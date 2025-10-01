Giá vàng tăng gần gấp đôi từ đầu năm: Có nên tiếp tục mua vào lúc này?

Trong những ngày gần đây, thị trường vàng trong nước liên tục thiết lập các mốc giá kỷ lục. Vàng nhẫn, dòng sản phẩm được nhiều người ưa chuộng vì dễ mua bán hiện cũng đã leo lên mức trên 134 - 135 triệu đồng/lượng, tăng gần gấp đôi so với hơn 80 triệu đồng/lượng hồi đầu năm. Điều này đặt ra câu hỏi lớn: người dân có nên tiếp tục mua vàng nhẫn lúc này hay không?

Ưu điểm của vàng nhẫn là tính thanh khoản cao và phù hợp với nhu cầu tích sản lâu dài. Người dân có thể dễ dàng mua với số lượng nhỏ, từ vài chỉ đến một lượng, và bán lại tại nhiều cửa hàng kim hoàn lớn nhỏ trên cả nước mà không gặp rào cản lớn. Chênh lệch mua – bán của vàng nhẫn cũng thường thấp hơn vàng miếng, do vậy phù hợp với những ai có nhu cầu tích trữ theo từng đợt hoặc muốn bảo toàn tiền nhàn rỗi.

Tuy nhiên, thực tế thị trường hiện nay lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Giá vàng nhẫn đã lập đỉnh mới, mức tăng gần gấp đôi chỉ trong chưa đầy một năm là điều hiếm gặp trong lịch sử.

Kinh nghiệm cho thấy, sau những chu kỳ tăng nóng, vàng trong nước thường xuất hiện các nhịp điều chỉnh để cân bằng cung – cầu. Thêm vào đó, mức chênh lệch mua - bán hiện tại cũng bị kéo giãn lên đến hàng triệu đồng/lượng, nghĩa là người mua vào ở giá cao rất dễ lỗ ngay lập tức nếu thị trường quay đầu.

Với những ai tích sản dài hạn, vàng nhẫn vẫn là kênh đáng cân nhắc. Nhưng cách mua hợp lý không phải "all-in" ở mức giá cao kỷ lục, mà là chia nhỏ, mua dần theo từng nhịp điều chỉnh, coi như một hình thức tiết kiệm có kỷ luật.

Cách tiếp cận này giúp bình quân giá vốn và hạn chế rủi ro "bắt đỉnh". Ngược lại, nếu mua dồn dập để kỳ vọng lướt sóng, khả năng gặp rủi ro là rất cao.

Đối với những người chỉ muốn bảo toàn tài sản và phòng ngừa lạm phát, vàng nhẫn là lựa chọn linh hoạt và dễ quản lý. Tuy nhiên, không nên để vàng chiếm tỷ trọng quá lớn trong tổng tài sản gia đình. Giữ mức 10–20% danh mục là hợp lý, phần còn lại nên phân bổ sang các kênh an toàn khác như tiền gửi hoặc bất động sản để cân bằng rủi ro.

Tóm lại, ở vùng giá hiện tại, mua vàng nhẫn chỉ phù hợp với mục tiêu tích sản lâu dài. Người dân nên thận trọng, không nên mua đuổi theo tâm lý đám đông, bởi biến động giá ở vùng đỉnh có thể rất lớn. Với chiến lược kiên trì, chia nhỏ giao dịch và phân bổ tài sản hợp lý, vàng nhẫn vẫn có thể là "của để dành" bền vững cho tương lai, thay vì trở thành gánh nặng khi mua vội ở thời điểm quá nóng.



