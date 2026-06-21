Giá xăng E10 còn tiếp tục giảm không?

Sau hơn nửa tháng triển khai trên toàn quốc, giá xăng E10 đã giảm gần 3.000 đồng/lít. Tuy nhiên, liệu xăng sinh học có duy trì mức giá thấp hơn xăng khoáng trong dài hạn hay không vẫn phụ thuộc vào giá nguyên liệu thế giới, chính sách thuế và mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng của Việt Nam.

Xăng E10 hiện đang hưởng nhiều ưu đãi về thuế, phí.

Tại kỳ điều hành ngày 18/6, giá xăng E10 RON95-III niêm yết ở mức 20.753 đồng/lít. Như vậy so với thời điểm bắt đầu triển khai bán rộng rãi toàn quốc (1/6) giá xăng E10 hiện nay giảm 2.907 đồng/lít (vùng 1) và 3.377 đồng/lít (vùng 2).

Từ kỳ điều hành này, xăng E10 RON95-III được thí điểm xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến để Nhà nước công bố giá cơ sở thay thế xăng RON95-III, theo Nghị quyết số 29 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành 16/6/2026 đến hết 15/6/2028

Câu hỏi được người tiêu dùng đặt ra là liệu xăng sinh học E10 có được xác định với một cái mức giá rẻ hơn là xăng truyền thống không?

Chia sẻ trong tọa đàm "Sử dụng xăng E10 có đáng lo?" mới đây, ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương) cho biết xăng sinh học cũng như bất cứ hàng hóa nhiên liệu nói riêng hay hàng hóa nói chung trên thị trường, giá sản phẩm được cấu thành từ giá nguyên liệu, giá thành sản xuất, giá chi phí logistics, chi phí bán hàng và lợi nhuận của nhà sản xuất, nhà phân phối cũng như các loại thuế.

Giá của xăng E10 cũng phải cấu thành trên tất cả những yếu tố như: Giá các nguyên liệu đầu vào (xăng nền, nhiên liệu sinh học ethanol…).

“Chúng ta sống trên một thế giới mở, tất cả giá các nguyên liệu theo mặt bằng giá của thế giới. Vì vậy giá của thế giới lên thì nguyên liệu đầu vào của chúng ta cũng lên, và giảm thì chúng ta cũng giảm, cộng với tất cả chi phí sản xuất, chi phí bán hàng cũng như lợi nhuận và thuế thì ra giá của xăng sinh học”, ông Duy Anh nhấn mạnh.

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho biết vừa qua, Hiệp hội này đã làm việc thông qua Bộ Tài chính và Bộ Công Thương - những cơ quan chủ quản, để có những biện pháp ưu đãi về thuế.

Cơ quan quản lý nhà nước đều đã có những tính toán để xăng sinh học ngoài những lợi ích tích cực về môi trường thì cũng mang lại ý nghĩa về kinh tế đối với người tiêu dùng.

“Giá cả luôn vận hành theo thị trường, nhưng về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng E10 chẳng hạn, xăng khoáng chịu mức 10% thì xăng sinh học chỉ ở mức 7%, tức là chênh lệch 3%. Thứ hai là đối với thuế bảo vệ môi trường, xăng E10 cũng được giảm so với xăng khoáng”, ông Bảo cho biết.

Bể nhiên liệu E100 (ethanol 100%) dùng để phối trộn xăng E10

Thông tin tại họp báo thường kỳ quý II/2026 hôm 17/6, đại diện Bộ Tài chính cũng cho biết đã tham mưu Chính phủ nhiều chính sách thuế nhằm giảm chi phí sản xuất và tiêu dùng đối với các loại nhiên liệu sinh học.

Đối với doanh nghiệp sản xuất xăng sinh học, các dự án thuộc lĩnh vực năng lượng sạch hiện được hưởng nhiều ưu đãi về thuế, bao gồm thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Bên cạnh đó, để giảm chi phí đầu vào cho hoạt động sản xuất xăng E10, Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ điều chỉnh thuế nhập khẩu đối với ethanol (nguyên liệu chính dùng để phối trộn xăng E10) từ mức 10% xuống còn 5%.

Theo lãnh đạo Cục Chính sách thuế, phí và lệ phí, dù Việt Nam đã sản xuất ethanol trong nước nhưng nguồn cung hiện vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thị trường. Vì vậy, việc giảm thuế nhập khẩu được kỳ vọng sẽ góp phần hạ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

Đối với người tiêu dùng, chính sách thuế hiện hành cũng đang tạo ưu thế cho xăng E10 so với xăng khoáng truyền thống. Cụ thể, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt quy định xăng khoáng chịu thuế suất 10%, trong khi xăng E10 chỉ chịu mức thuế 7%.

Tương tự, đối với thuế bảo vệ môi trường, phần ethanol trong xăng E10 không thuộc đối tượng chịu thuế. Do đó, loại thuế này chỉ được tính trên phần xăng khoáng sử dụng để phối trộn, giúp giảm chi phí thuế đối với nhiên liệu sinh học.

Các chuyên gia cho biết để khuyến khích sử dụng xăng E10 và tiến tới các loại xăng có tỉ lệ ethanol cao hơn, cơ quan điều hành cần tính toán giá xăng E10 đảm bảo hài hòa 3 mục tiêu: khuyến khích người dân sử dụng, tạo động lực cho doanh nghiệp sản xuất và phân phối đồng thời đảm bảo mục tiêu điều hành giảm phát thải của nhà nước.

Phan Trang