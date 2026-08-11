Giá vàng trong nước khép lại phiên 11/8 với diễn biến phân hóa mạnh: vàng nhẫn DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tăng tới 1,3 triệu đồng/lượng, trong khi SJC và PNJ giảm. Đáng chú ý, giá vàng đã điều chỉnh đáng kể so với mức cao buổi sáng, với vàng nhẫn SJC giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Khép lại phiên giao dịch ngày 11/8, giá vàng trong nước tiếp tục phân hóa.

Ở phân khúc vàng miếng, SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng ở chiều mua và bán so với cuối phiên trước. Riêng Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Đối với vàng nhẫn, SJC chốt phiên ở 140 - 143 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. PNJ giảm 500.000 đồng/lượng, xuống 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

Ở chiều ngược lại, DOJI tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 1 triệu đồng/lượng, lên 142 - 146 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng 1 triệu đồng/lượng, lên 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng.

Như vậy, trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn thấp nhất là 139,5 triệu đồng/lượng tại PNJ, trong khi cao nhất là 142 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu, chênh 2,5 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, SJC thấp nhất với 143 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu cao nhất ở 146 triệu đồng/lượng, chênh 3 triệu đồng/lượng.

So với mức cao đầu phiên sáng, giá vàng đến cuối phiên có sự điều chỉnh đáng kể tại một số thương hiệu.

Ở vàng nhẫn, SJC giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, từ 142 - 145 triệu đồng/lượng xuống 140 - 143 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 2 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,9 triệu đồng/lượng chiều bán. Ngược lại, DOJI giảm nhẹ 500.000 đồng/lượng ở chiều mua nhưng giữ nguyên giá bán; Bảo Tín Minh Châu giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua và bán; Bảo Tín Mạnh Hải giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Ở vàng miếng, SJC và PNJ cùng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức cao buổi sáng. DOJI giảm 2 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Bảo Tín Mạnh Hải giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Kết phiên Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC SJC 140 143 140,5 143,5 PNJ 139,5 143,5 140,5 143,5 DOJI 141,5 145,5 140,5 143,5 Bảo Tín Minh Châu 142 146 140,8 143,8 Bảo Tín Mạnh Hải 141,5 145,5 140,5 143,5

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Cập nhật lúc 14h30 ngày 11/8, giá vàng trong nước tiếp tục phân hóa mạnh so với cuối phiên trước.

Ở phân khúc vàng miếng, SJC và PNJ cùng niêm yết ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng. SJC giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, còn PNJ giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán.

DOJI cũng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán, còn 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Mạnh Hải đi ngược xu hướng khi tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 142 - 145 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giữ mức giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán, còn 140 - 143,8 triệu đồng/lượng.

DOJI tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 1 triệu đồng/lượng, lên 142 - 146 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, giá vàng nhẫn mua vào thấp nhất là 140 triệu đồng/lượng tại PNJ, trong khi Bảo Tín Minh Châu cao nhất ở 142 triệu đồng/lượng, chênh 2 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, SJC thấp nhất với 143,3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu cao nhất ở 146 triệu đồng/lượng, chênh 2,7 triệu đồng/lượng.

14h30 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 140,3 143,3 140,8 143,8 PNJ 140 143,8 140,8 143,8 DOJI 141,5 145,5 140,8 143,8 Bảo Tín Minh Châu 142 146 140,8 143,8 Bảo Tín Mạnh Hải 141,5 145,5 142 145

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Cập nhật lúc 9h30 sáng 11/8, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh so với cuối phiên hôm qua.

Ở phân khúc vàng miếng, SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua - bán ở mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước. Bảo Tín Minh Châu mua vào 142,4 triệu đồng/lượng, bán ra 145,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua - bán ở mức 142 - 145 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. PNJ niêm yết 141,5 - 145,4 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 1,5 triệu và 1,4 triệu đồng/lượng.

DOJI tăng mạnh nhất trong nhóm khảo sát, với giá mua vào tăng 1,8 triệu đồng/lượng và bán ra tăng 1,6 triệu đồng/lượng, lên 142 - 145,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 142,4 - 146,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải tăng 1,4 triệu đồng/lượng, lên 141,9 - 145,9 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, Bảo Tín Minh Châu có giá vàng nhẫn cao nhất ở cả chiều mua và bán, lần lượt 142,4 và 146,4 triệu đồng/lượng. PNJ có giá mua thấp nhất 141,5 triệu đồng/lượng, trong khi SJC có giá bán thấp nhất 145 triệu đồng/lượng.

9h30 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 142 145 142,5 145,5 PNJ 141,5 145,4 142,5 145,5 DOJI 142 145,8 142,5 145,5 Bảo Tín Minh Châu 142,4 146,4 142,4 145,5 Bảo Tín Mạnh Hải 141,9 145,9 142,5 145,5

Trên thị trường quốc tế , giá vàng thế giới giao ngay đầu phiên sáng dao động quanh 4.416 USD/ounce, tăng 0,63% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã tăng hơn 1,1% trong phiên giao dịch hôm qua.

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Giá vàng trong nước mở đầu phiên giao dịch sáng 11/8 duy trì ổn định sau phiên tăng nhẹ trước đó. Trong nhóm khảo sát, vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết phổ biến ở mức 141 - 144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), riêng Bảo Tín Minh Châu ở mức 141 - 145 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giao dịch tại 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng, PNJ ở 140 - 144 triệu đồng/lượng. DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết 140,2 - 144,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tiếp tục có giá cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 141 - 145 triệu đồng/lượng.

Như vậy, trong nhóm các nhà vàng lớn, chênh lệch giá mua vàng nhẫn cao nhất và thấp nhất là 1 triệu đồng/lượng, trong khi chênh lệch ở chiều bán ra cũng ở mức 1 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 140,6 143,6 141,1 144,1 PNJ 140 144 141 144,1 DOJI 140,2 144,2 141,1 144,1 Bảo Tín Minh Châu 141 145 141 145 Bảo Tín Mạnh Hải 140,5 144,5 141,1 144,1

Trên thị trường quốc tế , giá vàng thế giới giao ngay đầu phiên sáng dao động quanh 4.404 USD/ounce, tăng 0,35% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã tăng hơn 1,1% trong phiêm giao dịch hôm qua.

Giá vàng tăng lên mức cao nhất trong 9 tuần trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, khi giới đầu tư chờ đợi các dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ để đánh giá những động thái chính sách tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trước đó, kim loại quý đã tăng 2,4% trong phiên thứ Sáu và tăng hơn 7% trong tuần qua, sau khi dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số việc làm phi nông nghiệp giảm bất ngờ.

Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX, nhận định động lực kỹ thuật đối với vàng hiện khá mạnh. Theo ông, hoạt động giao dịch đang diễn ra tương đối thận trọng do Trung Quốc tăng mua vàng, trong khi thị trường chờ đợi các báo cáo CPI và PPI tháng 7 của Mỹ được công bố trong tuần này. Bên cạnh đó, tâm lý lo ngại bỏ lỡ cơ hội khi giá vàng có thể trở lại trên mốc 4.500 USD/ounce cũng đang hiện hữu.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã tăng cường mua vàng trong tháng 7, bổ sung lượng vàng dự trữ lớn nhất kể từ tháng 10/2023, theo số liệu chính thức được công bố vào tuần trước.

Giới đầu tư hiện chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ được công bố vào thứ Tư và chỉ số giá sản xuất (PPI) vào thứ Năm.

Theo khảo sát của Reuters, các nhà kinh tế dự báo CPI tháng 7 tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,5% trong tháng 6.

Ông Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường tại American Gold Exchange, cho rằng dữ liệu CPI sẽ đóng vai trò quan trọng đối với diễn biến của giá vàng. Theo ông, lạm phát đang bắt đầu hạ nhiệt và thị trường kỳ vọng báo cáo sẽ không cho thấy những diễn biến quá bất lợi về lạm phát. Điều này có thể khiến giá vàng đi ngang hoặc tăng nhẹ trong thời gian ngắn tới.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 ở mức 52%, trong khi xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 là 81%.

Vàng thường kém hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao do đây là tài sản không sinh lời.

Trong khi đó, Iran cho biết nước này đang tiến gần tới một thỏa thuận cuối cùng với Oman, trong đó xác định các tuyến đường vận chuyển mới giữa hai nước qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Tehran nhắc lại rằng Mỹ vẫn phải đáp ứng một số điều kiện khác trước khi tuyến đường thủy chiến lược này được mở cửa trở lại.

Về triển vọng giá vàng, UBS cho biết trong một báo cáo hôm thứ Sáu rằng tổ chức này kỳ vọng giá vàng sẽ tăng lên 5.000 USD/ounce trong nửa đầu năm 2027, đồng thời cảnh báo những rủi ro trong ngắn hạn vẫn còn tồn tại.