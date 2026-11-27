Với Đại úy Nguyễn Xuân Dũng, giải Ba Sao Mai 2026 không chỉ là dấu mốc trong hành trình nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa đặc biệt bởi đây là cuộc thi anh đã yêu thích và dõi theo từ thuở nhỏ.

Tại đêm chung kết và trao giải Sao Mai 2026 diễn ra tối 22/11, Nguyễn Xuân Dũng là một trong ba thí sinh giành giải Ba. Mang số báo danh 018, nam thí sinh lựa chọn ca khúc "Người Hà Nội" của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi để trình diễn trong đêm thi quyết định.

Ít ai biết, trước khi trở thành Đại úy quân nhân chuyên nghiệp, công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 7, Xuân Dũng từng là cậu bé ngồi xem Sao Mai cùng cha mẹ qua màn ảnh nhỏ, ấp ủ ước mơ có ngày được thử sức tại sân chơi âm nhạc này.

Đại úy Nguyễn Xuân Dũng nhận giải Ba Sao Mai 2026.

Nhiều năm sau, ước mơ ấy đã trở thành hiện thực. Với Xuân Dũng, giải Ba Sao Mai 2026 không chỉ là dấu mốc trong hành trình nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa đặc biệt bởi đây là cuộc thi anh đã yêu thích và dõi theo từ thuở nhỏ.

Trong quá trình tham gia cuộc thi, Xuân Dũng cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi nghe cha nói "không ngờ có ngày con trai mình lại được đứng trên sân khấu Sao Mai". Câu nói giản dị nhưng khiến anh xúc động bởi phía sau thành tích tại cuộc thi là niềm vui của gia đình, những người đã đồng hành và chứng kiến anh lớn lên cùng tình yêu âm nhạc.

Trước khi giành giải Ba năm 2026, Xuân Dũng từng tham gia Sao Mai 2022 nhưng dừng chân ở vòng chung kết khu vực phía Nam. Trở lại cuộc thi sau 4 năm, anh không đặt kỳ vọng quá lớn mà chỉ mong lọt vào top 10.

Hình ảnh Xuân Dũng trong cuộc thi.

Tuy nhiên, khi cuộc thi bước vào những vòng tiếp theo, mục tiêu của anh cũng dần thay đổi. Mỗi lần được gọi tên đi tiếp là một lần anh có thêm niềm vui và động lực. Từ mục tiêu ban đầu, Xuân Dũng từng bước tiến vào vòng chung kết xếp hạng và giành giải Ba chung cuộc.

Nam ca sĩ cho biết điều anh tìm kiếm ở Sao Mai không chỉ là danh hiệu mà còn là cơ hội được thử thách, cọ xát và nhìn lại khả năng của bản thân. Qua từng vòng thi, anh tích lũy thêm kinh nghiệm trong việc lựa chọn ca khúc, xử lý tác phẩm, kiểm soát tâm lý và thể hiện bản lĩnh sân khấu.

Bên cạnh đó, những nhận xét từ hội đồng giám khảo giúp anh nhận ra điểm mạnh cũng như những hạn chế cần khắc phục. Xuân Dũng trân trọng các góp ý chuyên môn và đánh giá cao sự nghiêm túc của ban tổ chức, ê-kíp trong quá trình thực hiện cuộc thi.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ của Xuân Dũng tại Sao Mai 2026 là tình bạn với thí sinh Hải Đăng. Cùng đến từ khu vực phía Nam, cả hai có nhiều thời gian sinh hoạt và tập luyện bên nhau. Họ thường xuyên trao đổi, góp ý về cách xử lý ca khúc và hỗ trợ nhau trong quá trình dự thi.

Xuân Dũng và Hải Đăng.

Xuân Dũng cho biết, anh và Hải Đăng không xem nhau là đối thủ mà luôn sẵn sàng giúp đỡ để cùng tiến bộ. Cả hai đều mong muốn thể hiện tốt nhất khả năng của mình tại cuộc thi.

Anh đặc biệt nhớ khoảnh khắc Hải Đăng nói: "Anh ơi, anh em mình làm được rồi" khi cả hai cùng có mặt ở vòng cuối. Với Xuân Dũng, câu nói ấy thể hiện niềm vui của hai người đã cùng trải qua những áp lực, động viên và hỗ trợ nhau trong suốt hành trình dự thi. Anh xem tình bạn này là một trong những điều đáng quý nhận được sau Sao Mai 2026.

Cuộc thi cũng giúp Xuân Dũng có cơ hội gặp gỡ nhiều giọng ca, quan sát cách làm việc của các thí sinh và học hỏi kinh nghiệm biểu diễn. Những nhận xét từ các nghệ sĩ, nhà chuyên môn trong hội đồng giám khảo giúp anh có thêm góc nhìn về nghề, từ đó xác định những điều cần tiếp tục rèn luyện.

Xuân Dũng và những lần đi biểu diễn.

Nam ca sĩ và mẹ.

Sau cuộc thi, Xuân Dũng trở lại công việc tại Đoàn Văn công Quân khu 7 và tiếp tục theo đuổi các dự định âm nhạc. Anh mong muốn làm mới những ca khúc quen thuộc bằng cách thể hiện riêng, đồng thời thực hiện các sản phẩm mang màu sắc người lính, gắn với đơn vị và đồng đội.