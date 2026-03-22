Giá vàng giảm mạnh, người mua vàng sau một tuần đã lỗ nặng 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh trong tuần qua. Ảnh minh họa

Tính đến 14h chiều nay (22/3), Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết gia vàng miếng tại 168 – 171 triệu đồng/lượng, tức là đứng im so với cùng thời điểm hôm qua.

Như vậy, giá vàng miếng SJC đã giảm 12 triệu đồng trong tuần này, tương đương với 6,5%. Nếu so với mức đỉnh, giá vàng miếng hiện nay đã thấp hơn tới 20 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn của SJC đang giao dịch ở mức giá 167,7 - 170,7 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn của các thương hiệu như DOJI, Phú Quý đều đang niêm yết cao hơn khoảng 300.000 đồng/lượng là 168 – 171 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Riêng vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện đang được giao dịch với mức giá cao nhất trên thị trường, từ 168,6 – 171,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng của Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật khoảng 14h ngày 22/3.

Giá vàng thế giới giảm mạnh nhất từ sau chiến sự Trung Đông

Sở dĩ giá vàng trong nước giảm mạnh trong tuần qua là do ảnh hưởng của giá vàng thế giới.

Giá vàng thế giới hiện được niêm yết quanh mức 4.496 USD/ounce, tương đương với khoảng 142,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá trong nước. Giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới tới khoảng 28 triệu đồng/lượng. Đây cũng được xem là mức chênh lệch lớn nhất từ trước tới nay. Điều này phản ánh thực tế thị trường vàng trong nước đang vận hành theo những yếu tố riêng, không hoàn toàn đồng pha với xu hướng thế giới.

Theo nhận định của các chuyên gia, việc giá vàng trong nước duy trì chênh lệch lớn so với thế giới xuất phát từ yếu tố cung - cầu trong nước, đồng thời liên quan đến tâm lý nắm giữ vàng của người dân trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.

Giá vàng trong nước hiện cao hơn khoảng 28 triệu đồng/lượng so với vàng thế giới. Ảnh: NLĐ

Trên thực tế, theo dữ liệu từ Kitco News, giá vàng thế giới mở đầu tuần (ngày 16/3) ở mức 5.023 USD/ounce và duy trì trạng thái tương đối ổn định trong những ngày tiếp theo. Sau đó, trong suốt ba phiên đầu tuần, thị trường vàng gần như đi ngang khi giá dao động trong vùng 4.975 - 5.040 USD/ounce.

Thế nhưng, đến sáng thứ tư (ngày 18/3), giá vàng bất ngờ xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.970 USD/ounce. Chính điều này đã kích hoạt làn sóng bán tháo mạnh trên diện rộng, khiến giá giảm tới 120 USD chỉ trong hơn hai giờ.

Hơn nữa, áp lực lên giá vàng tiếp tục gia tăng sau khi Mỹ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) cao hơn kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại lạm phát dai dẳng.

Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất, nhưng những phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell đã khiến thị trường nhanh chóng phản ứng tiêu cực. Cụ thể, giá vàng sau đó tiếp tục suy yếu, thậm chí có thời điểm lùi sát ngưỡng 4.800 USD/ounce trước khi bước vào một đợt giảm sâu hơn trong phiên châu Á vào thứ Năm (ngày 19/3). Đáng chú ý, chỉ trong vài giờ, giá vàng rơi từ 4.833 USD xuống còn 4.538 USD/ounce.

Đến phiên cuối tuần, giá vàng tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất 4.477 USD/ounce và chốt phiên ở mức 4.494 USD/ounce. Đây chính là mức thấp nhất của giá vàng thế giới kể từ khi chiến sự ở Trung Đông xảy ra hồi cuối tháng 2/2026.

Giá vàng tuần tới sẽ tăng hay giảm?

Theo các chuyên gia, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới. Ảnh minh họa

Khảo sát mới đây của Kitco News chỉ ra rằng, phần lớn chuyên gia Phố Wall đang có cái nhìn tiêu cực trong ngắn hạn. Theo đó, trong số 18 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, có tới 67% dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới, và chỉ 17% kỳ vọng tăng. với nhóm nhà đầu tư cá nhân, xu hướng này cũng không mấy tích cực khi lần đầu tiên sau nhiều tháng, tâm lý bi quan chiếm ưu thế.

Nguyên nhân các chuyên gia đưa ra dự báo như vậy được cho là đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố bất lợi, bao gồm lợi suất trái phiếu tăng, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Fed chưa sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia của FxPro, cho biết, đà giảm hiện tại của giá vàngcó thể chưa kết thúc. Theo ông, giá vàng có khả năng tiếp tục giảm về vùng 4.000 USD.

Một số chuyên gia cho rằng đà giảm của giá vàng chỉ mang tính tạm thời. Cụ thể, giá vàng có thể còn yếu trong ngắn hạn. Tuy nhiên, các vấn đề nền tảng về tiền tệ và tài khóa sẽ sớm quay trở lại và hỗ trợ xu hướng tăng của vàng. Hơn nữa, lạm phát và bất ổn địa chính trị vẫn được coi là những yếu tố then chốt có thể kéo dòng tiền quay trở lại thị trường vàng trong thời gian tới.

Đáng chú ý, ở góc độ kỹ thuật, nhiều chuyên gia cảnh báo, giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực và thậm chí lùi về các vùng hỗ trợ sâu hơn quanh mốc 4.000 USD/ounce, nếu như xu hướng bán tháo chưa chấm dứt.

Trong tuần tới, theo các chuyên gia, khi lịch công bố dữ liệu kinh tế khá thưa thớt, diễn biến chiến sự tại Trung Đông được dự báo sẽ là yếu tố chi phối chính cho giá vàng. Đáng chú ý, các ngưỡng kỹ thuật quanh 4.400 - 4.500 USD/ounce sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định xu hướng tiếp theo của thị trường vàng.