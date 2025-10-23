Giá vàng nhẫn giảm tới hơn 7 triệu đồng/lượng, chuyên gia dự báo bất ngờ?

Sáng nay (23/10), thị trường vàng trong nước tiếp tục chứng kiến đợt điều chỉnh mạnh sau khi liên tục lập đỉnh mới trong tuần trước. Tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo hiện chỉ niêm yết quanh mức 149,4 – 150,9 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm tới 7,1 triệu đồng/lượng so với đỉnh lịch sử ngày 21/10 là 157 – 158 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ghi nhận vào thời điểm sáng 8h45' tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt điều chỉnh giảm. Hiện giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu đang là 149,9 - 152,9 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ niêm yết 146 - 148,6 triệu đồng/lượng, và Công ty SJC khoảng 145,4 - 147,9 triệu đồng/lượng.

Tại một sự kiện diễn ra mới đây ở Hà Nội, bà Chu Phương, chuyên gia thị trường vàng thừa nhận, biên độ biến động giá vàng trong thời gian vừa qua là “rất lớn”, tạo áp lực đáng kể cho những nhà đầu tư ngắn hạn.

“Nếu biến động quá mạnh như thế này, những người không có trường vốn và không tích sản từ nền giá thấp sẽ rất dễ rơi vào trạng thái lo lắng, thậm chí hoảng sợ. Chênh lệch giữa giá mua và bán đã là một rủi ro ngay khi bước vào thị trường,” bà Phương phân tích.

Bà cho rằng, vàng không phải là khoản đầu tư nhỏ, và rủi ro với những người mua theo tâm lý FOMO ở vùng giá cao là rất rõ ràng.

“Nếu nhà đầu tư vừa FOMO ở mức giá đỉnh, vừa chịu rủi ro điều chỉnh, lại thêm rủi ro khi giao dịch ở thị trường tự do thì chẳng khác nào đang ‘cầm hòn than nóng’. Và hòn than ấy cứ chuyền từ tay người này sang người khác, ai cầm cuối cùng chắc chắn sẽ bị bỏng tay,” vị chuyên gia này đưa ra vấn đề.

Theo bà, một vấn đề khác là nguồn cung vàng trên thị trường hiện rất hạn chế. Nhiều người phải xếp hàng chỉ để mua được 1 - 2 chỉ vàng, dẫn tới chi phí cơ hội về thời gian và công sức không nhỏ. “Có người xếp hàng cả buổi vẫn không mua được, coi như công cốc,” bà nói.

Theo bà Chu Phương, nếu Nghị định 232 được triển khai đúng lộ trình, thị trường sẽ phần nào được “giải cơn khát” và có thêm kênh đầu tư minh bạch hơn.

“Với những nhà đầu tư chuyên nghiệp, sàn vàng không phải khái niệm mới. Việt Nam từng có mô hình sàn vàng trước đây, nhưng bài toán pháp lý và quản lý cần được làm chặt chẽ hơn. Nếu được vận hành hiệu quả, đặc biệt có thêm các sản phẩm phái sinh, sàn vàng có thể mở ra cơ hội đầu tư an toàn hơn, đồng thời giúp tăng nguồn tín dụng, hạn chế vàng lậu và mang lại nguồn thu thuế, phí cho ngân sách,” bà Phương đánh giá.

Trước biến động mạnh của giá vàng, nhiều chuyên gia đồng tình với đề xuất áp thuế thu nhập cá nhân 0,1% đối với giao dịch vàng, một chính sách đang được Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Nhà sáng lập FIDT, kiêm Phó Chủ tịch Chứng khoán APG, nhận định thị trường vàng nội địa thời gian qua đã chứng kiến những diễn biến “nóng bất thường”.

“Kỳ vọng các chính sách mới, như bỏ độc quyền vàng miếng và đánh thuế thu nhập từ vàng, sẽ giúp thị trường minh bạch hơn, giảm đầu cơ và từng bước ổn định cung - cầu,” ông Tuấn nói.

Ông cho rằng việc bỏ độc quyền vàng là bước ngoặt lớn, trong khi mô hình sàn vàng nếu được vận hành trong năm 2026 sẽ là bước đi hợp lý, giúp kiểm soát dòng tiền, dữ liệu giao dịch, ngăn rửa tiền và đầu cơ.

Còn theo ông Nguyễn Quang Huy, giảng viên Trường Đại học Nguyễn Trãi, cho rằng thói quen tích trữ và sử dụng vàng đã ăn sâu vào đời sống người Việt.

“Từ cưới hỏi, đầy tháng, cho đến các dịp mừng tuổi, người Việt đều có thói quen tặng vàng. Chính yếu tố văn hóa này góp phần khiến nhu cầu vàng trong nước biến động và họ sẵn sàng xếp hàng để mua bên cạnh yếu tố tìm kiếm lợi nhuận”, ông Huy cho biết.

Trước tình trạng biến động mạnh của giá vàng và làn sóng người dân đổ xô đi xếp hàng, ông Huy đồng tình với việc đánh thuế để thị trường minh bạch hơn và hạn chế đầu cơ, song khuyến nghị cần xem xét kỹ thời gian nắm giữ vàng để phân biệt giữa người đầu cơ ngắn hạn và người tích sản dài hạn, tránh gây ảnh hưởng đến nhóm mua vàng làm của để dành.

Trong bối cảnh giá vàng đang điều chỉnh mạnh, giới chuyên gia cùng chung quan điểm: thị trường cần được quản lý minh bạch hơn, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao nhận thức nhà đầu tư, thay vì chỉ coi vàng là kênh trú ẩn “an toàn tuyệt đối”.