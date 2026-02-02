Giá vàng ở VN bị “thổi bay” hơn 3 triệu đồng/lượng, nguyên nhân từ 1 đồng tiền: Phố Wall dự báo bất ngờ?

Giá vàng miếng giảm hơn 3 triệu đồng/lượng, sáng 2/2/2026. Ảnh: TTXVN

Vào khoảng 10 giờ sáng nay, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 165,6 - 168,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tương đương giảm 3,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với giá chốt phiên cuối tuần trước.

Cùng chiều với vàng miếng, giá vàng nhẫn tròn trơn giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đang giao dịch quanh mức 167 - 170 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó, CTCP đầu tư vàng Phú Quý giao dịch vàng nhẫn ở mức 165,6 - 168,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng ở Việt Nam cùng chiều giảm với giá vàng thế giới. Theo đó, ngay từ khi mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng thế giới giảm hơn 100 USD xuống 4.772 USD một ounce. Đây cũng chính là phiên thứ 3 thị trường đi xuống, ngay sau khi giá lập đỉnh tại 5.594 USD tuần trước. Như vậy, mức giảm đợt này của giá vàng đã lên tới hơn 800 USD/ounce.

Đến 9 giờ (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.740 USD/ounce. Trước đó, có thời điểm giá vàng đã giảm xuống dưới 4.600 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới hiện có giá khoảng 149,2 triệu đồng. Như vậy, giá vàng miếng SJC trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Giá vàng của thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giao dịch tại thời điểm 10h sáng nay.

Giá vàng sẽ tiếp tục giảm hay hồi phục chiều tăng trở lại?

Theo giới chuyên gia, sở dĩ giá vàng thế giới giảm liên tiếp trong những phiên giao dịch vừa qua là do sự ổn định trở lại của đồng USD, nhất là sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ứng cử viên cho chức Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed). Do đó, các nhà đầu tư bán chốt lời sau khi giá lập đỉnh và các rủi ro địa chính trị lắng xuống.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cá nhân vẫn lạc quan vào khả năng giá vàng đảo chiều tuần này. Cụ thể, theo kết quả trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco News với sự tham gia của 340 nhà đầu tư, có gần 250 người (chiếm khoảng 73% cho rằng thị trường vàng sẽ đi lên. Trong khi đó, có 16% nhà đầu tư dự đoán rằng giá vàng tiếp tục lao dốc và 11% còn lại kỳ vọng giá kim loại quý đi ngang.

Ngoài ra, có 39% trong số 18 nhà phân tích Phố Wall tham gia khảo sát tin vào kịch bản vàng có thể lấy lại mốc 5.000 USD. Trông khi đó, 39% nhận định rằng nhịp điều chỉnh vàng sẽ kéo dài và 22% đưa ra quan điểm trung lập.

Giá vàng thế giới đang giảm mạnh sau khi lập đỉnh. Ảnh minh họa

Trong tuần này, thị trường tài chính toàn cầu dự kiến hướng sự chú ý vào nhiều dữ liệu, báo cáo kinh tế quan trọng của Mỹ, trong đó nổi bật là những số liệu về việc làm. Đây là những thông tin được kỳ vọng sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá rõ hơn triển vọng chính sách lãi suất của Fed trong bối cảnh Fed sắp có sự thay đổi về lãnh đạo, cũng như nhiều ngân hàng trung ương lớn khác đang chuẩn bị đưa ra quyết định lãi suất.

Ngoài ra, theo nhận định của các chuyên gia, xung đột giữa Mỹ và Iran, vấn đề Greenland, đồng thời căng thẳng thương mại giữa các cường quốc... vẫn là những thông tin hỗ trợ tâm lý dài hạn cho giá vàng thế giới. Theo các chuyên gia, nếu xung đột địa chính trị và căng thẳng thương mại quốc tế leo thang, vàng vẫn được xem là tài sản phòng thủ hiệu quả giúp chống lại các rủi ro trong bối cảnh kinh tế suy yếu.