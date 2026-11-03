Hai mươi năm sau, sự khác biệt giữa hai đứa trẻ không nằm ở việc ai giải bài tập nhanh hơn hay ai nhớ nhiều dữ liệu hơn, những thứ mà AI có thể làm tốt hơn con người gấp nhiều lần.

Giữa thời đại trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển bùng nổ, câu hỏi khiến nhiều phụ huynh trăn trở nhất là: Đâu là năng lực cốt lõi giúp một đứa trẻ không bị công nghệ đào thải?

Trong một buổi trò chuyện về nguồn nhân lực tương lai, Giáo sư Bành Khải Bình (Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc) từng chỉ ra hai kỹ năng sống còn giúp con người giữ vững ưu thế tuyệt đối trước máy móc: tư duy phức hợp và khả năng giao tiếp.

Đáng chú ý, năng lực giao tiếp ở đây không dừng lại ở việc biết chào hỏi hay nói năng lưu loát thông thường, mà là chiều sâu biểu đạt, sự thấu cảm và phản xạ tư duy. Nhìn từ thói quen ngôn ngữ hàng ngày, sự cách biệt giữa một đứa trẻ thích trò chuyện và một đứa trẻ lầm lì, ít nói tưởng chừng chỉ là nét tính cách, nhưng thực tế lại là yếu tố định hình nên quỹ đạo cuộc đời của chúng sau hai thập kỷ.

Khoa học chứng minh: Trẻ càng hoạt ngôn, não bộ càng phát triển vượt trội

Từ năm 1861, khi phát hiện trung khu ngôn ngữ ở bán cầu não trái, nhà thần kinh học Pierre Paul Broca đã khẳng định: Ngôn ngữ và sự phát triển của não bộ có mối liên hệ mật thiết. Khoa học hiện đại ngày nay tiếp tục làm sáng tỏ những khác biệt căn bản giữa hai nhóm trẻ:

Mật độ chất xám của não bộ: Một công trình nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature từng tiến hành quét não bộ của hai nhóm: người ít nói, trầm lặng và người làm các công việc đòi hỏi ngôn ngữ biểu đạt cao. Kết quả cho thấy, mật độ chất xám tương đối ở nhóm hoạt ngôn cao hơn rõ rệt. Mật độ chất xám là chỉ số ảnh hưởng trực tiếp đến tư duy logic, ngôn ngữ và khả năng phối hợp vận động - những yếu tố cốt lõi của chỉ số IQ. Nói cách khác, việc tích cực sử dụng ngôn ngữ từ nhỏ chính là cách tự nhiên nhất để gia tăng mật độ nơ-ron thần kinh.

Ảnh minh họa

Độ linh hoạt của dòng chảy tư duy: Tỷ phú John D. Rockefeller từng đúc kết: "Mỗi cuộc trò chuyện là một tiến trình tư duy". Để diễn đạt mạch lạc một suy nghĩ hay nhu cầu, đứa trẻ buộc phải huy động cùng lúc trí nhớ, sự tưởng tượng và logic sắp xếp câu từ. Những đứa trẻ thích nói thường liên tục tái hiện các trải nghiệm, quan sát và tương tác hàng ngày, từ đó kích thích bộ não tư duy liên tục và sớm hình thành quan điểm độc lập.

Trí tò mò và phản xạ đào sâu bản chất: Báo cáo Hướng dẫn phát triển trẻ em của WHO chỉ ra giai đoạn bùng nổ ngôn ngữ diễn ra từ 2 - 3 tuổi, thể hiện rõ nhất qua việc trẻ đặt câu hỏi liên tục. Điểm khác biệt nằm ở chỗ: Khi nghe câu trả lời "Mặt trời mọc đằng Đông lặn đằng Tây là quy luật tự nhiên", một đứa trẻ ít nói thường sẽ gật đầu và dừng lại. Ngược lại, đứa trẻ hoạt ngôn sẽ truy vấn tiếp: "Thế quy luật tự nhiên là gì hả mẹ?", "Mặt trăng có theo quy luật đấy không?". Chính thói quen truy vấn không ngừng này tạo nên khoảng cách khổng lồ về năng lực phản biện khi trưởng thành.

Làm thế nào để khai mở năng lực biểu đạt cho con ngay tại nhà?

Tiến sĩ Dana Suskind, tác giả cuốn sách Cha mẹ thông thái (Three Million Words), nhấn mạnh: Giao tiếp chất lượng cao giữa cha mẹ và con cái không chỉ bồi đắp tình cảm mà còn trực tiếp thúc đẩy sự hoàn thiện cấu trúc não bộ.

Để giúp con giải phóng rào cản ngôn ngữ và tự tin biểu đạt suy nghĩ, phụ huynh cần chú trọng ba phương pháp then chốt:

1. Lắng nghe kiên nhẫn và chủ động

Nhà giáo dục Đào Hành Tri từng nhận định, lắng nghe không chỉ là sự tôn trọng mà còn là con đường ngắn nhất để bước vào nội tâm của trẻ. Trước khi uốn nắn hay dạy con cách nói, cha mẹ cần học cách lắng nghe trọn vẹn: không ngắt lời, không chế giễu và không vội vã phán xét. Khi cảm nhận được không gian an toàn và được lắng nghe, đứa trẻ mới có động lực giãi bày những góc nhìn độc đáo ẩn sâu bên trong.

2. Mở rộng biên độ của cuộc hội thoại (Tính nối dài)

Một cuộc trò chuyện đúng nghĩa không thể dừng lại ở mô thức hỏi – đáp nhát gừng. Cha mẹ nên khéo léo gợi mở để câu chuyện được nối dài, kích thích tư duy liên tưởng và bồi đắp vốn từ vựng cho con. Đơn cử như trong một bữa cơm, từ việc thưởng thức một món ăn ngon, cha mẹ hoàn toàn có thể dẫn dắt con tìm hiểu về nguồn gốc vùng miền, phong tục ẩm thực hay các giai thoại lịch sử liên quan, biến trải nghiệm đời thường thành bài học sinh động.

3. Thiết lập khung giờ trò chuyện cố định

Theo Khảo sát theo dõi gia đình Trung Quốc (CFPS), tại các đô thị lớn, tỷ lệ cha mẹ dành trên 30 phút mỗi ngày để thực sự trò chuyện cùng con chỉ đạt 27,14%, trong khi có tới 72,86% nói chuyện dưới 30 phút hoặc chỉ xoay quanh chuyện điểm số, bài vở.

Dành ra 10 - 15 phút trước giờ ngủ hoặc tận dụng bữa tối không thiết bị điện tử chính là chìa khóa. Mọi chủ đề từ một chuyện vui ở lớp, một quan sát ngoài phố đến một thông tin thời sự phù hợp lứa tuổi đều có thể đưa ra trao đổi, xây dựng thói quen cởi mở và sẻ chia trong gia đình.

Một khảo sát của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) trên gần 1.000 sinh viên từng xác nhận: Những cá nhân có tài ăn nói, hoạt ngôn và biết cách lập luận mạch lạc luôn vượt trội hơn hẳn về sự nhạy bén tư duy, chỉ số cảm xúc (EQ) cũng như độ ổn định tâm lý trước áp lực.

Hai mươi năm sau, sự khác biệt giữa hai đứa trẻ không nằm ở việc ai giải bài tập nhanh hơn hay ai nhớ nhiều dữ liệu hơn, những thứ mà AI có thể làm tốt hơn con người gấp nhiều lần. Khoảng cách thực sự nằm ở khả năng dùng ngôn từ để kết nối, thấu cảm, truyền tải tư tưởng và thuyết phục đám đông. Khuyến khích con nói, dạy con biết bày tỏ và lắng nghe chính là khoản đầu tư vô giá nhất giúp con làm chủ vận mệnh của mình trong tương lai.