Giám đốc không ngại livestream bán giày, đưa thương hiệu Việt đến gần người tiêu dùng

Trong giai đoạn kinh tế khó khăn như hiện nay, để bán được hàng, mỗi doanh nghiệp đều tìm tòi những cách làm sáng tạo như tổ chức livestream bán hàng với sự tham gia của các KOL và cả... lãnh đạo của công ty.

Sự phát triển của thương mại điện tử đang thay đổi cách doanh nghiệp tiếp cận người mua. Bên cạnh cửa hàng và hệ thống phân phối, màn hình điện thoại trở thành một điểm bán, nơi khách có thể xem sản phẩm, đặt câu hỏi và quyết định mua ngay trong một phiên livestream. Để thích nghi, doanh nghiệp tìm thêm cách giới thiệu sản phẩm, hợp tác với những người có ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung. Lãnh đạo công ty cũng trực tiếp lên sóng, đảm nhận công việc vốn thường được giao cho đội ngũ bán hàng.

Với ông Nguyễn Đại Hải, Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Sản xuất TNT Việt Nam, những phiên livestream còn là dịp để khách hàng hiểu hơn về những người đứng sau thương hiệu giày dép Nesty. Từ tháng 3/2025, ông Nguyễn Đại Hải cùng ông Tạ Văn Thành - người sáng lập thương hiệu, tham gia livestream bán hàng. Ông Hải giới thiệu sản phẩm, giải thích chất liệu, đường may và trao đổi với người xem. Có những phiên kéo dài đến đêm.

Ông Nguyễn Đại Hải - Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Sản xuất TNT Việt Nam (áo trắng) cùng ông Tạ Văn Thành - người sáng lập thương hiệu.

Trước khi gắn bó với giày dép, ông Hải học công nghệ thông tin và từng làm việc tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama). Năm 2017, ông chuyển sang kinh doanh sơn, rồi tham gia Nesty năm 2022. Mỗi lần chuyển hướng đều đòi hỏi ông bổ sung kiến thức về sản phẩm, thị trường và cách làm việc với khách hàng.

Livestream đặt ra những yêu cầu khác. Người bán cần trình bày dễ hiểu, theo dõi câu hỏi và phản hồi ngay trong lúc giới thiệu. Với giày dép, khách mua qua mạng không thể thử trực tiếp. Thông tin về chất liệu, kiểu dáng và cách lựa chọn vì thế cần được giải thích rõ. Một câu trả lời đúng điều khách đang băn khoăn có thể giúp họ cân nhắc tốt hơn nhiều lời giới thiệu dài dòng, hoa mỹ.

Với sản phẩm giày dép, khách mua qua mạng không thể thử trực tiếp nên chất liệu, đường may, kiểu dáng cần được bảo đảm tối ưu chất lượng.

Góc nhìn mà người trong cuộc mang đến

Việc livestream có mặt lãnh đạo giúp thương hiệu trở nên rõ ràng hơn, có người chịu trách nhiệm, có cảm xúc, có câu chuyện. Cách lãnh đạo chia sẻ hành trình khởi nghiệp, câu chuyện hậu trường sản phẩm hay thậm chí phản ứng chân thật trước bình luận tiêu cực… đều làm người tiêu dùng cảm thấy gần gũi hơn, từ đó kết nối cảm xúc sâu sắc hơn và dễ dẫn đến hành vi ủng hộ nhãn hàng

Nếu KOL, KOC có thế mạnh trong kể chuyện, chia sẻ trải nghiệm và tiếp cận cộng đồng của mình thì lãnh đạo doanh nghiệp có thêm chất liệu từ quá trình trực tiếp làm việc với sản phẩm và tổ chức kinh doanh. Ở Nesty, ông Hải từng tham gia thiết lập phòng livestream, vận hành gian hàng, theo dõi tồn kho và xây dựng quy trình xử lý đơn trong giai đoạn đội ngũ còn mỏng, chưa có nhiều kinh nghiệm thương mại điện tử.

Những công việc ấy giúp người phụ trách kinh doanh hiểu một đơn hàng được hoàn thành ra sao, bộ phận nào cần phối hợp và những vướng mắc có thể xuất hiện ở đâu. Người sáng tạo nội dung có thể đưa ra nhận xét từ trải nghiệm sử dụng, còn lãnh đạo có thể giải thích thêm những lựa chọn phía sau sản phẩm và cách doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của khách.

Trong giai đoạn đội ngũ còn mỏng, ông Nguyễn Đại Hải từng trực tiếp tham gia thiết lập phòng livestream, vận hành gian hàng, theo dõi tồn kho và xây dựng quy trình xử lý đơn.

Những trải nghiệm làm nghề, kiến thức về sản phẩm và câu chuyện vận hành là chất liệu để người lãnh đạo xây dựng nội dung riêng. Khi được chia sẻ dễ hiểu và đúng lúc, chúng giúp nhãn hàng có thêm dấu ấn giữa nhiều lựa chọn trên thị trường.

Trực tiếp bán hàng để hiểu thị trường và đội ngũ

Theo ông Nguyễn Đại Hải, livestream cũng đưa người quản lý đến gần hơn với những băn khoăn của khách. Câu hỏi trên sóng cho thấy thông tin nào còn thiếu, chi tiết nào khiến người mua cân nhắc và sản phẩm đang được nhìn nhận ra sao.

Việc tham gia trực tiếp cũng giúp người quản lý hiểu công việc của nhân viên. Từ giới thiệu sản phẩm đến trả lời người xem và phối hợp xử lý đơn, mỗi khâu đều có yêu cầu riêng. Trải nghiệm thực tế tạo thêm cơ sở để tổ chức công việc và hỗ trợ đội ngũ.

Ông Hải cho rằng, đứng trước máy quay bán hàng là một phần trách nhiệm của người phụ trách kinh doanh. Tinh thần sẵn sàng cùng làm, trực tiếp đối diện câu hỏi của khách cũng có thể tiếp thêm động lực cho những người đang làm công việc bán hàng mỗi ngày.

Ông Nguyễn Đại Hải đứng trước máy quay trong một buổi livestream cùng ông Tạ Văn Thành và ca sĩ Hòa Minzy.

Thương mại điện tử mở rộng vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp. Bên cạnh hoạch định và quản lý, họ có thêm cơ hội trở thành người trực tiếp kết nối với khách hàng. Ở Nesty, sự kết nối ấy được thể hiện qua cách những người giới thiệu sản phẩm, tiếp nhận phản hồi và cùng đội ngũ thực hiện những điều đã trao đổi với người mua. “Tôi không ngại khi tham gia livestream bán hàng, giới thiệu sản phẩm. “Tôi luôn sẵn sàng tham gia livestream để giới thiệu sản phẩm và tư vấn dịch vụ cho khách hàng. Nếu tôi không bán được hàng thì cũng khó để lan tỏa tinh thần tích cực, niềm đam mê công việc cho đội ngũ nhân viên”, ông Hải cho biết thêm.