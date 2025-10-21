Giá xe điện VinFast mới nhất: Áp đủ ưu đãi, xe rẻ nhất hơn 10 triệu, xe đi 200km/sạc chưa tới 30 triệu

Hiện tại, VinFast đang áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi cho dải sản phẩm xe máy điện của mình. Ưu đãi có thể trừ trực tiếp vào giá bán, áp dụng đồng bộ trừ 12% cho tất cả các xe.

Với chương trình này, giá xe máy điện VinFast khởi điểm từ hơn 10 triệu đồng - là mẫu VinFast Motio; trong khi đó, mẫu EVO Grand là mẫu dòng phổ thông có mức giá thấp nhất.

VinFast Motio là mẫu xe máy điện có giá thấp nhất, chỉ từ khoảng 10,5 triệu đồng.

Cụ thể hơn, VinFast Motio được bán ra với mức giá khoảng 10.560.000 đồng. Đây là mẫu xe máy điện nhỏ gọn, dành cho học sinh - sinh viên hoặc người cần một phương tiện nhỏ, nhẹ và rẻ để đáp ứng nhu cầu đi lại cơ bản.

Theo thông số nhà sản xuất, Motio sử dụng hệ 5 bình ắc quy 12V–21Ah mắc nối tiếp, động cơ BLDC gắn trong vành. Quãng đường tối đa xe có thể đi được với một lần sạc là khoảng 82 km; thời gian sạc đầy sạc tiêu chuẩn khoảng 8–10 giờ.

VinFast Evo Grand đang là mẫu xe máy điện phổ thông có giá dễ tiếp cận nhất, khoảng 18,5 triệu đồng.

VinFast EVO Grand được đại lý thông báo có giá sau ưu đãi 18.480.000 đồng. Mẫu này thuộc dòng scooter phổ thông, được trang bị sẵn một pack pin LFP; ngoài ra, xe còn có thể lắp thêm một pack pin rời để tăng quãng đường di chuyển.

Với 1 pin liền xe có dung lượng 2,4 kWh, xe có thể đi được khoảng 134 km; khi lắp thêm pin tháo rời, quãng đường tối đa lên tới 262 km. Thời gian sạc đầy cho cấu hình 1 pin được nhà sản xuất công bố vào khoảng 6 giờ 30 phút. EVO Grand sử dụng động cơ in-hub và có các tính năng quản lý năng lượng cơ bản, tùy chọn pin phụ và các tính năng điện tử hỗ trợ.

VinFast Vento Neo được quan tâm nhiều do sử dụng pin liền xe có dung lượng 3,5 kWh.

VinFast Vento Neo cũng là một trong những mẫu xe được quan tâm nhiều. Mẫu xe này sử dụng pin LFP dung lượng 3,5 kWh, có thể đi được khoảng 194 km mỗi lần sạc. Đại lý cập nhật mức giá ưu đãi cho Vento Neo là 28.160.000 đồng.

Với bộ sạc 1.000 W kèm xe, VinFast Vento Neo có thể sạc từ 0-100% trong khoảng 4 tiếng. Vento Neo được nhà sản xuất giới thiệu đi kèm một số tiện ích như hệ thống kết nối với smartphone, GPS/eSIM và một số tính năng chẩn đoán.