Đặc phái viên Mỹ nói bị xuyên tạc về việc chia cắt Ukraine "như Berlin sau Thế chiến II": Thực hư ra sao?

Tờ Kyiv Independent (Ukraine) đưa tin, Keith Kellogg - đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump về Ukraine - đã làm rõ bình luận của mình trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Times (Anh) vào ngày 11/4, khi ông dường như đã gợi ý rằng Ukraine có thể được phân chia thành các khu vực riêng biệt như một phần của thỏa thuận hòa bình với Nga.

Ông Kellogg đề xuất thành lập một "lực lượng trấn an" do Anh và Pháp dẫn đầu ở miền tây Ukraine và tập trung quân đội Ukraine ở phía đông sông Dnipro, nơi một khu phi quân sự cũng sẽ được thiết lập gần đường kiểm soát hiện tại. Các vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát vẫn sẽ tiếp tục nằm dưới sự quản lý của lực lượng này.

"Gần như có thể làm cho nó giống như những gì đã xảy ra với Berlin sau Thế chiến II, khi có một khu vực của Nga, một khu vực của Pháp và một khu vực của Anh, một khu vực của Mỹ", đặc phái viên Mỹ nói.

Đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg tham dự một cuộc họp tại Phòng Bầu dục vào ngày 13/3/2025 tại Washington, DC. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, sau đó, trong một tuyên bố được đăng trên mạng xã hội X vào ngày 12/4, ông Kellogg cho rằng bình luận của mình đã bị xuyên tạc.

"Tôi đang nói về một lực lượng hỗ trợ chủ quyền của Ukraine sau khi ngừng bắn. Trong các cuộc thảo luận về phân chia, tôi đã đề cập đến các khu vực hoặc khu vực chịu trách nhiệm của lực lượng đồng minh (không có quân đội Mỹ)", ông Kellogg nói. "Tôi KHÔNG đề cập đến việc chia cắt Ukraine."

Theo Kyiv Independent, mặc dù Điện Kremlin đã nhiều lần bác bỏ ý tưởng về việc quân đội châu Âu giám sát lệnh ngừng bắn ở Ukraine, đặc phái viên Mỹ khi trả lời phỏng vấn The Times nói rằng một lực lượng do Anh và Pháp dẫn đầu ở miền tây Ukraine "sẽ không khiêu khích chút nào" đối với Nga.

Ông Kellogg cũng đề xuất tạo ra một khu phi quân sự dài gần 30 km ở miền đông Ukraine dọc theo tiền tuyến hiện tại để hoạt động như một vùng đệm giữa quân đội Nga và phương Tây.

Tuy nhiên, theo tờ Independent (Anh), Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng họ sẽ không chấp nhận quân gìn giữ hòa bình từ bất kỳ quốc gia NATO nào "trong bất kỳ điều kiện nào" ở Ukraine.

Trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin liên tục bị cáo buộc trì hoãn mọi kế hoạch ngừng bắn theo thỏa thuận của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nhà Trắng khẳng định rằng Tổng thống Donald Trump sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Nga để đàm phán một thỏa thuận hòa bình.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết: “Chúng tôi tin rằng chúng tôi có đòn bẩy trong việc đàm phán để đạt được thỏa thuận hòa bình, và chúng tôi sẽ sử dụng đòn bẩy đó, và Tổng thống [Trump] quyết tâm thực hiện điều này.”

Viện Nghiên cứu Chiến tranh - một tổ chức tư vấn tại Washington - cho biết Nga đang sử dụng các cuộc đàm phán song phương với Mỹ để trì hoãn các cuộc đàm phán về chiến tranh.

Đặc phái viên Mỹ đàm phán với Tổng thống Nga

Independent đưa tin, vào ngày 11/4, Steve Witkoff - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ - đã có cuộc hội đàm về thỏa thuận hòa bình với Tổng thống Nga Putin trong nhiều giờ tại St Petersburg.

Điện Kremlin đã đăng một bức ảnh trên trang web của mình cho thấy hai người đang bắt tay nhau, cho biết cuộc gặp đã diễn ra.

"Chủ đề của cuộc gặp là các khía cạnh của giải pháp cho vấn đề Ukraine", thông báo trên trang web của Điện Kremlin cho biết.

Các hãng thông tấn Nga đưa tin cuộc hội đàm kéo dài hơn bốn giờ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Steve Witkoff - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ. Ảnh: Điện Kremlin

Theo Independent, ngay khi cuộc hội đàm phán sắp sửa bắt đầu, Tổng thống Trump đã cảnh báo trên mạng xã hội rằng Nga nên đạt được tiến triển trong việc ngừng bắn.

"Nga phải hành động. Quá nhiều người đang CHẾT, hàng nghìn người mỗi tuần, trong một cuộc chiến khủng khiếp và vô nghĩa", ông Trump viết.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Leavitt cho biết đặc phái viên Witkoff đang thảo luận về những nỗ lực chấm dứt chiến tranh với Tổng thống Nga Putin và các quan chức khác.

“Đây là một bước tiến nữa trong quá trình đàm phán hướng tới lệnh ngừng bắn và thỏa thuận hòa bình cuối cùng”, bà nói.

(Theo Kyiv Independent, The Times, Independent)