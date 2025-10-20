Vừa ra mắt Việt Nam xe Ninja Nhật trang bị 'tận răng', mạnh gấp rưỡi xe Honda, Yamaha: Giá bất ngờ?

Vừa mới đây, Kawasaki đã giới thiệu mẫu Ninja ZX-6R tại Việt Nam. Đây là mẫu xe phân khối lớn thuộc dòng sport với thiết kế, dáng ngồi mô phỏng các mẫu xe trong trường đua. Mẫu xe này được nhập khẩu và phân phối chính hãng với phiên bản duy nhất là KRT Edition, cạnh tranh với các mẫu khác như Honda CBR650R, Yamaha YZF-R7 hay Triumph Daytona 660.

Kawasaki Ninja ZX-6R KRT Edition được định vị như một bản nâng cấp hoặc lựa chọn đặc biệt cho mẫu Ninja ZX-6R, có thiết kế mang dấu ấn đội đua của Kawasaki với màu sắc, tem KRT tương tự.

Kawasaki Ninja ZX-6R KRT Edition vừa được ra mắt Việt Nam.

Kawasaki Ninja ZX-6R KRT Edition được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ người lái vốn chỉ xuất hiện trên các mẫu xe thể thao cao cấp.

Ngoài hệ thống ABS được phát triển riêng cho dòng supersport mà có thể tính toán áp lực phanh chính xác theo từng điều kiện vận hành, xe cũng được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo KTRC (Kawasaki Traction Control), có khả năng điều chỉnh theo ba cấp độ khác nhau nhằm tối ưu độ bám đường trong từng tình huống lái.

KRT Edition là phiên bản duy nhất được phân phối.

Một trong những trang bị thú vị trên mẫu xe của Kawasaki có thể nhắc tới là hai chế độ công suất (Power Mode: Full / Low), cho phép người điều khiển chọn giữa toàn bộ sức mạnh động cơ hoặc giới hạn công suất để phù hợp với điều kiện mặt đường trơn trượt. Hệ thống này hoạt động song song với KTRC, tạo nên khả năng vận hành linh hoạt giữa đường phố và đường đua.

Tuy nhiên, trong phân khúc xe dáng sport dưới 700cc, Triumph Daytona 660 có thể nổi bật hơn mẫu xe của Kawasaki khi tích hợp sẵn 3 chế độ lái, tùy theo điều kiện thời tiết: Sport, Road, và Rain. Các chế độ này cũng điều chỉnh công suất, nhưng được tùy biến rõ ràng hơn theo điều kiện môi trường.

Công suất của xe lên tới hơn 120 mã lực.

Kawasaki Ninja ZX-6R KRT Edition sử dụng phuộc trước Showa SFF-BP (Separate Function Fork – Big Piston), có thể điều chỉnh tải trước, độ nén và độ hồi phục, giúp xe phản ứng chính xác hơn khi vào cua hoặc phanh gấp. Phía sau là giảm xóc Uni-Trak với khả năng tinh chỉnh tương tự, bảo đảm cân bằng thân xe khi tăng tốc hoặc chuyển hướng nhanh.

Màn hình hiển thị TFT màu 4,3 inch tích hợp kết nối Bluetooth thông qua ứng dụng Rideology The App, cho phép người lái theo dõi thông tin xe, nhật ký hành trình và thông báo từ điện thoại. Dù là mẫu xe thuần thể thao, các tính năng này sẽ giúp việc sử dụng xe hàng ngày thoải mái hơn; đây cũng là một điểm cộng có thể cạnh tranh với mẫu xe của Triump, và vượt trội hơn hai xe của Yamaha và Honda.

Xe có thể kết nối với điện thoại, giúp chủ xe theo dõi các thông số quan trọng.

Về sức mạnh, Kawasaki Ninja ZX-6R KRT Edition sử dụng động cơ bốn xi-lanh thẳng hàng dung tích 636 cc, DOHC, 16 van, làm mát bằng dung dịch, vốn là đặc trưng của dòng ZX-6R.

Khối động cơ này cho công suất 122 mã lực tại 13.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 69 Nm tại 10.800 vòng/phút. Song, công suất của xe còn có thể nâng lên 127,7 mã lực với Ram Air.

Kết hợp với hộp số sáu cấp có hỗ trợ sang số nhanh (Quick Shifter) và khung sườn nhôm nhẹ, xe đạt trọng lượng khô khoảng 197 kg, mang lại khả năng tăng tốc mạnh mẽ và phản hồi chính xác ở dải tua cao.

So với các đối thủ chính tại Việt Nam, Honda CBR650R, Yamaha YZF-R7 hay Triumph Daytona 660, mẫu Ninja ZX-6R mới của Kawasaki có lợi thế rõ rệt với công suất cao hơn hẳn, bằng khoảng 1,5 lần so với xe của Honda và Yamaha và khoảng 1,3 lần so với mẫu của Triumph.

Cấu hình động cơ bốn xi-lanh cũng là một điểm mạnh với Kawasaki nói riêng và với các hãng mô tô Nhật nói chung, khi họ đã góp phần đưa cấu hình động cơ này phổ biến hơn trên thị trường. Tuy vậy, giá bán của Kawasaki Ninja ZX-6R KRT Edition chỉ khoảng 300 triệu, thấp hơn so với các dự đoán trước đây và cao hơn một chút so với các đối thủ.

Dù có công suất thấp hơn, mẫu xe của Honda với tính năng côn tự động e-clutch cũng giúp việc dùng xe thoải mái hơn khi đi phố.

Ngay cả Yamaha YZF-R7 và Triumph Daytona 660 cũng không kém phần thú vị khi có cấu hình động cơ khác. Trong khi R7 của Yamaha sử dụng động cơ 2 xi lanh crossplane, Daytona 660 của Triumph lại sử dụng động cơ 3 xilanh nổi tiếng cân bằng và mượt mà, cùng góp thêm màu sắc cho phân khúc xe phân khối lớn dáng sport khoảng 700 cc.

Mẫu xe Giá tham khảo Động cơ Công nghệ nổi bật Kawasaki Ninja ZX-6R KRT Edition 299 triệu đồng 636 cc, 4 xi-lanh thẳng hàng, DOHC, 122 mã lực/69 Nm ABS, KTRC, Power Modes, Quickshifter, phuộc điều chỉnh, kết nối smartphone

Honda CBR650R 264,9 triệu đồng 649 cc, 4 xi-lanh thẳng hàng, DOHC, 94 mã lực/64 Nm ABS, HSTC, e-clutch Yamaha YZF-R7 - 269 triệu đồng - 219 triệu đồng (giá ưu đãi) 689 cc, 2 xi-lanh, 73,4 mã lực/67 Nm ABS, TCS, Quickshifter, hai chế độ lái (Sport/Road), ly hợp chống trượt, kết nối smartphone Triumph Daytona 660 279,9 triệu đồng 660 cc, 3 xi-lanh, 83,87 mã lực/69 Nm ABS, TCS, ly hợp chống trượt, phuộc sau điềuchỉnh, ba chế độ lái, kết nối điện thoại



Ảnh: Kawasaki