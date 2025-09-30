Giá vàng tăng cao chưa từng có

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 134,5 - 136,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng mạnh giá bán ra vàng miếng SJC lên mốc 136,5 triệu đồng/lượng nhưng giá mua vào chênh nhau 1 - 2,5 triệu đồng/lượng. Đây là mốc kỷ lục mới của vàng miếng SJC.

Giá vàng miếng SJC tăng cao nhất từ trước đến nay.

Giá vàng nhẫn cũng ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 130,6 - 133,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 129,9 - 132,9 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.831 USD/ounce, tăng mạnh 66 USD so với sáng qua và 25 USD so với chiều qua. Đây cũng là mốc kỷ lục mới của giá vàng thế giới.

Giá vàng trong nước được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới khi giá thế giới vẫn có xu hướng đi lên.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.192 đồng/USD.

Giá USD tại ngân hàng được niêm yết quanh mức 26.211 - 26.451 đồng/USD mua - bán.

Giá USD trên thị trường tự do giao dịch trong khoảng 26.550 - 26.650 đồng/USD.