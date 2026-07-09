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Giá vàng tụt 1%, chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ, giá dầu tăng dựng đứng khi ông Trump tuyên bố ‘chấm dứt’ thỏa thuận ngừng bắn với Iran

Anh Dũng
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Ngày 8/7, giá vàng giảm, giá dầu tăng vọt và lo ngại lạm phát lại xuất hiện khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt xung đột với Iran đã “kết thúc”.

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Giá vàng giao ngay giảm 0,8% xuống còn 4.072,69 USD/ounce tính đến 20h theo giờ Việt Nam. Đầu phiên giao dịch, giá vàng có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ ngày 2/7 đến nay.

Chuyên gia giao dịch kim loại David Meger tại High Ridge Futures cho biết: “Yếu tố chính dẫn đến diễn biến ngày hôm nay là do căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang. Với việc chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng, chúng ta thấy các tài sản rủi ro giảm giá và vàng cũng không ngoại lệ”.

Iran cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm quân sự của Mỹ ở Bahrain và Kuwait sau khi lực lượng Mỹ tấn công các mục tiêu của Iran. Mỹ hành động với lý do đáp trả các cuộc tấn công của Tehran vào các tàu chở dầu ở eo biển Hormuz. Giá dầu thô sau đó đã tăng hơn 5%.

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Giá vàng (vàng) và giá dầu Brent (đỏ)

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Giá năng lượng tăng cao có thể thúc đẩy lạm phát, từ đó dẫn đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất để kiềm chế giá cả. Vàng dù được coi là tài sản trú ẩn an toàn, kim loại không sinh lãi này thường mất đi sức hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao.

Thị trường hiện đang chờ đợi biên bản cuộc họp Fed ngày 16-17/6 để biết thêm mạnh mối về lập trường tiền tệ của ngân hàng trung ương.

Theo FedWatch Tool của CME Group, các nhà giao dịch hiện đang dự đoán khoảng 67% khả năng Mỹ tăng lãi suất vào tháng 9, cao hơn mức 62% của hôm qua.

Ngân hàng Bank of America ngày 7/7 đã hạ dự báo giá vàng bình quân năm 2026 xuống 14%, còn 4.360 USD/ounce. Họ cho rằng chính sách tiền tệ sẽ thắt chặt hơn, nhưng vẫn kỳ vọng giá vàng đạt mức 5.000 USD khi chu kỳ tăng lãi suất kết thúc.

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Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm khi bước vào phiên giao dịch. Chỉ số Dow Jones giảm 488 điểm, tương đương 0,9%. Chỉ số S&P 500 giảm 0,6% và Nasdaq Composite cũng giảm 0,4%. Các nhà đầu tư đang phải đánh giá lại rủi ro địa chính trị sau nhiều tuần kỳ vọng vào một thỏa thuận êm đẹp.

Theo Reuters, CNBC

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Iran

giá vàng

chứng khoán

giá dầu

giá vàng giảm

thỏa thuận ngừng bắn

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