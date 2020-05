Giải cứu thành công 10 người mắc kẹt trong chung cư bốc cháy ở Sài Gòn

Ngày 11/5, Công an quận 6 đang phối hợp cùng lực lượng PCCC&CNCH Công an quận 6, TPHCM điều tra làm rõ vụ cháy ở một chung cư trong khu vực.



Theo đó, chiều 10/5, nhiều người dân sinh sống trong hẻm 50 đường Lê Quang Sung, phường 2, quận 6, TPHCM bất ngờ thấy khói bốc ra từ lầu 1 của chung cư ở địa chỉ 50/1 đường này.

Người dân trong hẻm vội hô hoán dùng nước, bình chữa cháy dập lửa. Một số người tìm cách cứu tài sản ra bên ngoài. 10 người trong căn nhà bị mắc kẹt bên trong hoảng loạn kêu cứu.

Nhận tin báo, Công an quận 6 đang phối hợp cùng lực lượng PCCC&CNCH Công an quận 6, Công an quận 5 đã được điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp chữa cháy.

Ít phút sau, lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã tiếp cận và giải cứu thành công được 10 người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Đến 18h30 cùng ngày, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn. Rất may đám cháy không thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn 25 m2 diện tích căn hộ lầu 1.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.