Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 207 đồng/lít, không cao hơn 19.615 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 378 đồng/lít, không cao hơn 20.082 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 226 đồng/lít, không cao hơn 18.154 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 252 đồng/lít, không cao hơn 18.641 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 43 đồng/kg, không cao hơn 13.393 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 11/12. (Ảnh: Minh Đức).

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 4/12 - 10/12) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giảm lãi suất; thông tin liên quan đến thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine tấn công vào tàu chở dầu của Nga…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 04/12/2025 và kỳ điều hành ngày 11/12/2025 là: 78,368 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 1,142 USD/thùng); 79,890 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,942 USD/thùng); 87,160 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,422 USD/thùng); 84,828 USD/thùng dầu diesel (giảm 1,270 USD/thùng); 343,070 USD/tấn dầu mazut (giảm 1,506 USD/tấn).

Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 50 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Theo đó, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 (pha 10% ethanol vào xăng không chì) để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Đồng thời, việc phối trộn, pha chế xăng E5 RON92 (pha 5% ethanol vào xăng RON 92) để sử dụng cho động cơ xăng được triển khai đến hết tháng 12/2030.