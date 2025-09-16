Đầu năm 2025, cơ quan công an tỉnh Hà Nam, Trung Quốc phá vụ án liên quan đến một tổ chức tà giáo mang tên Thiên Đảo Hồng Nguyên. Thủ lĩnh của tổ chức này, Thượng Mưu Tăng, tự xưng là Côn Luân Thiếu và Ngọc Hoàng. Bằng việc thao túng tâm trí với chiêu bài tôn giáo, hắn lừa dối tín đồ và phạm tội, bao gồm xâm hại tình dục và gian lận tài chính.

Cảnh sát xác định Thượng Mưu Tăng đã cưỡng hiếp 10 phụ nữ và chiếm đoạt trái phép hơn 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 18,5 tỷ đồng).

Jiemian News trích dẫn báo cáo từ Mạng lưới Chống Tà giáo Trung Quốc cho biết, Thiên Đảo Hồng Nguyên được Thượng Mưu Tăng thành lập vào năm 2021. Đây là tổ chức tà giáo điển hình, hoạt động thông qua sự kết hợp giữa các phương thức trực tuyến và ngoại tuyến với cơ cấu chặt chẽ. Thượng Mưu Tăng đã lập hơn 600 tài khoản trực tuyến, thu hút hơn 200.000 người theo dõi và hơn 5 triệu lượt xem, với hơn 3.000 thành viên.

Ban đầu, hắn dùng giọng điệu thân thiện để lợi dụng những điểm yếu tâm lý của nạn nhân, tuyên bố rằng họ có thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống thông qua "tu đức và tu luyện". Thượng Mưu Tăng dần dần tự nhận mình là Phật tử, Tử tinh thánh, con của thái hậu và vua Tống Nhân Tông. Hắn thậm chí còn tuyên bố rằng nguyên thần của mình đang ngự tại Long Đình Đường ở Khai Phong, tỉnh Hà Nam, qua đó tự tôn mình lên và củng cố quyền lực.

Cảnh sát triệt phá giáo phái Thiên Đạo Hồng Nguyên; thủ lĩnh Thượng Mưu Tăng, tự xưng Ngọc Hoàng, bị tình nghi phạm nhiều tội nghiêm trọng, bao gồm tấn công tình dục và lừa đảo. (Ảnh: Mạng lưới Chống giáo phái Trung Quốc)

Nhiều thành viên bị lôi kéo vào nhóm sau khi trải qua bệnh tật hoặc xung đột gia đình. Thượng Mưu Tăng sử dụng câu chuyện về 3 kiếp cuối cùng để đe dọa những người theo hắn, rằng họ sẽ gặp phải thảm họa thảm khốc nếu họ không tu luyện. Hắn thậm chí còn lợi dụng tình thương của cha mẹ, cổ súy các nghi lễ giả tạo như "ngồi xuống" và "trở về tuổi trẻ", lừa các tín đồ mua lư hương, tượng, giấy vàng và các vật dụng khác để thực hiện nghi lễ.

Ví dụ, con của một tín đồ bị tự kỷ. Thượng Mưu Tăng tuyên bố rằng đứa trẻ là "cậu bé âm dương" và phải trải qua nghi lễ "trở về tuổi trẻ" để hồi phục. Người mẹ đã rút hết 5.000 nhân dân tệ (18,5 triệu đồng) tiền tiết kiệm của gia đình và nhờ chồng vay 15.000 nhân dân tệ (khoảng 56 triệu đồng) để chi trả cho nghi lễ. Cuối cùng, tình trạng của đứa trẻ không được cải thiện, bệnh viện chẩn đoán bé mắc chứng tự kỷ.

Một tín đồ khác là Đường Nguyệt đã chi gần 30.000 nhân dân tệ (hơn 111 triệu đồng) cho nghi lễ "phục hồi trinh tiết" nhằm giúp em trai mình hồi phục. Người em sau đó đã hồi phục nhờ thành công của ca phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, nhưng Đường Nguyệt lầm tưởng đó là tác động của "sức mạnh thần thánh".

Nghiêm trọng hơn, Thượng Mưu Tăng đã dụ dỗ các nữ tín đồ quan hệ tình dục dưới chiêu bài "thanh tẩy năng lượng tiêu cực" và "thanh lọc từ trường". Hắn tuyên bố rằng việc truyền "năng lượng tích cực" của chính mình có thể giúp xua đuổi tà ma và mang lại may mắn.Nhiều phụ nữ bị ép quan hệ tình dục vì sợ hãi và bị kiểm soát. Áp lực tâm lý khiến họ khó thoát ra.

Thượng Mưu Tăng, kẻ tự xưng là hoàng đế chuyển sinh, cũng bịa đặt rằng các nữ tín đồ chính là hoàng hậu hoặc phi tần trong kiếp trước, lấy đó làm cớ để tấn công tình dục họ. Phụ nữ chiếm 90% số tín đồ của hắn.

Các nạn nhân bị thao túng về mặt tinh thần và bị mắc kẹt trong sự bóc lột tài chính và tình dục. (Ảnh: Mạng lưới Chống tà giáo Trung Quốc)

Nhóm tà đạo yêu cầu tất cả các thành viên phải xem buổi phát trực tiếp của Thượng Mưu Tăng hàng ngày và lan truyền thông điệp "tích lũy công đức" thông qua các video ngắn. Thành viên vi phạm hướng dẫn này sẽ bị trừng phạt, chặn hoặc trục xuất khỏi nhóm, tạo ra hệ thống khép kín và bị kiểm soát chặt chẽ.

Cơ quan công tố chỉ ra rằng tổ chức Thiên Đảo Hồng Nguyên có sự phân công lao động rất nghiêm ngặt. Thượng Mưu Tăng là thủ lĩnh, "Đại ca" Vương Vũ (biệt danh) phụ trách quản lý nội bộ; "Trưởng phòng chấp pháp" Tần Mục (biệt danh) giám sát việc phát sóng trực tiếp và hành vi của các thành viên ở mỗi quận, đồng thời bắt buộc tín đồ tuân thủ thông qua đánh giá.

Theo Điều 300, 236 và 266 của Bộ luật Hình sự Trung Quốc, Thượng Mưu Tăng và đồng bọn có dấu hiệu của tội tổ chức và sử dụng các hội kín để phá hoại việc thực thi pháp luật, hiếp dâm và lừa đảo, và sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Mạng lưới Chống Tà giáo Trung Quốc lưu ý rằng các hội kín giả danh tôn giáo và lừa đảo này đã tồn tại trong nhiều năm, nhiều lần thay đổi tên gọi nhưng bản chất vẫn như vậy. Chúng tham gia vào việc kiểm soát tâm trí và trục lợi dưới vỏ bọc văn hóa truyền thống, gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho xã hội và cá nhân.



