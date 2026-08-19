Giáo sư cơ khí sở hữu gần 200 bài hát, giàu có bậc nhất Hàn Quốc yêu Việt Nam đến cỡ này

Việt Nam tiếp tục hiện diện 1 cách đặc biệt trong dịp kỷ niệm của nam ca sĩ này.

Ngày 18/8/2026, G-Dragon chính thức bước sang tuổi 38. Nhân dịp đặc biệt, nam nghệ sĩ gửi tới người hâm mộ một video được đăng tải trên tài khoản dành riêng cho hội viên trên b.stage. Trong video, khoảnh khắc G-Dragon đội nón lá khiến người hâm mộ Việt Nam đặc biệt thích thú.

Chi tiết nhỏ gợi nhớ đến Việt Nam khiến cộng đồng V-VIP vô cùng xúc động. Trong dịp đặc biệt của bản thân, G-Dragon vẫn "cắt hành" khiến người hâm mộ Việt thổn thức. Chiếc nón xuất hiện trong video sinh nhật là món quà "anh Long" cầm về từ đêm diễn dưới mưa Mỹ Đình năm ngoái.

G-Dragon đội nón lá xuất hiện trong video sinh nhật

Tháng 6/2025, G-Dragon trở lại Việt Nam và biểu diễn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đêm diễn diễn ra trong cơn mưa lớn kéo dài, nhưng hơn 40.000 khán giả vẫn phủ kín các khán đài và đồng thanh hát, hô fanchant xuyên suốt chương trình. Đáp lại tình cảm ấy, G-Dragon trình diễn đầy năng lượng dưới màn mưa trắng trời. Sau sự kiện, nam nghệ sĩ cùng ê-kíp liên tục chia sẻ lại những hình ảnh, thước phim ghi lại đêm diễn, cho thấy sự trân trọng đối với tình cảm của khán giả Việt. Sau đêm diễn, G-Dragon trở về Hàn Quốc với một chiếc nón lá đặc biệt. Anh đội nón lá trên đường ra sân bay, sau đó còn đưa vào vlog ghi lại hành trình, trở thành một trong những khoảnh khắc được người hâm mộ Việt nhắc lại nhiều lần.

G-Dragon trong màn mưa Mỹ Đình

Đội nón lá ra sân bay

Đội nón lá trong "chill" trong khách sạn

Chỉ vài tháng sau, G-Dragon tiếp tục trở lại Hà Nội với G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] vào ngày 8 và 9/11/2025 tại 8Wonder Ocean City. Hai đêm diễn thu hút hơn 50.000 khán giả mỗi đêm, tương đương khoảng 100.000 lượt người trong toàn bộ sự kiện. Trong gần 3 tiếng trên sân khấu, G-Dragon mang đến hơn 20 ca khúc trải dài 16 năm sự nghiệp, từ những sản phẩm mới như POWER, Home Sweet Home đến loạt hit đình đám như Crayon, One of a Kind, Crooked, Untitled, 2014...

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất là biển fanchant "Anh Long" của hàng chục nghìn khán giả Việt. Biểu cảm thích thú của G-Dragon khi nghe biệt danh này trở thành hình ảnh được người hâm mộ đặc biệt yêu thích. Nam nghệ sĩ cũng xúc động chia sẻ niềm vui khi được trở lại Việt Nam, đồng thời nhắc lại kỷ niệm đêm diễn dưới mưa trước đó. Với G-Dragon, tình cảm của khán giả Việt dường như đã trở thành một phần đáng nhớ trong hành trình lưu diễn của anh.

G-Dragon hứa trở lại Việt Nam cùng BIGBANG

Và tháng 10 tới đay, VVIP sẽ được kỷ niệm 20 năm cùng BIGBANG ở Mỹ Đình

Tại sân khấu Hà Nội năm 2025, G-Dragon từng hứa sẽ đưa các thành viên BIGBANG trở lại Việt Nam. Lời hứa này đã có câu trả lời. Việt Nam được lựa chọn là một trong những điểm dừng đầu tiên của World Tour kỷ niệm 20 năm BIGBANG, với hai đêm diễn dự kiến diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tháng 10/2026 hiện đã "cháy vé" ở 2 đợt mở bán. Việc BIGBANG trở lại Việt Nam với quy mô sân vận động, đồng thời tổ chức hai đêm diễn liên tiếp, tiếp tục cho thấy sức hút đặc biệt của nhóm tại thị trường Việt Nam. Với riêng G-Dragon, đây cũng là một lần nữa anh chứng minh rằng những gì mình nói với khán giả Việt không đơn thuần là lời hứa trên sân khấu.

Ngày 19/8/2026, BIGBANG sẽ chính thức comeback cùng digital single BiiiG vào đúng sinh nhật nhóm. Đây là sản phẩm âm nhạc nhóm đầu tiên của BIGBANG sau 4 năm kể từ Still Life phát hành năm 2022. Sau đó, BIGBANG sẽ chính thức khởi động world tour mang tên < XX : COSMOS >. Đây là world tour chính thức đầu tiên của nhóm sau 9 năm kể từ tour diễn năm 2017. Hành trình dự kiến đi qua hơn 19 thành phố lớn trên thế giới, mở màn tại Sân vận động Goyang, Hàn Quốc vào ngày 21/8/2026.

Ở tuổi 38, G-Dragon vẫn duy trì sức ảnh hưởng mạnh mẽ

Ở tuổi 38, G-Dragon vẫn duy trì sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Và trong ngày sinh nhật năm nay, chỉ một khoảnh khắc đội nón lá xuất hiện trong video dành cho người hâm mộ cũng đủ khiến cộng đồng V-VIP vỡ òa. G-Dragon bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ, từng tham gia nhóm nhạc nhí và có thời gian dài làm thực tập sinh SM trước khi gia nhập YG Entertainment.

Năm 2006, anh chính thức ra mắt với BIGBANG trong vai trò thủ lĩnh, rapper và một trong những nhà sản xuất âm nhạc chủ chốt của nhóm. G-Dragon được xem là người góp phần định hình hình mẫu “idol-producer” của K-pop khi trực tiếp tham gia sáng tác, sản xuất hàng loạt ca khúc đình đám như Lies, Haru Haru, Fantastic Baby, Bang Bang Bang... Sau đó, anh tiếp tục xây dựng sự nghiệp solo với Heartbreaker (2009), One of A Kind, Coup d'Etat, KWON JI YONG và trở thành một biểu tượng thời trang có tầm ảnh hưởng quốc tế, từng hợp tác với nhiều thương hiệu xa xỉ.

G-Dragon vừa được tái bổ nhiệm làm giáo sư cơ khí ở KAIST

Ở hiện tại, G-Dragon tiếp tục mở rộng hoạt động vượt khỏi âm nhạc. Anh được bổ nhiệm làm giáo sư thỉnh giảng tại Khoa Kỹ thuật Cơ khí của KAIST, tham gia nghiên cứu sự kết hợp giữa giải trí và công nghệ, trong đó có AI, Metaverse và Robotics. Bên cạnh đó, gia tài sáng tác của nam nghệ sĩ thuộc hàng đồ sộ với khoảng 180 ca khúc được đăng ký bản quyền tại KOMCA, bao gồm các sản phẩm của BIGBANG, âm nhạc solo và những sáng tác dành cho nghệ sĩ khác. Nhờ nguồn thu từ bản quyền, lưu diễn, thời trang, quảng cáo, bất động sản và các khoản đầu tư, G-Dragon được xếp vào nhóm những nghệ sĩ có tiềm lực tài chính hàng đầu của showbiz Hàn Quốc.

Mối duyên giữa G-Dragon và khán giả Việt tiếp tục được nối dài qua nhiều cột mốc

Từ đêm diễn dưới mưa, chiếc nón lá theo anh trở về Hàn Quốc cho đến lời hứa đưa BIGBANG trở lại, mối duyên giữa G-Dragon và khán giả Việt tiếp tục được nối dài qua nhiều cột mốc. Với người hâm mộ Việt, đó cũng là lý do mỗi lần nam nghệ sĩ nhắc đến Việt Nam, sự chờ đợi và yêu mến dường như lại được thắp lên mạnh mẽ hơn.