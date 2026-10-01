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Giải mã bán tải khung gầm liền VinFast VF Wild: 3 điểm cần ‘tận mục sở thị’ tại CCA 2026 cuối tuần này

Vĩnh Phúc
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Sự xuất hiện của VinFast VF Wild đang hâm nóng bầu không khí ngay trước thềm khai màn Car Choice Awards 2026. Thay vì chỉ ngắm nhìn thiết kế hào nhoáng bên ngoài, VinFast VF Wild còn nhiều thứ thú vị khác đang chờ khám phá.

Ngay trước thềm chuỗi sự kiện Car Choice Awards 2026, mở cửa tự do từ 8h-18h trong hai ngày 3 và 4/10 tới đây – nơi VinFast VF Wild hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm trực tiếp thu hút công chúng, mẫu xe bán tải REEV đầu tiên của Việt Nam lại đang thổi bùng lên vô số luồng tranh cãi trái chiều.

- Ảnh 1.

VinFast VF Wild gây chú ý với công nghệ REEV. Ảnh: Đăng Nguyễn

Sở hữu diện mạo hiện đại cùng mức giá "phá đảo" phân khúc, thực tế chưa đến 800 triệu đồng, nhưng liệu tân binh này có thực sự là một món hời hoàn hảo?

Việc mạnh dạn áp dụng nền tảng khung gầm liền (unibody) đồng nghĩa khoảng sáng gầm thấp hơn đáng kể so với các đối thủ dùng hệ khung gầm rời như Ford Ranger hay Toyota Hilux. Điều này đồng nghĩa khả năng di chuyển đa địa hình sẽ phần nào bị ảnh hưởng.

- Ảnh 2.

Khoang lái VinFast VF Wild phiên bản tiền thương mại. Ảnh: Vĩnh Phúc

Chưa dừng lại ở đó, yếu tố gây tò mò nhất lại nằm ở hệ truyền động REEV. Việc lai ghép cấu tạo phức tạp giữa động cơ xăng, cụm pin và mô tơ điện hứa hẹn tầm hoạt động lý tưởng, nhưng chi phí bảo dưỡng và nguy cơ hỏng hóc sẽ được giải quyết ra sao? Ngoài ra, việc chở hàng phía sau nhưng động cơ và hệ dẫn động lại ở phía trước cũng khiến cho nhiều người hoài nghi về khả năng vận hành thực tế của VF Wild.

Đáng chú ý, khoang nội thất có phần "thực dụng" của bản tiêu chuẩn hiện nay đang được đồn đoán là bước đệm dọn đường cho một phiên bản cao cấp hơn, tích hợp hệ dẫn động hai cầu cùng loạt tiện nghi đắt giá.

Tất cả những góc khuất, những băn khoăn về mẫu bán tải đang gây bão này sẽ được mổ xẻ trong video bên dưới.

Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel.

Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

- Ảnh 3.
4 điều cần biết trước khi đấu giá biển số xe, có biển phải đặt trước tới 500 triệu đồng
Tags

VinFast VF Wild

REEV

Ford Ranger

Toyota Hilux

HTV9

VCCorp

VINFAST

Car Choice Awards 2026

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