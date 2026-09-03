Giáo sư U50 trẻ lại 15 tuổi nhờ tự thí nghiệm trẻ hoá

Giáo sư Dean Ho tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS) đã tự biến mình thành vật thí nghiệm trong một nghiên cứu về tuổi thọ và thu được kết quả đáng kinh ngạc.

Từ giữa tháng 8/2024, ông đưa cơ thể mình qua hàng loạt chế độ nhịn ăn, dinh dưỡng và tập luyện khác nhau. Kết quả gây chú ý: một trợ lý AI do chính nhóm nghiên cứu phát triển ước tính tuổi sinh học của ông vào khoảng 32, trẻ hơn gần 15 tuổi so với tuổi thật đã 47.

Câu chuyện được trang tin Mothership của Singapore đăng tải, dựa trên thông cáo báo chí của Trường Y NUS phát ngày 13/8/2026. Nghiên cứu mang tên DELTA được công bố trước đó một ngày, 12/8/2026, trên tạp chí khoa học PLOS One.

Giáo sư Dean Ho, Giám đốc Viện Y học Kỹ thuật số (WisDM) thuộc Trường Y Yong Loo Lin của NUS.

Một điều cần nói rõ trước

Trước khi đi vào chi tiết, có một bối cảnh quan trọng nằm ngay trong tên đầy đủ của nghiên cứu trên PLOS One: đây là một giao thức N=1, tức toàn bộ nghiên cứu chỉ có đúng một người tham gia, chính là giáo sư Ho.

Điều này có nghĩa kết quả không thể suy rộng cho người khác, cũng không chứng minh được quan hệ nhân quả. Bản thân NUS trình bày DELTA như một nỗ lực tìm hiểu sức khỏe cá nhân hóa, không phải một phương pháp chống lão hóa đã được kiểm chứng. Giai đoạn tiếp theo mới là xem các mẫu hình quan sát được ở Ho có lặp lại trên nhóm lớn hơn hay không.

Con số 32 cũng là ước tính của một mô hình AI dựa trên dữ liệu sinh lý và phân tử, không phải kết quả xét nghiệm y tế, và không có nghĩa là ông thực sự trẻ lại 15 tuổi.

Nghiên cứu này muốn trả lời câu hỏi gì

Theo thông cáo của NUS, giáo sư Dean Ho, Giám đốc Viện Y học Kỹ thuật số (WisDM) thuộc Trường Y Yong Loo Lin của NUS, muốn tìm hiểu điều gì xảy ra giữa những lần khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Dean Ho vốn rất thích đồ ăn nhanh, chiên rán...

.. và ngủ rất ít, chỉ khoảng 5-6 tiếng mỗi ngày.

"Chúng tôi bắt đầu nghiên cứu này để hiểu rõ hơn điều gì xảy ra giữa những lần khám sức khỏe định kỳ, thứ mà phần lớn mọi người vẫn dựa vào để đánh giá sức khỏe của mình. Chúng tôi muốn nhìn xa hơn các chỉ số tĩnh, tập trung vào cách cơ thể vận hành và thay đổi theo thời gian thực", ông nói trong thông cáo. "Ai cũng biết con người khác nhau, nhưng chúng ta còn khác với chính mình theo thời gian. Sức khỏe là một câu chuyện, không phải một bức ảnh chụp nhanh."

Để theo dõi, Ho đeo cùng lúc ba thiết bị gồm Whoop, Garmin và Apple Watch trong khoảng tám tháng, cho phép ghi nhận thay đổi trong thời gian dài hơn nhiều so với các báo cáo thông thường từ thiết bị đeo.

Bước ngoặt từ một món quà sinh nhật

Theo Mothership dẫn thông tin từ NUS, trước khi bắt đầu nghiên cứu, chế độ ăn của Ho gồm nhiều nước ngọt và đồ chiên rán. Có lần ông uống liền năm cốc trà chanh trong một bữa. Ông cũng chỉ ngủ khoảng năm tiếng hoặc ít hơn, thường lên giường lúc một hai giờ sáng.

Bước ngoặt đến năm 2021, khi ông mua một bộ dụng cụ xét nghiệm máu làm quà sinh nhật cho chính mình, để theo dõi đường huyết hằng ngày. Từ đó ông bắt đầu tìm hiểu xem khoa học và dữ liệu có thể cải thiện sức khỏe ra sao.

Chế độ trong nghiên cứu

Theo mô tả trong nghiên cứu, giao thức của Ho gồm khoảng 20 giờ nhịn ăn mỗi ngày, nhiều đợt nhịn ăn kéo dài 48 giờ, 90 phút tập sức mạnh hoặc tim mạch mỗi sáng, cùng thực phẩm bổ sung.

Chế độ ăn theo kiểu Địa Trung Hải, xoay quanh rau lá xanh, các loại hạt, dầu ô liu và đạm nạc. Đồ uống giới hạn ở nước lọc, nước điện giải, cà phê đen và trà đen không sữa không đường.

Các chỉ số ghi nhận được

Thông cáo NUS nêu một số thay đổi. Chỉ số chuyển đổi trao đổi chất, tức tốc độ cơ thể chuyển từ đốt đường sang đốt mỡ, cải thiện từ hơn 24 giờ xuống còn 16,5 giờ. NUS cho biết với người ở tuổi Ho, con số trung bình là 36 đến 72 giờ hoặc lâu hơn, và thường kém hiệu quả dần theo tuổi.

Nhịp tim lúc nghỉ giảm từ 65 xuống 46 nhịp mỗi phút. Ho đổi giờ ngủ, đi ngủ khoảng 9 giờ tối thay vì sau nửa đêm, nhờ đó tổng thời gian ngủ tăng từ năm lên gần tám tiếng, ngủ sâu nhiều hơn và ít thức giấc hơn.

Về hệ vi sinh đường ruột, NUS ghi nhận vi khuẩn Fusobacterium trở nên không phát hiện được trong các phép đo. Cân nặng của ông giảm từ khoảng 90kg xuống còn khoảng 72kg.

"Giống như chơi một trò chơi"

Chia sẻ trong thông cáo, Ho ví trải nghiệm này như chơi game. "Nó giống như chơi một trò chơi, tôi điều chỉnh lối sống từng chút một rồi xem các con số thay đổi theo thời gian thực. Việc được nhìn thấy dữ liệu của chính mình chuyển động khiến tôi bị cuốn vào, và giữ cho tôi tiếp tục theo đuổi lối sống lành mạnh hơn", ông nói.

Điều đáng chú ý nhất nằm ở thông điệp cuối của nhóm nghiên cứu. Họ hy vọng mọi người sẽ chủ động tương tác với dữ liệu của chính mình để điều chỉnh lối sống cho phù hợp, thay vì sao chép nguyên xi lịch trình của người khác hay chạy theo sự hoàn hảo.

Nói cách khác, theo chính những người thực hiện nghiên cứu, con số 32 kia không phải một mục tiêu để bắt chước, mà là kết quả của quá trình theo dõi và điều chỉnh dựa trên trải nghiệm của bản thân.

Tóm lại, ai cũng có thể tối ưu cơ thể sinh học của mình bằng cách điều chỉnh lối sống lành mạnh và khoa học hơn!