Các chuyến tàu Bắc – Nam đón tin vui trước Tết Bính Ngọ 2026: Hành khách được hưởng lợi

Ngay trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành đường sắt Việt Nam ghi nhận một trong những đợt đổi mới lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đó là 162 toa xe khách mới đồng loạt được đưa vào khai thác trên trục Bắc – Nam từ ngày 19/12.

Cụ thể, các đoàn tàu đón toa xe mới, thay thế cho các toa đã cũ, xuống cấp, bao gồm: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 chạy suốt tuyến Bắc – Nam và SE19/20 khai thác chặng Hà Nội – Đà Nẵng. Các đoàn tàu này đều là những tuyến chủ lực, có mật độ hành khách lớn, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết sắp tới.

Việc ưu tiên đưa toa xe mới vào các đoàn tàu SE cho thấy định hướng tập trung cải thiện trải nghiệm trên những hành trình dài. Loạt toa tàu mới được kỳ vọng tạo ra chuyển biến rõ rệt về trải nghiệm của hành khách, nâng tầm trải nghiệm đường sắt lên một tầm cao mới, giúp hành khách có chuyến đi trọn vẹn hơn.

Toa tàu mới thay đổi những gì so với toa tàu cũ?

Theo mô tả từ VietnamPlus và Báo Chính phủ, các toa xe mới được thiết kế theo định hướng “không gian nghỉ dưỡng di động”. Nội thất sử dụng vật liệu gỗ hoặc formica cao cấp, phối màu ấm, có tranh phong cảnh trang trí, tạo cảm giác gần gũi và dễ chịu hơn so với thiết kế cũ thiên về kim loại và nhựa.

Một thay đổi đáng chú ý nằm ở khu vệ sinh – hạng mục thường bị hành khách phàn nàn trên các toa tàu cũ. Ở toa mới, khu vực này được nâng cấp toàn diện, sử dụng thiết bị đá đúc và sứ cao cấp, không gian thoáng hơn và dễ vệ sinh hơn, phù hợp với các chuyến đi kéo dài hàng chục giờ.

Một số hình ảnh về những toa tàu mới của tàu SE Bắc Nam (Ảnh Đường sắt Việt Nam)

Khu vực vệ sinh có sự nâng cấp rõ rệt (Ảnh Đường sắt Việt Nam)

Về vận hành, các toa xe mới được trang bị công nghệ chống rung và hệ thống chặn cửa thế hệ mới, giúp giảm đáng kể tiếng ồn cơ học khi tàu chạy nhanh hoặc đi qua các đoạn ray xấu. Ngoài ra, ngành đường sắt cũng tích hợp các yếu tố công nghệ 4.0 như hệ thống hỗ trợ thông tin bằng AI (chatbot, voice chat) cho hành khách, đồng thời sử dụng nhiên liệu sinh học B5, hướng tới khai thác thân thiện môi trường.

Có thể thấy, nếu như toa tàu cũ chủ yếu đáp ứng nhu cầu “đi lại an toàn”, thì toa tàu mới hướng nhiều hơn tới “trải nghiệm”. Sự khác biệt thể hiện rõ ở mức độ êm ái, cảm giác sạch sẽ, ánh sáng và không gian sinh hoạt trên tàu.

Theo Báo Nhân Dân, nhiều hành khách đi các đoàn tàu SE sau khi toa mới được đưa vào khai thác cho biết cảm giác rung lắc và tiếng ồn giảm rõ rệt, đặc biệt vào ban đêm. Không gian bên trong toa sáng và thoáng hơn, tạo cảm giác bớt mệt mỏi trong những chuyến đi dài.

Một hành khách đi tàu SE3/4 chia sẻ trên Báo Lao Động rằng khu vệ sinh mới “sạch và dễ chịu hơn hẳn”, giúp người đi tàu đường dài cảm thấy yên tâm hơn so với trước đây.

Vì sao lại thay đổi toa tàu mới ngay trước thềm Tết 2026?

Việc đưa 162 toa xe khách mới vào khai thác ngay trước cao điểm Tết Bính Ngọ 2026 được đánh giá sẽ góp phần giảm áp lực đáng kể cho hệ thống tàu hiện có, đồng thời nâng chất lượng phục vụ trong giai đoạn nhu cầu đi lại tăng mạnh nhất trong năm. Không chỉ bổ sung thêm năng lực vận chuyển, sự thay đổi này còn tác động trực tiếp tới trải nghiệm của hành khách trên những hành trình dài.

Với nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi, gia đình có trẻ nhỏ hoặc những hành khách thường xuyên di chuyển Bắc – Nam, cảm nhận rõ nhất không nằm ở hình thức bên ngoài, mà ở cảm giác an toàn, êm ái và dễ chịu suốt chuyến đi. Những cải thiện về độ rung, tiếng ồn, vệ sinh và không gian sinh hoạt được xem là yếu tố then chốt giúp hành trình tàu hỏa trở nên bớt mệt mỏi hơn trong dịp Tết.

Trao đổi với Báo Lao Động, một chuyên gia giao thông nhận định việc đưa vào khai thác đồng loạt 162 toa xe mới là bước đi “đúng thời điểm". Theo vị này, khi tốc độ và hạ tầng chưa thể cải thiện trong ngắn hạn, thì việc nâng cấp toa xe, cải thiện tiện nghi, độ êm và vệ sinh chính là cách trực tiếp nhất để giữ chân hành khách, đặc biệt trên các hành trình Bắc – Nam kéo dài hơn 30 giờ.

Cùng quan điểm, đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trong phát biểu được VietnamPlus dẫn lại, cho rằng mỗi toa xe mới không chỉ là phương tiện vận chuyển, mà còn thể hiện sự chuyển dịch tư duy phục vụ – từ mục tiêu “chở khách” sang “phục vụ hành khách”, hướng tới nâng cao vị thế của đường sắt Việt Nam trong mắt người dân dịp cao điểm Tết và xa hơn là trong dài hạn.



