Giải mã tiêu chí chọn xe cho phái nữ tại CCA 2026: Đẹp thôi chưa đủ!

Nếu nam giới thường chìm đắm trong mã lực và hệ thống khung gầm, thì điều gì trên một chiếc ô tô mới đủ sức thuyết phục phái nữ “xuống tiền”?

Nếu vẫn giữ suy nghĩ phụ nữ chỉ chuộng những chiếc xe cỡ nhỏ, thiết kế “bánh bèo” hay màu sắc nữ tính, thì có lẽ nhiều người đã bỏ lỡ sự chuyển mình vô cùng mạnh mẽ của thị trường ô tô hiện đại. Ngày nay, chị em phụ nữ không chỉ tự tin cầm lái mà còn đang đóng vai trò quyết định quan trọng tới doanh số của nhiều thương hiệu lớn.

Chị Bùi Mai Linh – Thành viên Hội đồng Thẩm định chuyên môn của Car Choice Awards 2026. Ảnh: AP Team

Để giải mã trọn vẹn xu hướng thú vị này, Chương trình Trên Ghế tuần này đã có cuộc trò chuyện với chị Bùi Mai Linh – Thành viên Hội đồng Thẩm định chuyên môn của Car Choice Awards 2026. Đặc biệt, với vai trò là người "cầm cân nảy mực" cho hạng mục Xe cho phái nữ năm nay, chị Linh chắc chắn sẽ mang đến những góc nhìn cực kỳ thực tế, đập tan những định kiến cũ kỹ.

Xuyên suốt cuộc trò chuyện, chị Mai Linh đã bóc tách những điểm khác biệt đầy thú vị trong tư duy mua xe giữa hai phái. Nếu nam giới thường bị mê hoặc bởi những thông số kỹ thuật có phần khô khan như mã lực, vận tốc tối đa hay hệ thống khung gầm, thì phái đẹp lại đặt công năng thực dụng và cảm xúc lên hàng đầu.

Phái đẹp đặt công năng thực dụng và cảm xúc lên hàng đầu khi chọn xe. Ảnh: AP Team

Một người phụ nữ hiện đại, đa nhiệm với đủ mọi vai trò từ công sở đến gia đình sẽ thực sự quan tâm đến điều gì trên một chiếc xe? Tại sao phụ nữ thời nay lại hoàn toàn có thể tự tin cầm lái một chiếc SUV hầm hố thay vì hatchback nhỏ gọn? Đâu là mẫu xe ngập tràn tiện nghi đang “nịnh nọt” chị em tốt nhất trên thị trường hiện nay theo đánh giá của chuyên gia này?

Câu trả lời đầy bất ngờ đều nằm trong số phát sóng mới nhất của Chương trình Trên Ghế ngay bên dưới.