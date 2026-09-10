HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Giải mã tiêu chí chọn xe cho phái nữ tại CCA 2026: Đẹp thôi chưa đủ!

Vĩnh Phúc
|

Nếu nam giới thường chìm đắm trong mã lực và hệ thống khung gầm, thì điều gì trên một chiếc ô tô mới đủ sức thuyết phục phái nữ “xuống tiền”?

Nếu vẫn giữ suy nghĩ phụ nữ chỉ chuộng những chiếc xe cỡ nhỏ, thiết kế “bánh bèo” hay màu sắc nữ tính, thì có lẽ nhiều người đã bỏ lỡ sự chuyển mình vô cùng mạnh mẽ của thị trường ô tô hiện đại. Ngày nay, chị em phụ nữ không chỉ tự tin cầm lái mà còn đang đóng vai trò quyết định quan trọng tới doanh số của nhiều thương hiệu lớn.

- Ảnh 1.

Chị Bùi Mai Linh – Thành viên Hội đồng Thẩm định chuyên môn của Car Choice Awards 2026. Ảnh: AP Team

Để giải mã trọn vẹn xu hướng thú vị này, Chương trình Trên Ghế tuần này đã có cuộc trò chuyện với chị Bùi Mai Linh – Thành viên Hội đồng Thẩm định chuyên môn của Car Choice Awards 2026. Đặc biệt, với vai trò là người "cầm cân nảy mực" cho hạng mục Xe cho phái nữ năm nay, chị Linh chắc chắn sẽ mang đến những góc nhìn cực kỳ thực tế, đập tan những định kiến cũ kỹ.

Xuyên suốt cuộc trò chuyện, chị Mai Linh đã bóc tách những điểm khác biệt đầy thú vị trong tư duy mua xe giữa hai phái. Nếu nam giới thường bị mê hoặc bởi những thông số kỹ thuật có phần khô khan như mã lực, vận tốc tối đa hay hệ thống khung gầm, thì phái đẹp lại đặt công năng thực dụng và cảm xúc lên hàng đầu.

- Ảnh 2.

Phái đẹp đặt công năng thực dụng và cảm xúc lên hàng đầu khi chọn xe. Ảnh: AP Team

Một người phụ nữ hiện đại, đa nhiệm với đủ mọi vai trò từ công sở đến gia đình sẽ thực sự quan tâm đến điều gì trên một chiếc xe? Tại sao phụ nữ thời nay lại hoàn toàn có thể tự tin cầm lái một chiếc SUV hầm hố thay vì hatchback nhỏ gọn? Đâu là mẫu xe ngập tràn tiện nghi đang “nịnh nọt” chị em tốt nhất trên thị trường hiện nay theo đánh giá của chuyên gia này?

Câu trả lời đầy bất ngờ đều nằm trong số phát sóng mới nhất của Chương trình Trên Ghế ngay bên dưới.

Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel.

Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

- Ảnh 3.
Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg
Tags

trên ghế

HTV9

VCCorp

Car Choice Awards 2026

Phụ nữ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại