Sau ba phiên mua gom liên tiếp, quỹ vàng SPDR Gold Trust bất ngờ quay đầu bán hơn 4,5 tấn vàng, trong khi quỹ bạc iShares Silver Trust đã xả hơn 150 tấn bạc chỉ trong hai phiên.

Thị trường kim loại quý tiếp tục trải qua phiên giao dịch đầy sóng gió ngày 18/11 khi giá vàng và bạc đồng loạt lao dốc.

Theo dữ liệu mới nhất, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã bán ra 4,6 tấn vàng trong phiên 18/11, qua đó hạ lượng nắm giữ xuống còn 1.044 tấn. Đây là phiên bán đầu tiên sau ba phiên mua ròng liên tiếp với tổng khối lượng gần 8 tấn vàng.

Động thái bán ra của SPDR diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới xuyên thủng ngưỡng 3.800 USD/ounce và xác lập mức đáy mới. Trong phiên 18/11, giá vàng giao ngay giảm 3,2% xuống 3.726 USD/ounce, có thời điểm rơi về 3.720 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025.

Áp lực bán còn mạnh hơn trên thị trường bạc. Quỹ iShares Silver Trust (SLV) tiếp tục bán ra 42,1 tấn bạc trong phiên 18/11, sau khi xả hơn 108 tấn trong phiên liền trước. Như vậy, chỉ trong hai phiên giao dịch, quỹ ETF bạc này đã bán ra hơn 150 tấn bạc, đưa tổng khối lượng nắm giữ xuống khoảng 15.550 tấn.

Thị trường đặt cược 95% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12

Dữ liệu kinh tế Mỹ mới công bố tiếp tục cho thấy những dấu hiệu suy yếu của nền kinh tế. Dù số lượng nhà khởi công xây dựng trong tháng 10 tăng 9,9% lên 1,309 triệu căn, số giấy phép xây dựng lại giảm 7,4% xuống còn 1,295 triệu căn, báo hiệu triển vọng kém tích cực của hoạt động xây dựng.

Đáng chú ý, doanh số bán nhà chờ hoàn tất giao dịch giảm 4,7% trong tháng 10, mạnh hơn mức giảm 2% mà thị trường dự báo và xuống mức thấp nhất kể từ khi chuỗi dữ liệu bắt đầu vào năm 2001.

Trước đó, doanh số bán lẻ tháng 10 của Mỹ chỉ tăng 0,2%, trong khi sản xuất công nghiệp giảm 0,4%. Những dấu hiệu suy yếu của nhu cầu tiêu dùng và hoạt động sản xuất, cùng với áp lực lạm phát dai dẳng, đang đặt Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trước bài toán chính sách ngày càng khó khăn.

Biên bản cuộc họp FOMC ngày 27-28/10 cho thấy gần như toàn bộ các nhà hoạch định chính sách dự kiến lãi suất sẽ tăng vào tháng 12. Một số quan chức đã ủng hộ việc thắt chặt ngay tại cuộc họp tháng 10, trong đó hai thành viên đề cập khả năng nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản.

Thị trường hợp đồng tương lai hiện định giá khoảng 95% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 8-9/12, đồng thời tính đến khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ vào đầu năm 2027.

Dù lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về 5,065%, chỉ số USD Index vẫn leo lên 103,82 điểm, cao nhất kể từ tháng 4/2025, tiếp tục gây sức ép lên giá kim loại quý.

Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý tới báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và khảo sát sản xuất của Fed Philadelphia, nhằm tìm kiếm thêm tín hiệu về sức khỏe nền kinh tế Mỹ cũng như triển vọng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.