Phim cung đấu Trung Quốc thường khiến khán giả tò mò về cuộc sống xa hoa của hoàng gia. Tuy nhiên, một chi tiết ít ai để ý lại gây ngạc nhiên: các vị vua uy quyền, sống trong cung điện rộng lớn, lại chỉ nằm trên chiếc giường hẹp, chỉ rộng khoảng 1m. Điều này không chỉ áp dụng với hoàng đế mà cả hoàng hậu và phi tần cũng vậy.

Vậy đâu là lý do đằng sau sự lựa chọn tưởng chừng không thoải mái này?

1. Quan niệm "Trường thọ"

Đây là một trong những lý do quan trọng nhất. Người xưa, đặc biệt là các vị vua, luôn khao khát sự trường thọ. Trong tiếng Trung, từ "giường" (床) có phát âm gần giống với "trường" (长), và từ "hẹp" (瘦) lại đồng âm với "thọ" (寿).

Vì thế, việc sử dụng "giường hẹp" được coi là một cách gửi gắm mong ước "trường thọ" (长寿). Niềm tin tâm linh này đã ảnh hưởng sâu sắc đến việc lựa chọn kích thước giường không chỉ trong hoàng cung mà cả trong giới quý tộc.

2. Phù hợp với không gian phòng

Trong kiến trúc phong kiến Trung Hoa, đặc biệt là khu vực tẩm điện (phòng ngủ) của vua, việc xây dựng phòng quá rộng bị cho là không tốt. Quan niệm xưa cho rằng phòng ngủ nhỏ sẽ mang lại may mắn và sức khỏe cho chủ nhân.

Do đó, phòng ngủ trong cung cấm thường được thiết kế khá nhỏ gọn, diện tích thường không quá 10m2. Để hài hòa với không gian này, những chiếc giường cũng phải có kích thước tương xứng, vừa vặn hơn. Hơn nữa, với kết cấu bằng gỗ, việc xây dựng phòng và kê giường nhỏ cũng giúp đảm bảo độ bền và an toàn cho toàn bộ cung điện.

3. Tiết kiệm chi phí xây dựng

Với dàn hậu cung lên đến hàng ngàn người, số lượng cung điện cần xây dựng là khổng lồ. Mặc dù vua có thể đến thăm bất cứ cung nào, nhưng theo quy định, sau khi thị tẩm, vua sẽ trở về tẩm cung của mình. Điều này giúp giảm thiểu sự cần thiết của những phòng ngủ quá lớn và xa hoa ở mỗi cung điện.

Để tiết kiệm ngân sách khổng lồ cho triều đình, các cung điện dành cho phi tần được xây dựng với diện tích nhỏ hơn. Điều này dẫn đến việc sử dụng những chiếc giường có kích thước nhỏ gọn, đồng bộ với không gian, trở thành một quy tắc chung trong toàn bộ Tử Cấm Thành.

Hình ảnh trong các bộ phim cung đấu cũng giữ nguyên yếu tố lịch sử này

Như vậy, đằng sau vẻ ngoài uy nghi, quyền lực của các vị hoàng đế là những lựa chọn thực tế và mang đậm tính tín ngưỡng. Chiếc giường hẹp của họ không chỉ đơn thuần là nơi ngả lưng, mà còn ẩn chứa những quan niệm sâu sắc về sức khỏe, phong thủy và cả sự tiết kiệm trong quản lý triều đình.

Nguồn: Sohu