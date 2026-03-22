Giá vàng sẽ ra sao sau khi giảm mạnh nhất 43 năm?

Giá vàng vừa trải qua tuần tồi tệ nhất kể từ năm 1983 khi giảm hơn 10% xuống dưới mức 4.500 USD/ounce. Trước đó, giá vàng cũng giảm lần lượt 2% và 3% trong hai tuần gần nhất. Như vậy, kể từ đầu tháng 3, giá vàng đã giảm tổng cộng gần 15% và xóa đi gần hết mức tăng đạt được trong hai tháng đầu năm.

Giá vàng giảm sâu khi cuộc chiến ở Iran vẫn chưa có hồi kết và một số nhà phân tích cảnh báo các nhà đầu tư vàng nên chuẩn bị tinh thần cho những khó khăn tiếp theo trên thị trường, vì giá năng lượng tăng cao đang tạo ra nguy cơ lạm phát, có thể buộc các ngân hàng trung ương phải tạm dừng chu kỳ nới lỏng và áp dụng chiến lược chờ đợi, quan sát.

Rob Haworth, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại US Bank Wealth Management, cho biết việc vàng bị bán tháo không có gì đáng ngạc nhiên nếu xét đến động lực đầu cơ mạnh mẽ hồi đầu năm.

Ông nói thêm rằng kim loại quý này có thể tiếp tục giảm giá khi các nhà đầu tư mua vào với giá trên 5.000 USD/ounce giảm vị thế.

Các nhà phân tích cũng cho rằng diễn biến sắp tới phụ thuộc vào những gì xảy ra ở Trung Đông và liệu các vấn đề về chuỗi cung ứng có được giải quyết nếu eo biển Hormuz được mở cửa trở lại hay không.

Trong bản báo cáo mới nhất về kim loại quý, Bernard Dahdah, nhà phân tích kim loại quý tại Natixis, cho biết ông dự đoán giá vàng sẽ giao dịch trong khoảng từ 4.600 đến 4.700 đô la một ounce khi thế giới chờ đợi xem cuộc chiến tại Iran diễn biến như thế nào, nhưng cảnh báo rằng rủi ro giảm giá đang ngày càng gia tăng.

"Nếu các nguồn năng lượng tiếp tục bị phá hủy và chiến tranh kéo dài, hệ quả có thể khiến giá vàng giảm xuống mức thấp hơn 4.000 USD/ounce. Điều này là bởi trong kịch bản đó, ngay cả Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng cần phải tăng lãi suất do giá năng lượng tăng", ông nói. "Tuy nhiên, chúng tôi không nghĩ rằng xu hướng dài hạn của vàng sẽ ở mức thấp hơn 4.000 USD/ounce. Nếu thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng năng lượng được hạn chế và giá dầu nhanh chóng giảm trở lại mức trước chiến tranh, thì các ngân hàng trung ương sẽ có nhu cầu mua vàng mạnh mẽ hơn. Điều này có thể đưa vàng trở lại quỹ đạo ổn định ở mức trên 5.000 USD/ounce."

Mặc dù vàng đang đối mặt với một số khó khăn trong ngắn hạn, một số nhà phân tích vẫn cho biết họ vẫn lạc quan về kim loại quý này trong dài hạn. Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết lý do các nhà đầu tư mua vàng vào đầu năm vẫn không thay đổi, khi nền kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với sự bất ổn chưa từng có do bất ổn địa chính trị và nợ chính phủ gia tăng.

"Về cơ bản, điều đó có nghĩa là những nhà đầu tư vẫn thích kim loại này - có rất nhiều người - cần bằng chứng cho thấy điều tồi tệ nhất đã qua," ông nói.

Các nhà phân tích cho rằng lý do lớn nhất khiến vàng không hoạt động như một tài sản trú ẩn an toàn giữa chiến tranh là mối đe dọa lạm phát ngày càng tăng do giá năng lượng leo thang.

Tuần vừa qua, tất cả các ngân hàng trung ương lớn đều giữ nguyên lãi suất và duy trì chính sách trung lập trong khi chờ xem chiến tranh sẽ tác động như thế nào đến kỳ vọng lạm phát.

Rob Haworth, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại US Bank Wealth Management nhận định bốn đến sáu tuần tới sẽ rất quan trọng đối với các ngân hàng trung ương khi các công ty bắt đầu điều chỉnh dự báo ngân sách của họ trước mùa hè.

"Khi bước vào thời điểm nộp thuế, vào giữa tháng Tư, đó là lúc các quyết định kinh doanh bắt đầu thay đổi," ông nói.

Mặc dù chính sách cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá vàng — do điều này hỗ trợ lợi suất trái phiếu cao hơn và đồng đô la Mỹ mạnh hơn — một số nhà phân tích vẫn nhìn thấy tiềm năng dài hạn của giá vàng.

Michael Brown, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Pepperstone, cho biết việc tập trung vào lạm phát có thể khiến các ngân hàng trung ương mắc sai lầm trong chính sách bằng cách thắt chặt lãi suất dẫn đến suy thoái kinh tế.

Ông chỉ ra rằng chính sách tiền tệ không hiệu quả trong việc đối phó với lạm phát do nguồn cung gây ra. Tất cả những gì các nhà hoạch định chính sách có thể làm là làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế để kiềm chế tổng cầu.

"Hiện tại, với những bất ổn lớn liên quan đến thời gian kéo dài của cuộc xung đột Iran, cũng như những hậu quả kinh tế chính xác của nó, việc các ngân hàng trung ương áp dụng lập trường 'chờ xem' là điều hợp lý nhất," ông nói. "Tuy nhiên, nếu chúng ta đang đứng trước nguy cơ sai lầm của ngân hàng trung ương, thì vàng có thể hoạt động tương đối tốt trong dài hạn nếu các nhà đầu tư tìm cách phòng ngừa rủi ro tăng trưởng kinh tế suy giảm.".



