Giải bài toán ô nhiễm không khí

Tân Hoa xã cho biết theo lệnh mới, các cơ quan thực thi có quyền thu giữ ngay lập tức những phương tiện cũ như vậy. Cảnh sát và các lực lượng hỗ trợ đã được triển khai tại các trạm xăng trên khắp thủ đô. Những địa điểm này cũng được lắp đặt loa thông báo và camera nhận diện biển số xe.

Theo thống kê từ cảnh sát Ấn Độ, ước tính có 6.114.728 xe, bao gồm xe chở hàng, ô tô cá nhân và xe hai bánh, nằm trong diện xe cũ không được tiếp nhiên liệu tại các trạm xăng và dầu diesel. Hơn 4 triệu xe trong số này được cho là phương tiện hai bánh. Từ tháng 11 năm nay, lệnh cấm sẽ được mở rộng đến các thành phố giáp thủ đô - khu vực có hơn 32 triệu người sinh sống.

Thủ đô New Delhi thường xuyên có tên trong danh sách những thủ đô ô nhiễm nhất thế giới. Mỗi mùa đông, khí thải từ xe cộ và nhà máy, kết hợp với việc người dân đốt rơm rạ ở các bang xung quanh khiến thành phố chìm trong khói mù ô nhiễm. Vào thời điểm khói bụi lên đến đỉnh điểm, nồng độ bụi mịn nguy hiểm PM 2.5 tăng vọt lên hơn 60 lần so với mức khuyến nghị an toàn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Mức PM 2.5 là các hạt mịn có đường kính dưới 2,5 micromet, mỏng hơn sợi tóc người hơn 100 lần và tồn tại lơ lửng trong không khí trong thời gian dài hơn và gây nguy hiểm cho sức khỏe khi chúng có thể xâm nhập vào đường hô hấp. Không giống như hầu hết các nơi có không khí tồi tệ nhất vào ban đêm, ở Ấn Độ, thời gian ô nhiễm nhất là từ 7 giờ sáng đến giữa trưa. Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa Lancet, năm 2019 ô nhiễm không khí đã gây ra 1,67 triệu ca tử vong sớm ở Ấn Độ.

Ngoài chính sách trên, New Delhi đã thúc đẩy kế hoạch trở thành thủ phủ xe điện (EV) của Ấn Độ bằng cách thay đổi toàn diện hệ thống giao thông. Từ tháng 3 năm nay, chính quyền New Delhi công bố chi tiết chính sách EV Delhi 2.0 đầy tham vọng, đặt mục tiêu tăng tỷ lệ sử dụng EV lên 95% trong số xe đăng ký mới vào năm 2027.

Theo đó, chính quyền Delhi đã đưa ra chính sách thay thế toàn bộ xe lam, taxi và xe thương mại hạng nhẹ chạy xăng, dầu hoặc khí nén thiên nhiên (CNG) bằng EV. Cùng với đó, hệ thống giao thông công cộng sẽ được nâng cấp với xe buýt điện. Chính quyền cũng ưu đãi mua xe điện hai bánh, ba bánh, xe thương mại điện (e-LCV) và xe tải điện. Theo chính sách mới, từ tháng 8-2026, thành phố sẽ ngừng đăng ký mới đối với xe hai bánh chạy CNG. Đồng thời, đối với xe ba bánh, các xe xích lô máy chạy CNG có tuổi đời trên 10 năm sẽ bắt buộc phải thay thế hoặc chuyển đổi sang xe điện trong thời gian thực hiện chính sách.

Hồi năm 2018, Tòa án tối cao Ấn Độ ra phán quyết cấm ô tô chạy bằng xăng trên 15 năm và phương tiện chạy bằng dầu diesel trên 10 năm lưu thông ở New Delhi. Tuy nhiên, hơn 6,1 triệu phương tiện như vậy vẫn chạy trên đường phố thủ đô. Các sáng kiến khác của chính phủ, chẳng hạn như hạn chế một phần đối với phương tiện giao thông chạy bằng nhiên liệu hóa thạch và xe chở nước phun sương, lại chưa thu được nhiều kết quả đáng kể.