Giá vàng trong nước 'bốc hơi' 1,2 triệu đồng/lượng

15h chiều nay, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở ngưỡng 167,3 - 169,3 triệu đồng/lượng (mua- bán), giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở ngưỡng 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Trong khi đó, chiều nay giá vàng thế giới được niêm yết trên kitco ở ngưỡng 4.827 USD/ounce, giảm 04 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay.

Giá vàng thế giới giảm khi dòng tiền có xu hướng quay trở lại các kênh đầu tư rủi ro hơn, trong bối cảnh tâm lý thị trường được cải thiện. Thị trường chứng khoán toàn cầu phục hồi sau khi xuất hiện thông tin Mỹ rút lại kế hoạch áp thuế đối với một số quốc gia liên quan đến vấn đề Greenland, đồng thời đã đạt được những thỏa thuận sơ bộ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương về tương lai khu vực này.

Giá vàng trong nước giảm mạnh. (Ảnh: Minh Đức).

Ông Bob Haberkorn - chuyên gia chiến lược thị trường cấp cao tại RJO Futures - cho biết thông tin liên quan đến thuế quan đã giúp chứng khoán tăng điểm, qua đó làm giảm bớt đà tăng của vàng và tạo áp lực điều chỉnh lên thị trường kim loại quý. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn chưa bị đảo ngược.

Ngoài ra, đồng USD phục hồi và thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh đã tạo thêm sức ép lên kim loại quý.

Tuy vậy, không ít chuyên gia cho rằng đợt giảm lần này chưa đủ để làm thay đổi xu hướng tăng dài hạn của vàng. Ông Ryan McIntyre – Đối tác điều hành cấp cao của Sprott Inc. – nhận định rằng thị trường vàng hiện vẫn chưa thu hút được dòng tiền lớn từ các nhà đầu tư tổ chức. Theo ông, nhiều tổ chức mới chỉ dừng lại ở giai đoạn “quan sát” và “định hướng”, chưa thực sự bước vào giai đoạn hành động trong quá trình ra quyết định phân bổ vốn.

Ông McIntyre cho rằng, nghịch lý nằm ở chỗ giá vàng đã tăng rất mạnh, nhưng các quỹ ETF vàng, cổ phiếu khai khoáng và dòng vốn tổ chức vẫn khá trầm lắng. Điều này cho thấy thị trường vàng chưa rơi vào giai đoạn hưng phấn cuối chu kỳ, mà vẫn còn dư địa cho những nhịp tăng tiếp theo khi các nhà đầu tư lớn buộc phải tái cơ cấu danh mục trước rủi ro từ nợ công, trái phiếu và lạm phát kéo dài.

Trong ngắn hạn, giá vàng được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh theo diễn biến chính trị và sức mạnh của đồng USD. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, nhiều ý kiến vẫn nghiêng về kịch bản vàng duy trì vị thế tài sản trú ẩn quan trọng, đặc biệt khi những bất ổn nền tảng của kinh tế toàn cầu chưa được giải quyết triệt để.