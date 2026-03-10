Giá xăng dầu tăng, giá gas có bị kéo theo? Thao tác giúp tiết kiệm nhưng nhiều người chưa biết

Giá xăng dầu trong nước gần đây liên tục có những đợt điều chỉnh tăng, khiến nhiều gia đình bắt đầu lo ngại chi phí sinh hoạt có thể “đội lên”. Bên cạnh giá thực phẩm hay chi phí vận chuyển, một câu hỏi được không ít người đặt ra là: liệu giá gas có bị kéo theo hay không, và có cách nào giúp giảm bớt tiền gas mỗi tháng?

Giá gas có thể chịu ảnh hưởng

Trên thực tế, giá gas không hoàn toàn phụ thuộc vào giá xăng dầu, nhưng vẫn chịu tác động từ thị trường năng lượng thế giới. Theo nhiều doanh nghiệp kinh doanh LPG, giá gas bán lẻ tại Việt Nam thường được điều chỉnh dựa trên giá CP (Contract Price) – mức giá tham chiếu do các nhà cung cấp lớn công bố mỗi tháng.

Theo thông tin từ Saudi Aramco – một trong những nhà cung cấp LPG lớn trên thế giới – giá CP được nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, dùng làm cơ sở tham chiếu để tính toán giá gas nhập khẩu. Vì vậy, khi giá năng lượng toàn cầu tăng, giá gas thường có xu hướng điều chỉnh theo.

Ảnh minh hoạ

Báo cáo của Bộ Công Thương cũng cho thấy xăng dầu là đầu vào quan trọng của nền kinh tế, ảnh hưởng đến chi phí vận tải, sản xuất và logistics. Khi giá nhiên liệu biến động, nhiều loại chi phí liên quan có thể tăng theo, từ đó gián tiếp tác động tới thị trường năng lượng nói chung.

Ngoài ra, theo thông tin từ báo VnExpress, nguồn cung LPG trong nước hiện vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhập khẩu, nên giá gas bán lẻ có thể chịu ảnh hưởng từ biến động của thị trường quốc tế cũng như tỷ giá và chi phí vận chuyển.

Vì sao nhiều chuyên gia khuyên nên chú ý cách sử dụng gas

Trong bối cảnh giá năng lượng biến động, các chuyên gia cho rằng sử dụng gas tiết kiệm và đúng cách là giải pháp đơn giản giúp giảm chi phí sinh hoạt.

Theo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Bộ Công Thương triển khai, việc điều chỉnh thói quen tiêu dùng năng lượng trong gia đình có thể giúp giảm đáng kể chi phí hằng tháng.

Thực tế, gas là nguồn năng lượng phổ biến trong bếp gia đình. Nếu sử dụng không hợp lý – chẳng hạn mở lửa quá lớn, để nồi không có nắp hoặc không vệ sinh đầu đốt – lượng gas tiêu hao có thể tăng đáng kể. Ngược lại, chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ, mức tiêu thụ gas có thể giảm rõ rệt.

Ảnh minh hoạ

Thao tác với bình gas nhiều người vẫn bỏ qua

Bên cạnh các mẹo nấu ăn tiết kiệm, nhiều đại lý gas và chuyên gia an toàn còn khuyến nghị khóa van bình gas sau khi nấu xong – một thao tác đơn giản nhưng thường bị bỏ qua.

Theo hướng dẫn an toàn được đăng trên báo Vietnamnet, người dùng nên khóa van bình gas khi không sử dụng bếp để tránh trường hợp gas rò rỉ ra ngoài nếu ống dẫn bị hư hỏng hoặc chuột cắn. Gas LPG nặng hơn không khí, nếu rò rỉ có thể tích tụ ở khu vực thấp trong bếp và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Một số doanh nghiệp kinh doanh gas cũng cho biết việc khóa van bình sau khi nấu có thể giúp cắt hoàn toàn nguồn gas từ bình, tránh tình trạng gas tiếp tục đi vào ống dẫn khi không cần thiết. Trong trường hợp hệ thống dây dẫn có khe hở nhỏ, thao tác này còn giúp hạn chế thất thoát gas trong thời gian dài.

Ngoài yếu tố an toàn, đây cũng là cách giúp kiểm soát lượng gas tiêu thụ tốt hơn. Nhiều gia đình sau khi duy trì thói quen này cho biết bình gas sử dụng được lâu hơn so với trước.