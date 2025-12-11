Giai nhân - tấm gương phản chiếu của Văn Mai Hương: Tổn thương nhưng không gục ngã

Ca sĩ Văn Mai Hương vừa chính thức trình làng album phòng thu thứ 5 mang tên Giai nhân.Tiếp tục đồng hành cùng music producer Hứa Kim Tuyền, nữ ca sĩ đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt khi khai phá hình ảnh người phụ nữ quyến rũ, độc lập, tự tin nhưng cũng dám đối diện với những mềm yếu và bất toàn trong cuộc sống lẫn tình cảm.

Ca sĩ Văn Mai Hương.

"Album Giai nhân là một hành trình rất riêng - nơi Hương cho phép mình sống thật với những điều từng giấu kín. Vẫn là sự đồng hành thân thuộc với Hứa Kim Tuyền nhưng lần này, chúng tôi cùng nhau kể những câu chuyện của chính Hương - những khúc quanh, những mất mát, những lần học cách yêu, cách buông bỏ và cả những cảm xúc xứng đáng được lưu giữ.

Đây không chỉ là một album, mà là tấm gương phản chiếu người phụ nữ trong Hương: mềm mại nhưng kiên định, tổn thương nhưng không gục ngã. Sau tất cả, Giai nhân là lời tri ân dành cho những tâm hồn từng yếu mềm và vẫn chọn bước tiếp, bằng tất cả sự dịu dàng của chính mình " - Văn Mai Hương chia sẻ.

Album gồm 9 ca khúc: Bảo Bối, Vườn Hồng, Nhạc Tình, Mỹ Vị, Ướt Lòng, Vùng Xám, Món Quà, Phong Thanh, Khép Màn. Tất cả được chấp bút bởi Hứa Kim Tuyền cùng dàn songwriter trẻ như J4RDIN, Hurrykng, Trid Minh, Dlight, Harosé, Melly… từ chính những chiêm nghiệm trong chuyện tình cảm của Văn Mai Hương.

Mang màu sắc âm nhạc đậm chất Á Đông, album vẫn giữ sự hiện đại khi kết hợp nhiều thể loại: Pop, City Pop, Afrobeat, Bolero, Bossa nova và cả nhạc Ngũ Cung. Dự án còn quy tụ loạt hit-producer gồm Hứa Kim Tuyền, DươngK, 2Pillz, N.T.B, Katzilla… cho thấy sự đầu tư mạnh tay cả về âm nhạc, hình ảnh lẫn phối khí.

Nhiều đồng nghiệp đến chúc mừng Văn Mai Hương.

Album Giai nhân như cuốn tự truyện âm thanh đánh dấu một Văn Mai Hương sâu sắc, trưởng thành hơn. Giai điệu và câu chuyện trong sản phẩm có khi nhẹ nhàng, có lúc sôi động và cũng không kém gai góc, tất cả đều tạo nên trong dòng chảy cảm xúc đa màu sắc cùng lời nhắn nhủ ý nghĩa: Phụ nữ thật sự đẹp khi được sống đúng với cảm xúc của chính mình.

Tại sự kiện listening party diễn ra vào chiều 10/12 tại TP.HCM, album Giai nhân đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả cùng các nghệ sĩ trong làng giải trí. Là một trong số những người đầu tiên nghe trọn vẹn 9 ca khúc mới nhất của Văn Mai Hương, ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ:

"Vocal của Hương đang ở thời điểm chín muồi, không còn đỉnh cao về mặt kĩ thuật thường thấy nữa mà ở đỉnh cao về mặt cảm xúc. Tiên nghe album và cảm thấy rất xúc động, cũng phân vân nhiều để chọn ra bài hát mà mình thích nhất. Và Tiên hy vọng khán giả sẽ yêu thích ca khúc "Phong thanh" vì bài hát này rất lạ ở ca từ, hoà âm phối khí và ở cả cách hát của Hương nữa".

Văn Mai Hương và Chi Pu.

Về phía nghệ sĩ Chi Pu, cô vui vẻ tiết lộ "Vườn hồng" là top 1 trong lòng vì có sự kết hợp của cô cùng Văn Mai Hương. Bên cạnh đó, Chi Pu còn dành sự quan tâm, yêu thích ca khúc "Vùng xám" khi gắn với những câu chuyện rất đời.

Trong suốt hơn một thập kỷ theo đuổi đam mê, Văn Mai Hương đã giới thiệu 5 album phản ánh rõ con người - cá tính âm nhạc của cô qua từng giai đoạn phát triển sự nghiệp gồm: Hãy mỉm cười; Mười tám +; Hương; Minh tinh và Giai nhân.

Cùng thời điểm ra mắt album thứ 5 này, nữ ca sĩ còn phát hành album Minh Tinh phiên bản đĩa than để dành tặng cho khán giả yêu nhạc và thể hiện sự trân trọng với giá trị âm thanh nguyên bản.







