Giải cứu được một nữ giúp việc vẫn đang ôm chặt bé sơ sinh 3 tháng tuổi trong đám cháy ở Hong Kong (Trung Quốc)

Giữa cảnh hỗn loạn trong vụ cháy hôm 26/11 ở Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc), sự dũng cảm của một nữ giúp việc gia đình người Philippines đã thu hút sự chú ý. Theo báo chí, Rhodora Alcaraz, người mới đến Hong Kong chỉ vài ngày trước, đã bị mắc kẹt bên trong căn hộ cùng với chủ nhà và một em bé 3 tháng tuổi. Khi ngọn lửa bao vây, cô đã cố gắng gọi điện cho chị gái mình ở Philippines để cầu cứu.

Khi lính cứu hỏa tiếp cận được và đưa cô đến Bệnh viện United Christian, người ta thấy cô vẫn đang ôm chặt đứa bé trong vòng tay mình. Trong suốt thời khắc sinh tử, nữ giúp việc vẫn ôm bảo vệ em bé, không rời nửa bước.

Sự dũng cảm của người phụ nữ khiến mọi người cảm động

Một bác sĩ từ khu chăm sóc đặc biệt cho biết cô Alcaraz vẫn trong tình trạng nguy kịch và hiện đang phải đặt ống nội khí quản. Cô có thể được chuyển đến một bệnh viện khác ngay khi tình trạng ổn định hơn.

Cơ quan cứu hỏa Hong Kong cho biết họ dự kiến sẽ kết thúc hoạt động tìm kiếm và cứu nạn vào thứ Sáu (28/11), khi lính cứu hỏa tiếp tục làm việc xuyên qua đống đổ nát để tìm kiếm các nạn nhân. Khu nhà ở 8 tòa tháp – nơi sinh sống của hơn 4.600 cư dân – đang được cải tạo và được bao phủ bằng giàn giáo tre và lưới màu xanh lá cây khi ngọn lửa lan nhanh vào chiều thứ Tư.

Tổng lãnh sự quán Philippines tại Hồng Kông cho biết họ vẫn chưa nhận được báo cáo xác nhận về người Philippines bị thiệt mạng hoặc bị thương, nhưng lưu ý rằng do quy mô của thảm họa, việc xác minh có thể mất thời gian.