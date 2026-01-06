Giấc mơ dầu mỏ Venezuela của ông Trump đối mặt với thực tế phũ phàng trị giá 100 tỷ USD

Vụ Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã kết thúc một chương đầy biến động trong lịch sử quốc gia Nam Mỹ này, nơi sở hữu 17% trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh của thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn các công ty dầu khí lớn của Mỹ quay trở lại Venezuela và đầu tư vào việc tái thiết cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại quốc gia này. Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất thế giới, ước tính khoảng 303 tỷ thùng.

Venezuela là thành viên sáng lập của OPEC, có trữ lượng dầu mỏ lớn hơn tất cả các thành viên OPEC khác và các nước xuất khẩu hàng đầu ở vùng Vịnh như Ả Rập Xê Út, Iraq, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Iran.

Theo Tổng thống Trump, sau vụ việc, các tập đoàn dầu khí khổng lồ của Mỹ sẽ đầu tư hàng tỷ USD để tái thiết cơ sở hạ tầng dầu mỏ và bắt đầu kiếm tiền cho Venezuela.

“Chúng ta sẽ để các công ty dầu mỏ lớn của Mỹ, lớn nhất trên thế giới, vào Venezuela, chi hàng tỷ USD, trùng tu cơ sở hạ tầng dầu mỏ và bắt đầu kiếm tiền cho đất nước”, ông Trump nói vào ngày 3/1, ngay sau khi nhà lãnh đạo Venezuela bị bắt giữ và đưa đến Mỹ.

Tầm nhìn của Tổng thống Mỹ nghe có vẻ như là một cơ hội tuyệt vời cho các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ khi hiện chỉ có Chevron được phép hoạt động tại Venezuela và xuất khẩu dầu thô sang Mỹ.

Trên thực tế, công việc khắc phục cơ sở hạ tầng dầu mỏ xuống cấp của Venezuela sẽ là một thách thức thực sự, nếu tình hình chính trị và an ninh tại chỗ cho phép.

Các nhà phân tích đã bắt đầu tính toán xem cần bao nhiêu tiền để vực dậy ngành công nghiệp dầu khí của Venezuela. Họ cho rằng con số này khá lớn và sẽ mất ít nhất một thập kỷ, ngay cả khi các công ty dầu khí của Mỹ đổ xô vào cơ hội này.

Theo Francisco Monaldi, giám đốc chính sách năng lượng Mỹ Latinh tại Viện Chính sách Công Baker thuộc Đại học Rice, để đưa sản lượng dầu của Venezuela trở lại mức đỉnh những năm 1970 là 3,5 triệu thùng mỗi ngày (bpd), gấp hơn 3 lần sản lượng hiện tại khoảng 1 triệu, thì sẽ cần đầu tư 10 tỷ USD hàng năm từ các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ trong thập kỷ tới. Như vậy, vốn đầu tư tổng cộng là 100 tỷ USD trong 10 năm.

Ngoài Chevron, ExxonMobil và ConocoPhillips đều được nhắc đến như những “ông lớn” có thể thúc đẩy sự phục hồi ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela dưới sự dẫn đầu của Mỹ.

Khi cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez quốc hữu hóa ngành sản xuất dầu mỏ của đất nước vào năm 2007, ông đã buộc Exxon và ConocoPhillips phải rời khỏi ngành. Exxon vướng vào một vụ kiện nhằm thu hồi khoản đầu tư của mình, trong khi ConocoPhillips vẫn còn khoản nợ khoảng 10 tỷ USD chưa thể thu hồi.

“ConocoPhillips đang theo dõi những diễn biến tại Venezuela và những tác động tiềm tàng của đối với nguồn cung và sự ổn định năng lượng toàn cầu. Còn quá sớm để suy đoán về bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư nào trong tương lai”, đại diện của công ty nói với Reuters.

Các công ty Mỹ không vội vàng quay trở lại Venezuela. Hai ngày sau khi ông Maduro bị bắt, vẫn chưa chắc chắn liệu sẽ có sự thay đổi sâu sắc nào trong cách điều hành Venezuela và ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này hay không.

“Tôi chưa nói chuyện với các công ty dầu mỏ của Mỹ trong vài ngày qua, nhưng chúng tôi khá chắc chắn rằng sẽ có sự quan tâm mạnh mẽ từ các công ty phương Tây”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với ABC trong một cuộc phỏng vấn ngày 4/1.

Tham khảo: Oilprice﻿