Giáo viên 'tố' bị thu 12-15% tiền dạy học sinh khuyết tật: Lãnh đạo phường nói gì?

Chiều 6/10, tại buổi họp báo định kỳ của UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Hữu Luật, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Nhất thông tin về vụ việc Trường Tiểu học Ngô Gia Tự "bị tố" thu lại 12-15% tiền phụ cấp dạy học sinh khuyết tật của giáo viên.

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Ông Nguyễn Hữu Luật, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk) thông tin vụ việc.

Ông Nguyễn Hữu Luật- Phó Chủ tịch UBND phường Thành Nhất cho biết, UBND phường Thành Nhất đã thụ lý đơn tố cáo và thành lập Tổ xác minh. Quá trình xác minh bước đầu cho thấy nhà trường có thực hiện chi trả chế độ, phụ cấp đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh khuyết tật; chưa phát hiện trường hợp thuộc diện được hưởng nhưng không được chi trả hoặc chậm chi trả chế độ.

Tuy nhiên, cơ quan xác minh ghi nhận có một số giao dịch chuyển tiền từ tài khoản của giáo viên đến tài khoản một số cá nhân, sau đó các khoản tiền này được chuyển lại cho kế toán nhà trường.

“Bản chất, mục đích, căn cứ của việc chuyển tiền; việc chuyển tiền là tự nguyện hay có yêu cầu, ép buộc và trách nhiệm của từng cá nhân liên quan vẫn đang được tiếp tục xác minh, làm rõ”, ông Nguyễn Hữu Luật cho biết.

Các giao dịch chuyển khoản của giáo viên có ghi "trích 15% tiền thanh toán khuyết tật".

Theo biên bản xác minh của phường Thành Nhất, tại thời điểm ngày 10/9, có 28/29 giáo viên báo cáo đã được hoàn trả số tiền đã chuyển, với tổng số hơn 92,3 triệu đồng; một giáo viên chưa được hoàn trả 600.000 đồng.

Ông Nguyễn Hữu Luật cho biết, hiện UBND phường Thành Nhất chưa đủ cơ sở để ban hành kết luận chính thức về nội dung tố cáo. Địa phương đang tiếp tục đối chiếu hồ sơ, chứng từ, làm rõ quá trình phát sinh, chuyển, tiếp nhận, quản lý, sử dụng và hoàn trả các khoản tiền được phản ánh.

Theo quyết định gia hạn giải quyết tố cáo, thời gian xác minh được kéo dài 30 ngày làm việc kể từ ngày 21/9/2026. Sau khi hoàn tất, UBND phường sẽ xem xét, ban hành kết luận theo quy định; nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền.

Trường Tiểu học Ngô Gia Tự (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) - nơi xảy ra vụ việc giáo viên tố bị thu lại 15% tiền dạy học sinh khuyết tật.

Trước đó, một giáo viên Trường Tiểu học Ngô Gia Tự phản ánh việc sau khi được chi trả chế độ dạy học sinh khuyết tật, giáo viên được yêu cầu chuyển lại một khoản tiền tương ứng 12-15%. Vụ việc này được cho là xảy ra vào năm học 2024-2025.