Ngày 13-4, trang Avia Pro thông tin rằng quân đội Nga đang dồn lực giành lại hai ngôi làng Demidovka và Popovka thuộc huyện Krasnoyarsk, tỉnh Belgorod giáp biên giới Ukraine.

Có vị trí then chốt khi nằm gần đường biên giới, hai ngôi làng trên chính là "cửa ngõ" kiểm soát an ninh khu vực biên giới Nga - Ukraine.

Chiến dịch hướng đến mục tiêu khôi phục quyền kiểm soát vùng lãnh thổ biên giới, ngăn chặn nguy cơ lực lượng Ukraine pháo kích vào tỉnh Belgorod - địa phương vốn hứng chịu nhiều đợt tấn công suốt thời gian qua.

Binh lính Nga ở khu vực Kursk. Ảnh: Sputnik

Lúc giao tranh ở làng Demidovka vẫn đang diễn ra thì làng Popovka đã bị quân đội Nga bao vây hoàn toàn, khiến lực lượng Ukraine không còn đường rút lui.

Theo quân đội Nga, nỗ lực chọc thủng vòng vây từ phía Ukraine gần như bất khả thi do gặp phải sức tấn công mạnh mẽ từ phía Nga.

Chiến dịch tại Demidovka và Popovka là giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch phản công của quân đội Nga, sau khi Ukraine thất bại tại tỉnh Kursk vào tháng 3-2025.

Giới chức Nga kỳ vọng chiến dịch sẽ góp phần ổn định tình hình, tạo điều kiện khôi phục cơ sở hạ tầng và đưa người dân sơ tán trở lại sinh sống.

Dù vậy, chính quyền tỉnh Kursk vừa ra lệnh sơ tán khẩn cấp người dân tại một số khu vực hứng chịu pháo kích dữ dội.

Quyền Thống đốc tỉnh Kursk Alexander Khinshtein thông báo rằng tỉnh Kursk bắt đầu chiến dịch "tái định cư" khẩn cấp nhằm di dời dân thường khỏi những điểm nóng gần biên giới.

Cụ thể, người dân ở các làng Kozino, Gorodishche và Ryaza đang sơ tán khỏi vùng nguy hiểm.

Hoạt động sơ tán do chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng an ninh Bars-Kursk thực hiện, nhằm đảm bảo an toàn cũng như duy trì trật tự suốt quá trình di dời.

Ông Khinshtein cho biết hai ngày gần đây, lực lượng Ukraine liên tiếp tấn công hạ tầng huyện Rylsky, trong đó có cây cầu bắc qua sông Obesta ở làng Kozino, cách biên giới Ukraine chỉ 2 km.

Vụ pháo kích khiến cầu hư hại một phần, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông kết nối trong khu vực.

Dù nhà chức trách Nga cảnh báo nhiều lần nhưng không ít người dân ở những ngôi làng kể trên cố bám trụ đến phút cuối trước khi bị yêu cầu rời đi.

Huyện Rylsky trở thành điểm nóng tại tỉnh Kursk kể từ đầu năm 2025, khi tần suất bị pháo kích tăng vọt.

Trong vài tháng gần đây, hàng ngàn người dân sinh sống ở khu vực biên giới Nga - Ukraine buộc phải rời bỏ nhà cửa vì giao tranh diễn ra ngày càng ác liệt.