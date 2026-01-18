Giá vàng tuần qua: Tăng liên tục 3,7 triệu/lượng rồi bất ngờ đảo chiều giảm, người mua tuần trước lãi hay lỗ?

Cuối tuần này (18/1), giá vàng SJC phổ biến ở mức 160,8 – 162,8 triệu đồng/lượng. Trong tuần qua, loại vàng này đã tăng liên tục trong 3 phiên giao dịch đầu tuần và đạt đỉnh 161,5 – 163,5 triệu đồng/lượng, tức tăng 3,7 triệu đồng/lượng so với tuần trước.

Bước sang phiên 15/1, giá vàng miếng quay đầu giảm 700 nghìn đồng/lượng xuống 160,8 – 162,8 triệu đồng/lượng và duy trì đi ngang cho đến hết tuần.

Như vậy, những người mua vàng cuối tuần trước và bán ra lúc này vẫn có lãi khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 24k trên thị trường cũng có diễn biến tương tự, tăng khoảng 3,5 – 4,0 triệu đồng/lượng trong các phiên giao dịch đầu tuần rồi quay đầu điều chỉnh khoảng 500 – 800 nghìn đồng/lượng.

Hiện Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng trang sức 24k ở mức 158,8 – 160,4 triệu đồng/lượng, trong khi Vàng Tiểu Kim Cát 24k (9999) 0,1 chỉ gây sốt thời gian qua có giá 159,8 – 162,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn ở mức 158,0 – 161,0 triệu đồng/lượng. Vàng nữ trang 9999 tại đây có giá 155,5 – 159,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tuần qua lập đỉnh mới 4.640 USD/ounce rồi quay đầu điều chỉnh. Kết thúc tuần, giá vàng giao ngay ở mức 4.596 USD/ounce, tương đương với khoảng 146,5 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế, phí.

Tại Hội thảo "Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số và Cơ hội đầu tư năm 2026" diễn ra sáng 13/1, ông Đinh Ngọc Dũng, Chủ tịch kiêm CEO Bảo Tín Capital nhận định giá vàng trong nước về cơ bản vận động đồng pha với thế giới, song việc thị trường vàng Việt Nam chưa liên thông đầy đủ đang tạo ra chênh lệch giá lớn.

Theo ông, các chính sách mới như phá bỏ độc quyền vàng miếng và tiến tới thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia không chỉ giúp thu hẹp khoảng cách giá, mà còn mở ra cơ hội huy động hiệu quả nguồn vàng rất lớn trong dân, qua đó bổ sung nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Việt Nam hiện vẫn chưa hoàn toàn liên thông với thị trường vàng quốc tế. Chính vì vậy, một đặc thù đã tồn tại nhiều năm qua là chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức cao, hiện khoảng 10% tức 15 triệu đồng/lượng, chủ yếu xuất phát từ yếu tố cung – cầu.

"Mỗi buổi sáng đi làm, chúng ta chứng kiến tại các nhà vàng hình ảnh người dân xếp hàng mua vàng, phản ánh nhu cầu đầu tư và tích lũy vàng rất lớn, trong khi nguồn cung vàng trong nước còn hạn chế", ông Dũng nói.

Nghị định 232 được kỳ vọng sẽ giải quyết một phần bài toán này. Theo đó, quy định mới từng bước phá bỏ thế độc quyền của vàng SJC, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lớn và ngân hàng đủ điều kiện được nhập khẩu vàng nguyên liệu, sản xuất và cung ứng vàng miếng.

Hiện trong nước đã có khoảng 10 doanh nghiệp và ngân hàng lớn đáp ứng đủ điều kiện, qua đó giúp nguồn cung vàng trở nên dồi dào hơn. Thực tế cho thấy, sau khi xóa bỏ độc quyền, giá vàng SJC và vàng 24K của các doanh nghiệp đã tiệm cận nhau hơn rất nhiều. Khi đó, bài toán còn lại chủ yếu là thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá quốc tế.



