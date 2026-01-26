Căn nhà nơi bé gái Phần Lan bị giam giữ (Ảnh: Sa Kaeo Public Relations Office)

Chiến dịch giải cứu được tiến hành sau khi em gửi thư điện tử cầu cứu tới cảnh sát tại Phần Lan, tố cáo bị giam giữ và ngược đãi bởi hai người lớn cùng quốc tịch.

Theo truyền thông Thái Lan đưa tin ngày 23/1, vụ việc được phát hiện sau khi Đại sứ quán Phần Lan tại Bangkok nhận được thông tin từ cảnh sát Phần Lan và đề nghị nhà chức trách địa phương hỗ trợ khẩn cấp. Địa điểm được xác định là một căn nhà tại làng Khlong Tai, xã Nong Takian Bon, huyện Watthana Nakhon của Thái Lan.

Tối 22/1, lực lượng cảnh sát xuất nhập cảnh tỉnh Sa Kaeo đã phối hợp với đại diện Đại sứ quán Phần Lan, cảnh sát du lịch và cán bộ Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Nhân quyền Thái Lan tiến hành kiểm tra ngôi nhà nói trên. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện bé gái cùng hai công dân Phần Lan trưởng thành, gồm một nam giới 56 tuổi và một nữ giới 47 tuổi.

Qua kiểm tra giấy tờ, cảnh sát xác định hai người này đã quá hạn thị thực tại Thái Lan trong thời gian dài. Theo hồ sơ nhập cảnh, họ vào Thái Lan ngày 15/11/2021, trong khi thị thực cuối cùng đã hết hạn từ ngày 30/1/2024. Như vậy, thời gian lưu trú quá hạn lên tới hơn 700 ngày. Hai đối tượng đã bị lập hồ sơ xử lý về hành vi vi phạm quy định xuất nhập cảnh và được bàn giao cho cơ quan điều tra tại đồn cảnh sát Ban Thap Mai để tiếp tục làm rõ.

Hiện bé gái đã được đưa vào diện bảo trợ của cơ quan chức năng Thái Lan và sẽ được chuyển tới Đại sứ quán Phần Lan để nhận hỗ trợ lãnh sự và các biện pháp bảo vệ cần thiết. Giới chức Thái Lan cho biết, danh tính và mối quan hệ giữa hai người lớn với bé gái vẫn đang được điều tra, đồng thời chưa công bố động cơ cụ thể của hành vi bị cáo buộc.

Vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, đặc biệt liên quan đến vấn đề bảo vệ trẻ em và trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc xử lý các trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật tại Thái Lan. Cảnh sát khẳng định sẽ tiếp tục điều tra toàn diện, phối hợp chặt chẽ với phía Phần Lan nhằm bảo đảm quyền lợi và an toàn cho nạn nhân, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.