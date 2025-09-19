Giá vàng và USD đồng loạt hạ nhiệt

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 130 - 132 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý cũng đồng loạt giảm giá bán vàng miếng về mốc 132 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn có mức giảm nhiều hơn vàng miếng. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 127 - 130 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn cao mức giảm nhiều hơn vàng miếng SJC.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giá 126,2 - 129,2 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.638 USD/ounce, giảm 27 USD so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở ở mức 25.186 đồng/USD, giảm 12 đồng so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm đã giảm liên tiếp những ngày qua. Nếu so với mốc đỉnh sát 25.300 đồng hồi cuối tháng 8, tỷ giá trung tâm đã giảm khoảng 0,45%.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tiếp tục đi xuống. Hiện các ngân hàng như Vietcombank, BIDV, Eximbank, Sacombank, ACB đang giao dịch USD mua vào 26.165 - 26.445 đồng/USD mua - bán, giảm 12 đồng so với hôm qua.

Tỷ giá USD hạ nhiệt khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa cắt giảm lãi suất 0,25 điểm %, đưa lãi suất xuống mức 4%- 4,25%. Đây là lần đầu tiên FED cắt giảm lãi suất kể từ tháng 12 năm ngoái.

Công ty chứng khoán Maybank nhận định, việc FED cắt giảm lãi suất là một trong những nhân tố quan trọng, giúp giảm bớt áp lực lên tỷ giá. Cùng các yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ như Việt Nam tiếp tục duy trì thặng dư thương mại, tạo ra nguồn cung ngoại tệ ổn định; vốn FDI giải ngân tăng trưởng đều đặn, bổ sung nguồn ngoại tệ đáng kể cho nền kinh tế… được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc, giúp tỷ giá ổn định trong những tháng cuối năm.

Các chuyên gia của Ngân hàng UOB (Singapore) cũng dự báo, FED sẽ có thêm 2 lần cắt giảm lãi suất, mỗi lần 0,25 điểm % vào tháng 10 và tháng 12 tới. Và nhận định việc FED chuyển sang giai đoạn nới lỏng chính sách mới, giúp thu hẹp chênh lệch lãi suất giữa USD và các đồng tiền chủ chốt và củng cố xu hướng suy yếu của đồng bạc xanh.

Với tỷ giá USD tại Việt Nam, sau khi tăng khoảng 3,4% tính từ đầu năm, Ngân hàng UOB dự báo tỷ giá sẽ ở mức 26.300 đồng vào quý IV/2025 và giảm dần sức ép đi xuống trong giai đoạn tiếp tục. Nếu nhìn dài hạn, đồng Việt Nam vẫn có độ ổn định khi từ năm 2021 đến nay, tỷ giá USD tăng khoảng 14% (từ 23.000 đồng lên 26.400 đồng), trung bình mỗi năm khoảng 3%.

"Đây là mức biến động bình thường so với các đồng tiền trong khu vực (trong 5 năm qua, JPY của Nhật giảm giá 30%, KRW của Hàn Quốc mất 20%, IDR của Indonesia giảm tới 15%...", chuyên gia Ngân hàng UOB nhận định.