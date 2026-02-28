HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Giám đốc ở Tuyên Quang cho một thứ đặc biệt vào thức ăn nuôi heo, giúp HTX lọt top 10 doanh thu chăn nuôi cả nước

Anh Khôi |

Bằng việc đưa các loại dược liệu vào công thức phối trộn thức ăn chăn nuôi, Hợp tác xã Sáng Nhung tại Tuyên Quang đã hoàn thiện lọt vào nhóm 10 HTX chăn nuôi ghi nhận mức doanh thu cao nhất cả nước.

Giám đốc ở Tuyên Quang cho một thứ đặc biệt vào thức ăn nuôi heo, giúp HTX lọt top 10 doanh thu chăn nuôi cả nước - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Sáng kiểm tra lợn giống tại trang trại chăn nuôi.

Ông Nguyễn Ngọc Sáng, Giám đốc Hợp tác xã Sáng Nhung, thực hiện việc tái cấu trúc quy trình chăn nuôi thông qua quyết định thay thế thức ăn công nghiệp bằng nguyên liệu sinh học.

Cụ thể, đơn vị áp dụng công thức phối trộn thức ăn tích hợp các loại thảo dược như sâm cát quế, đẳng sâm, thảo quả và kim ngân hoa. Sự điều chỉnh này làm tăng thời gian luân chuyển vốn khi chu kỳ nuôi lợn kéo dài lên mức 8 đến 12 tháng, nhưng trực tiếp bảo đảm chất lượng đầu ra theo tiêu chuẩn VietGAP và hệ thống quản lý ISO 22000:2018.

Giám đốc ở Tuyên Quang cho một thứ đặc biệt vào thức ăn nuôi heo, giúp HTX lọt top 10 doanh thu chăn nuôi cả nước - Ảnh 2.

Hiện tại, quy mô đàn vật nuôi nội bộ được duy trì ổn định, bảo đảm hạn mức cung ứng ra thị trường trên 300 tấn thịt lợn và gia cầm các loại trong một năm tài chính.

Để kiểm soát tỷ suất lợi nhuận và hạn chế rủi ro từ khâu trung gian, hợp tác xã tự thiết lập và vận hành 5 trung tâm cung ứng sản phẩm trực tiếp tại Tuyên Quang, Phú Thọ và Hà Nội. Toàn bộ danh mục sản phẩm, từ thịt tươi đến hàng chế biến sâu như chả mỡ, giò dăm bông, lạp xưởng, đều được tích hợp công nghệ mã QR để truy xuất nguồn gốc.

Giám đốc ở Tuyên Quang cho một thứ đặc biệt vào thức ăn nuôi heo, giúp HTX lọt top 10 doanh thu chăn nuôi cả nước - Ảnh 3.

Việc minh bạch hóa thông tin chuỗi cung ứng tạo cơ sở pháp lý và uy tín thương mại để đơn vị này ký kết hợp đồng tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử như Sendo, Shopee, PostMart, qua đó duy trì dòng tiền ổn định từ tệp khách hàng đô thị.

Nhằm tối ưu hóa chi phí vận hành và xử lý rác thải chăn nuôi quy mô lớn, ban giám đốc hợp tác xã tiến hành huy động nguồn lực từ bên ngoài thông qua hoạt động liên doanh. Đơn vị đã hợp tác với Công ty COVEKA (Hàn Quốc) nhằm giải ngân dự án 30 tỷ đồng xây dựng nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ công nghệ cao đạt công suất thiết kế 10.000 tấn/năm.

Giám đốc ở Tuyên Quang cho một thứ đặc biệt vào thức ăn nuôi heo, giúp HTX lọt top 10 doanh thu chăn nuôi cả nước - Ảnh 4.

Dự án này vận hành đồng bộ với hệ thống nhà xưởng giết mổ công suất 120 con/ngày và dây chuyền chế biến 12 tấn/ngày hiện hữu, giải quyết việc làm thường xuyên cho 40 lao động. Dựa trên năng lực hạ tầng đã hoàn thiện, mục tiêu sản lượng chăn nuôi của hợp tác xã được ấn định ở mức 12.000 con lợn thịt vào năm 2026.

