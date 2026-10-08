Giá vàng tuột dốc, quỹ vàng lớn nhất thế giới hành động gì?

Giá vàng vừa trải qua phiên 7/10 giảm khá mạnh 1,3% xuống mốc 4.111 USD/ounce, thấp nhất trong 2 tháng vừa qua. Thành quả của con sóng tăng hồi tháng 8 cũng gần như biến mất.

Theo dữ liệu cập nhật, SPDR Gold Trust, quỹ vàng lớn nhất thế giới vừa tiếp tục mua ròng 1,14 tấn vàng trong phiên 7/10, qua đó nâng lượng vàng nắm giữ lên khoảng 1.061 tấn. Đây là phiên mua ròng thứ 3 liên tiếp của quỹ với tổng lượng mua vào lên tới 5,4 tấn.

Cùng chiều, iShares Physical Gold ETF, quỹ vàng do BlackRock quản lý cũng mua vào 7kg vàng trong ngày hôm qua, hiện quỹ này đang nắm giữ khoảng 288 tấn. iShares Gold Trust Micro cũng gom gần 2 tạ vàng.

Giá vàng vừa trải qua phiên 7/10 giảm khá mạnh 1,3% xuống mốc 4.111 USD/ounce, thấp nhất trong 2 tháng vừa qua. Thành quả của con sóng tăng hồi tháng 8 cũng gần như biến mất.

Tâm lý thị trường trong tháng 10 đã bớt căng thẳng hơn, song rủi ro Fed tiếp tục thắt chặt chính sách vào tháng 12 vẫn hiện hữu. Báo cáo việc làm tháng 9 cho thấy kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm, tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,2%, trong khi thu nhập bình quân theo giờ tăng 0,1% so với tháng trước. Số liệu việc làm tháng 7 và tháng 8 cũng bị điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000, qua đó làm giảm áp lực phải nâng lãi suất ngay trong tháng 10.

Tuy nhiên, áp lực lạm phát vẫn là yếu tố khiến thị trường thận trọng. Chỉ số giá dịch vụ ISM tăng lên 74 điểm, trong khi biên bản họp Fed cho thấy phần lớn quan chức vẫn kỳ vọng có thêm một đợt tăng lãi suất vào cuối năm. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có thời điểm lên 5,36% trước khi hạ về quanh 5,28% sau phiên đấu giá 39 tỷ USD trái phiếu 10 năm diễn ra thuận lợi. Phiên đấu giá chốt ở mức lợi suất 5,30%, với tỷ lệ chào mua/chào bán 2,77 lần, giúp ổn định thị trường trái phiếu nhưng chưa đủ để xóa bỏ áp lực lên vàng.

Trong thời gian tới, giới đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi số liệu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, phiên đấu giá 22 tỷ USD trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 30 năm, chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ tháng 10 và CPI tháng 9. Dữ liệu việc làm hoặc lạm phát yếu hơn kỳ vọng có thể hỗ trợ vàng thông qua kỳ vọng Fed bớt cứng rắn. Ngược lại, áp lực lạm phát dai dẳng hoặc nhu cầu đối với trái phiếu dài hạn suy yếu có thể đẩy lợi suất lên cao và tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý.

Về kỹ thuật, vùng kháng cự gần của vàng giao ngay nằm tại 4.118-4.151 USD/ounce. Nếu vượt được vùng này, mục tiêu tiếp theo là 4.199 USD và xa hơn là 4.231 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, vùng hỗ trợ gần nằm quanh 4.104 USD, tiếp theo là 3.996 USD và 3.942 USD/ounce.