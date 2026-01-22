giá vàng lao dốc

Vàng thế giới và trong nước đều giảm nhiệt﻿

Giá vàng thế giới hôm nay (22/1), chứng kiến một sự điều chỉnh giảm mạnh sau khi thiết lập các kỷ lục lịch sử trước đó. Cụ thể, giá vàng giao ngay quốc tế đã tụt khoảng 100 USD/ounce từ mức đỉnh gần 4.887 USD/ounce xuống giao dịch quanh ngưỡng 4.790 USD/ounce (tương đương khoảng 153,94 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, chưa thuế phí). Sự đi xuống này chủ yếu do đồng đô la Mỹ mạnh lên và tâm lý lo ngại rủi ro trên thị trường toàn cầu hạ nhiệt, khiến các nhà đầu tư chốt lời sau giai đoạn tăng nóng.

Trong bối cảnh đó, thị trường vàng trong nước cũng ghi nhận những biến động tương ứng, với đa số các loại vàng giảm giá so với ngày 21/01.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) và Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen: Mua vào ở mức 16,570 triệu đồng/lượng, bán ra 16,870 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều mua và bán đều giảm so với hôm qua (giảm 240 nghìn đồng chiều mua, giảm 130 nghìn đồng chiều bán).

Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1 chỉ: Mua vào 1,657 triệu đồng/0,1 chỉ, bán ra 1,687 triệu đồng/0,1 chỉ. Mức giá này đã giảm 13 nghìn đồng ở cả hai chiều.

Nhẫn tròn 999.9 BTMH: Giá mua vào là 16,470 triệu đồng/lượng, giảm 130 nghìn đồng.

Vàng trang sức 24K (999.9) và 24K (99.9): Các loại vàng trang sức này đồng loạt ghi nhận mức giảm 130 nghìn đồng ở cả chiều mua vào (16,370 triệu và 16,360 triệu) và bán ra (16,520 triệu và 16,510 triệu).

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH): Mua vào ở mức 16,680 triệu đồng/lượng, bán ra 16,870 triệu đồng/lượng, giảm 130 nghìn đồng cả hai chiều.

Vàng nguyên liệu 999,9 và 99.9: Giá mua vào giảm 150 nghìn đồng, lần lượt là 15,600 triệu đồng/lượng và 15,550 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, trong khi hầu hết các sản phẩm khác giảm, Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long lại là điểm sáng duy nhất với mức tăng 170 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào, đạt 16,870 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC và vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu đều ghi nhận sự sụt giảm đáng kể so với mức đỉnh lịch sử được thiết lập vào ngày 21/1.

Vào ngày 21/1/2026, giá vàng SJC và vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu đều ghi nhận mức cao kỷ lục, có thời điểm vọt lên tới khoảng 170 triệu đồng/lượng (mua vào hoặc bán ra).

Đến sáng ngày 22/1/2026, các mức giá đã giảm xuống chỉ còn 166 - 169 triệu đồng/lượng.

Như vậy, so với đỉnh điểm của ngày 21/1, giá vàng trong ảnh đã giảm khoảng 1-4 triệu đồng/lượng tùy loại và thời điểm giao dịch.

Có thể thấy, sự đồng pha giảm giá của nhiều loại vàng trong nước theo xu hướng thế giới cho thấy thị trường có sự liên thông nhất định, dù chênh lệch giá vàng SJC và vàng thế giới vẫn duy trì ở mức cao.

﻿Dự báo giá vàng

Các chuyên gia nhận định giá vàng có xu hướng tiếp tục tăng hoặc duy trì ở vùng giá cao trong thời gian tới, dù có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh kỹ thuật.

Vàng thế giới thậm chí được dự đoán tăng lên mức 5.000 USD/ounce trong năm 2026, hỗ trợ cho giá vàng trong nước.

Tuy nhiên, sau chuỗi tăng nhanh và mạnh, rủi ro xuất hiện các nhịp điều chỉnh giảm do chốt lời là khá lớn. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần cẩn trọng và theo dõi sát sao thị trường, vì nếu đầu tư "ăn xổi", rất dễ gặp rủi ro, thậm chí mất tiền khi giá biến động mạnh.