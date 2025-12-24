Giảng viên đại học đi làm shipper: Một tháng kiếm 26 triệu đồng, sụt 6kg

Gần đây, câu chuyện giảng viên Hình Bân của Khoa Văn học, Đại học Lâm Nghi (TP Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) chia sẻ trải nghiệm đi làm shipper giao đồ ăn đã thu hút sự chú ý rộng rãi của dư luận nước này.

Được biết, cuối tháng 12/2022, Giáo sư Hình Bân bỏ ra 9.000 tệ (khoảng 33,7 triệu đồng) mua một chiếc xe máy, bắt đầu trải nghiệm cuộc sống của một shipper trong trọn một tháng, cho đến tận mùng 1 Tết Âm lịch, khi hoàn thành đơn giao cuối cùng. Trong khoảng thời gian này, ông đã giao hơn 2.000 đơn, trung bình mỗi ngày chạy xe 210 km, tổng thu nhập khoảng hơn 7.000 tệ (khoảng 26 triệu đồng)

Cuối tháng 8/2023, trong một buổi sinh hoạt học thuật do Học viện Đông Di tổ chức, ông Hình Bân chia sẻ lại trải nghiệm này. Đơn vị tổ chức sau đó đăng tải bài tự thuật của ông với nhan đề "Mùa đông năm 2022, tôi đi giao đồ ăn ở thành phố Lâm Nghi" lên mạng xã hội, nhanh chóng gây tranh luận và lan truyền mạnh mẽ.

Nói về phản ứng của công chúng, ông thừa nhận: "Tôi không ngờ lại được chú ý nhiều như vậy. Việc giao đồ ăn này, xét ở góc độ nào đó, cũng rất… mang tính văn học. Tôi làm việc này để rèn luyện và nâng cao chính bản thân mình".

Giáo sư Hình Bân (áo kẻ hồng - đen) chia sẻ lại những trải nghiệm đi ship của mình (Ảnh: WeChat Học viện Đông Di)

Trong bài viết, ông Hình Bân cho biết, một tháng đi ship đó vô cùng vất vả. Để tăng thu nhập, shipper nhiều khi phải nhận cùng lúc 5 đơn hàng. Trong quá trình đó, ông từng bị một số khách hàng và bảo vệ liếc xéo, chửi mắng, nhưng cũng gặp không ít khoảnh khắc ấm áp, tử tế.

Ông cho biết mục đích của trải nghiệm này là để tăng trải nghiệm sống, bởi theo ông: "Nếu không có nỗi đau thấm vào da thịt thì những gì viết ra đều rất nhẹ, rất hời hợt".

Ông cũng kêu gọi xã hội thấu hiểu hơn cho sự vất vả của shipper, dành cho họ nhiều sự cảm thông hơn.

Theo thông tin công khai, Hình Bân sinh tháng 12/1976, quê Thanh Đảo (Sơn Đông). Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Văn học hiện đại - đương đại Trung Quốc tại Đại học Sư phạm Tây Bắc năm 2003, ông về giảng dạy tại Đại học Lâm Nghi. Hiện ông là giảng viên, phụ trách các môn như Văn học Trung Quốc hiện đại, Văn học Trung Quốc đương đại, đã công bố 7 bài nghiên cứu học thuật và xuất bản 2 đầu sách, chuyên nghiên cứu thơ ca đương đại Trung Quốc.

Mỗi ngày đi hơn 30.000 bước, giảm 6kg

Theo The Paper , do vẫn có công việc chính nên ở thời điểm đó, nam giảng viên chỉ có thể làm shipper theo hình thức nhận đơn tự do.

"Những ngày nghỉ tôi làm từ sáng đến tối. Ngày thường thì chạy hai tiếng buổi sáng, tối ăn xong lại chạy đến 1-2 giờ, thậm chí 2-3 giờ sáng. Ban đêm tiền cao hơn, nhưng thường phải đi những nơi rất xa" , ông nhớ lại.

Ông từng chạy xe vào các thôn làng hẻo lánh, đường quê tối om, đèn xe chiếu không xa, có lúc lạc xuống mương. Ban đêm trên đường lớn xe tải chạy sát bên, khiến ông không khỏi sợ hãi. Có lần lạnh quá, tay tê cứng, ông phải dừng xe giữa ruộng, chạy vòng vòng cho ấm người, mở bản đồ thấy mình cách Đại học Lâm Nghi 9 km về phía Bắc, mà đường về vẫn còn rất xa.

Hình ảnh nam giảng viên khi hóa thân thành shipper (Ảnh: WeChat Học viện Đông Di)

Theo thống kê của ông, trong một tháng, ông đã giao hơn 2.000 đơn; tiếp xúc với vài trăm cửa hàng; gõ hơn 2.000 cánh cửa; mỗi ngày đi xe 210 km, đi bộ 32.000 bước, leo 110 tầng cầu thang.

Về khoản thu nhập, trung bình ông kiếm được 10 tệ/giờ (khoảng 37,4k đồng) là phổ biến, đỉnh điểm có thể kiếm được 20 tệ/giờ (khoảng 74,8k đồng).

Cụ thể, mỗi đơn có giá trị khoảng 3,5 tệ (khoảng 13k đồng), thời gian hoàn thành một đơn trung bình 20 phút. Như vậy, nếu một giờ giao 3 đơn, ông có thể thu về 10,5 tệ. Trong trường hợp giao ghép 4-5 đơn/giờ, ông thu về 15-19 tệ, nhưng rất dễ bị giục và phàn nàn.

Sau một tuần, ông nhận thấy những con số "mỗi ngày kiếm cả nghìn tệ" mà báo chí từng đưa là không thực tế, còn trải nghiệm thực tế của ông giống với những báo cáo thu nhập thấp hơn từng được công bố.

Gặp đồng nghiệp nhưng không dám nhận nhau

Trong thời gian giao hàng, Giáo sư Hình Bân từng gặp đồng nghiệp trong trường, nhưng vì đeo khẩu trang và mũ bảo hiểm nên không bị nhận ra. Có lần, ông nghe thấy sinh viên nói: "Shipper này trông giống thầy Hình quá".

Áp lực lớn nhất khi giao hàng theo ông là sợ trễ giờ, bởi chỉ cần trễ 1 giây cũng có thể bị khấu trừ 20% thu nhập, trễ quá lâu còn phải bù tiền.

Trải nghiệm đi ship mang đến cho ông nhiều niềm vui và cả vô số kỷ niệm buồn, chẳng hạn như bị yêu cầu đổ rác không công giúp khách để đổi lấy đánh giá tốt; giao đồ đúng giờ nhưng bị khách nói đồ ăn nguội, buộc ông phải tự bỏ tiền đền... Ông thậm chí còn từng bị một thiếu niên và cha mẹ chửi mắng, xô đẩy, khiến ông rất đau lòng

Là người làm giáo dục, ông chia sẻ: "Trong mắt tôi, người trẻ như một tờ giấy trắng, cần được giáo dục và dẫn dắt đúng cách. Gặp chuyện đó, tôi thực sự rất buồn".

Theo National Business Daily