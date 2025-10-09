Một ngôi nhà có sang trọng hay không, không chỉ nằm ở việc dùng nội thất đắt tiền mà còn phụ thuộc vào thói quen sống hàng ngày. Chỉ vài thói quen vụn vặt nhưng thiếu tinh tế cũng đủ khiến cả không gian trở nên bừa bộn và kém giá trị.

1. Vừa bước vào cửa đã quăng giày dép

Người ta thường nhìn từ lối vào để đánh giá một ngôi nhà có gọn gàng và gia chủ có nề nếp hay không. Thế nhưng thực tế, nhiều người dù đã làm tủ giày to tướng nhưng vẫn giữ thói quen vứt bừa giày dép ngay cửa. Lâu dần, tủ giày chỉ còn để làm cảnh, còn khu vực này thì lộn xộn và có mùi khó chịu. Để khắc phục, hãy bắt đầu từ việc tập thói quen cất giày vào đúng chỗ. Nếu ngại mở tủ thường xuyên, có thể thiết kế thêm ngăn hở hoặc kệ phụ ngay dưới đáy tủ để tiện sử dụng mà vẫn gọn gàng.

2. Quần áo phơi lấp kín ban công

Ban công vốn là nơi có nhiều ánh sáng và được xem như không gian mở của ngôi nhà. Tuy nhiên không ít gia đình để quần áo phơi suốt ngày, khiến ban công trở thành nơi rối mắt và làm cả phòng khách trông kém tinh tế. Việc phải len qua dãy quần áo mỗi lần ra ban công cũng khiến trải nghiệm sống bị ảnh hưởng. Không có nghĩa là ban công không được phơi đồ, mà quan trọng là phải thu dọn kịp thời, không nên để cả tuần. Ngoài ra có thể dùng máy sấy, giàn phơi gắn tường hoặc chia ban công thành hai khu vực để giải quyết gọn gàng hơn.

3. Biến sofa thành kho để đồ

Một thói quen khác thường đi kèm là vứt quần áo lên sofa, từ đồ vừa phơi khô cho tới áo khoác mới cởi. Khi ghế sofa bị phủ kín bởi quần áo, cho dù đó là món đồ nội thất đắt tiền thì cũng mất hết giá trị. Muốn phòng khách giữ được sự chỉn chu, nhất định phải có khu vực treo đồ và tập thói quen cất gọn ngay sau khi thay. Sofa chỉ thật sự phát huy được vẻ đẹp khi được để đúng công năng của nó - đó là nơi nghỉ ngơi và tiếp khách.

4. Nhồi nhét mọi thứ vào tủ

Nhiều người nghĩ chỉ cần có tủ là sẽ giải quyết được sự bừa bộn, cứ nhét hết vào là xong. Nhưng thực tế đó chỉ là một lớp vỏ bọc tạm bợ. Nếu không có cách sắp xếp hợp lý, mở tủ ra là đồ đạc rơi lả tả, vừa khó tìm lại vừa gây thêm áp lực. Ví dụ với tủ quần áo, nên phân chia rõ khu treo, khu gấp, có thêm ngăn kéo để mọi thứ có vị trí riêng. Khi đó, việc sử dụng tủ mới thật sự hiệu quả, và cảm giác về một ngôi nhà ngăn nắp, có trật tự mới được duy trì.

5. Dùng bàn ăn làm chỗ để đủ thứ linh tinh

Lúc mới dọn về nhà mới, ai cũng muốn chọn một chiếc bàn ăn đẹp để cả gia đình sum vầy. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn, bàn ăn dễ trở thành nơi chất chồng hộp đồ ăn, gói hàng, giấy tờ và cả đồ chơi của trẻ con. Không gian vốn tạo cảm giác ấm cúng lại trở nên ngột ngạt và bừa bộn. Tình trạng này cũng thường xảy ra với bàn trà, tủ đầu giường hay kệ trong nhà tắm. Giải pháp đơn giản nhất chính là rèn thói quen để đồ về đúng chỗ. Nhìn căn phòng thoáng đãng, việc tìm đồ cũng dễ hơn rất nhiều.

6. Bếp núc lúc nào cũng bừa bộn

Bếp được ví như nơi chứa hơi ấm của gia đình, là chỗ tạo ra sự gắn kết. Nhưng nhiều người nấu ăn xong lại để mặc chén bát chất đống, gia vị bày bừa, mặt bếp dính dầu mỡ. Mỗi lần vào bếp giống như một trận chiến, mất hết cảm hứng nấu nướng. Một căn bếp như vậy khó có thể gọi là ấm cúng. Thực ra, chỉ cần tranh thủ rửa dọn ngay trong lúc nấu, thu gọn từng chút một, căn bếp sẽ luôn sạch sẽ và việc nấu ăn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

