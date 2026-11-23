Tại đêm Chung kết và Trao giải Sao Mai 2026 diễn ra tối 22/11, Đoàn Linh nhận được sự chú ý khi được xướng tên ở hai hạng mục: Giải Khán giả bình chọn và Giải Phong cách.

Theo công bố của Ban tổ chức, sau khi cổng bình chọn trên nền tảng VTVgo khép lại lúc 12h ngày 22/11, Đoàn Linh dẫn đầu với 146.038 lượt bình chọn, chiếm 42,1% tổng số phiếu. Đây là kết quả đáng chú ý, cho thấy sự ủng hộ của khán giả dành cho nữ ca sĩ trong suốt hành trình tham gia cuộc thi.

Đoàn Linh sở hữu nhan sắc xinh đẹp.

Đáng chú ý, Đoàn Linh phải dừng bước từ liveshow 4, không tiếp tục góp mặt trong đêm Chung kết để cạnh tranh ngôi vị cao nhất. Dù vậy, cô vẫn nhận được hai giải thưởng, trong đó Giải Khán giả bình chọn là sự ghi nhận trực tiếp từ công chúng, còn Giải Phong cách ghi nhận dấu ấn nghệ thuật và cá tính biểu diễn của nữ ca sĩ.

Chia sẻ sau khi nhận giải, Đoàn Linh cho biết cảm xúc của cô trong đêm trao giải hoàn toàn khác với sự buồn bã, tiếc nuối khi phải dừng cuộc thi ở liveshow 4.

"Khi ấy, Linh đã rất buồn và tiếc nuối vì vẫn còn nhiều điều mình chưa kịp thể hiện. Hôm nay, khi nhận được cùng lúc hai giải thưởng là Thí sinh được Khán giả bình chọn nhiều nhất và Giải Phong cách, Linh thực sự rất xúc động. Đặc biệt là giải thưởng do khán giả bình chọn, bởi Linh nghĩ rằng với một người làm nghệ thuật, không có gì hạnh phúc hơn việc được khán giả yêu thương và đón nhận.

Đối với Linh, hai giải thưởng này thực sự rất quan trọng trong cuộc đời làm nghề. Linh xem đây là bước đầu tiên để ghi dấu hình ảnh ca sĩ Đoàn Linh trong lòng khán giả - một cô gái sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Bắc Ninh, cái nôi của những làn điệu dân ca Quan họ, mang trong mình tình yêu với âm nhạc truyền thống và luôn mong muốn làm mới những ca khúc dân ca quen thuộc bằng tư duy âm nhạc và màu sắc riêng của mình.

Hai giải thưởng cũng là bước đệm rất lớn, tiếp thêm cho Linh niềm tin và nguồn năng lượng để tiếp tục cố gắng, cống hiến cho nghệ thuật. Linh hy vọng trong thời gian rất gần tới đây sẽ gửi đến quý khán giả những sản phẩm âm nhạc thật chất lượng, chỉn chu và mang màu sắc riêng của Đoàn Linh. Và điều Linh trân trọng nhất sau hành trình Sao Mai 2026 chính là tình yêu thương mà quý khán giả đã dành cho mình", nữ ca sĩ bày tỏ.

Đoàn Linh nhận 2 giải thưởng tại Sao Mai 2026.

Trong hành trình tại Sao Mai 2026, Đoàn Linh gây chú ý với những lựa chọn ca khúc mang âm hưởng dân gian, đồng thời thử nghiệm kết hợp chất liệu truyền thống với âm nhạc đương đại.

Ở liveshow 1, cô lựa chọn mashup "Sen hồng hư không - Tứ Phủ" (Trần Tiến - Hồ Hoài Anh), kết hợp những chất liệu âm nhạc giàu bản sắc văn hóa. Sang liveshow 2, nữ ca sĩ thử sức với "Chiều phủ Tây Hồ" của nhạc sĩ Phú Quang. Giám khảo khách mời NSND Phạm Ngọc Khôi nhận định đây là một tác phẩm khó, trong khi Diva Mỹ Linh đánh giá cao cả giọng hát lẫn ngoại hình của Đoàn Linh.

"Trời cho tương đối hào phóng cho em, cho thanh lại còn cho sắc", Mỹ Linh nhận xét. Nữ giám khảo cũng ghi nhận cách xử lý nhẹ nhàng, có điểm nhấn riêng của Đoàn Linh khi thể hiện một ca khúc quen thuộc. Cô còn dự đoán nữ thí sinh có tiềm năng trở thành nghệ sĩ sở hữu những đêm nhạc riêng chất lượng trong tương lai.

Đến liveshow 3 với chủ đề "Tình ca", Đoàn Linh lựa chọn ca khúc "Có nợ không duyên" của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Thay vì thể hiện theo lối quen thuộc, cô kết hợp âm nhạc dân gian với điện tử (EDM), tạo nên không gian âm nhạc hiện đại trên nền chất liệu truyền thống.

Sự thử nghiệm này nhận được những phản hồi tích cực từ hội đồng giám khảo. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá Đoàn Linh thực sự sống trong tác phẩm, thể hiện sự thấu hiểu và hòa hợp giữa giọng hát với không gian âm nhạc. PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn nhận xét cô trình diễn hấp dẫn, giàu tính nghệ sĩ. Ca sĩ Võ Hạ Trâm ấn tượng với phong cách biểu diễn liêu trai, ma mị của nữ thí sinh.

Tại liveshow 4 có chủ đề "Những giai điệu bất hủ", Đoàn Linh tiếp tục khai thác âm nhạc truyền thống với liên khúc "Còn duyên" và "Hoa thơm bướm lượn". Sinh ra tại Bắc Ninh, cô mong muốn giới thiệu vẻ đẹp dân ca Quan họ quê hương thông qua một bản phối mới.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá cao phần phối khí, cho rằng đây là sự đầu tư và sáng tạo đáng chú ý, mang đến cách tiếp cận mới với chất liệu truyền thống. Tuy nhiên, phần thể hiện của Đoàn Linh không nhận được sự đồng thuận từ các giám khảo còn lại và cô phải dừng bước sau liveshow này.

Qua các vòng thi, Đoàn Linh cho thấy tinh thần tìm tòi, không ngại thử thách với nhiều dòng nhạc và cách thể hiện khác nhau. Từ những ca khúc quen thuộc đến sáng tác mới, từ dân ca truyền thống đến sự kết hợp với EDM, nữ ca sĩ đều tìm cách tạo dấu ấn riêng.

Bên cạnh giọng hát, hình ảnh sân khấu của Đoàn Linh cũng nhận được sự quan tâm. Nữ ca sĩ thường xuyên lựa chọn trang phục được đầu tư, phù hợp với từng tiết mục. Ngoại hình xinh đẹp, phong cách trình diễn cùng sự chỉn chu trong mỗi lần xuất hiện khiến cô được một bộ phận khán giả gọi là "Hoa hậu Sao Mai 2026".

Đoàn Linh và cô giáo TS. Hương Giang

Đoàn Linh sinh ra và lớn lên tại Bắc Ninh, vùng đất gắn liền với những làn điệu dân ca Quan họ. Tình yêu âm nhạc truyền thống được nuôi dưỡng từ nhỏ cũng góp phần định hình hướng đi nghệ thuật của nữ ca sĩ.

Cô tốt nghiệp ngành Thanh nhạc tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, hiện tiếp tục theo học Thạc sĩ ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc tại đây.

Trước khi tham gia Sao Mai 2026, Đoàn Linh từng đạt giải Nhì cuộc thi Giọng hát hay Tây Hồ năm 2022, giải Nhất cuộc thi Giọng hát trẻ - Thanh âm Hà Nội năm 2023 và Quán quân Đỉnh cao Âm nhạc 2024.

Những thành tích này cho thấy quá trình tích lũy kinh nghiệm của nữ ca sĩ trên con đường theo đuổi âm nhạc. Với nền tảng thanh nhạc được đào tạo bài bản và định hướng làm mới chất liệu dân gian bằng tư duy hiện đại, Đoàn Linh đang từng bước xây dựng màu sắc riêng.

Dù không giành ngôi vị cao nhất tại Sao Mai 2026, cú đúp giải thưởng trong đêm trao giải vẫn là dấu mốc đáng nhớ đối với nữ ca sĩ. Đặc biệt, 146.038 lượt bình chọn từ khán giả là nguồn động viên để cô tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật và thực hiện những dự định âm nhạc trong thời gian tới.







