng tiết lộ, Ana Paula thường quay lại hiện trường sau khi gây án để tận mắt quan sát hậu quả.

Ngoài Ana Paula, cơ quan điều tra đã bắt giữ chị gái song sinh Roberta Cristina Veloso Fernandes và Michelle Paiva da Silva - bạn học của cô, vì nghi ngờ có liên quan hoặc giúp sức trong các vụ án.

Khám xét nơi ở của Ana Paula, cảnh sát tìm thấy terbufos, một loại thuốc trừ sâu cực độc thường được dùng làm thuốc chuột - đã bị cấm lưu hành.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, song giới chức Brazil khẳng định đây là một trong những vụ giết người hàng loạt ghê rợn nhất nước này trong nhiều năm qua - với một kẻ thủ ác là nữ sinh ngành luật, giết người chỉ để “giải trí”.

Nguồn: ETtoday