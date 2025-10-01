Giá vàng ngày 1/10 trong nước tăng cao nhất 800 ngàn đồng, thế giới tiếp đà tăng

Giá vàng trong nước

Sáng ngày đầu tháng (1/10) Giá kim loại quý các thương hiệu SJC, Bảo Tín Minh Châu, PNJ đồng loạt tăng giá vàng miếng thêm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 134,8 – 136,8 triệu đồng/lượng.

Riêng DOJI tăng giá vàng miếng thêm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 135,3 – 137,3 triệu đồng/lượng.

Còn Phú Quý SJC lại giảm 700.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng chiều bán ra, giao dịch lần lượt ở mức 133,3 – 136,8 triệu đồng/lượng.

+++ Giá vàng nhẫn trong nước

Tương tự, giá vàng nhẫn hôm nay của các thương hiệu tiếp tục được điều chỉnh tăng so với rạng sáng qua.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 130,2 - 132,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn PNJ, vàng nhẫn DOJI đều giao dịch ở ngưỡng 131 triệu đồng/lượng mua vào và 134 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở cả hai chiều).

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 130,6 triệu đồng/lượng mua vào và 133,6 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 700.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả hai chiều).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 131,4 – 134,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả hai chiều.

Giá vàng trong nước cập nhật sáng (1/10):

Giá vàng thế giới

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3,838.91 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 0,22% so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.572 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 123 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 14,3 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới tiến sát mức cao kỷ lục, nhờ lo ngại về khả năng Chính phủ Mỹ đóng cửa, trong khi dữ liệu việc làm yếu làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục hạ lãi suất.

Số liệu cho thấy số vị trí tuyển dụng tại Mỹ chỉ tăng nhẹ trong tháng 8 trong khi số người được tuyển giảm, phản ánh sự suy yếu của thị trường lao động, yếu tố có thể cho phép Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tháng tới.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch hiện đang định giá 97% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp tháng 10. Vàng vốn không sinh lợi tức thường hưởng lợi trong bối cảnh bất định và lãi suất thấp. Tính đến nay, vàng đã tăng 11,6% trong tháng 9 và đang trên đà ghi nhận mức tăng phần trăm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 8/2011. Tính theo quý vừa qua, vàng tăng 16,5%.

Washington trong ngày thứ 3 vẫn trong tình trạng căng thẳng khi hạn chót tài trợ ngân sách nửa đêm đang cận kề, trong khi cả Đảng Cộng hòa và Dân chủ vẫn bế tắc, khó đạt được thỏa thuận.

Bộ Lao động Mỹ hôm thứ 2 thông báo cơ quan thống kê của họ sẽ dừng công bố dữ liệu, bao gồm cả báo cáo việc làm hàng tháng quan trọng dự kiến phát hành vào thứ 6, nếu việc đóng cửa một phần Chính phủ xảy ra.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24h qua

Nhận định giá vàng

Giá vàng thế giới tăng mạnh chưa từng có trong 40 năm qua, nhanh chóng vượt ngưỡng 3.500 USD, 3.600 USD, 3.700 USD và hiện là 3.800 USD/ounce trước sự ngỡ ngàng của nhiều nhà đầu tư.

Với tốc độ tăng nhanh như vậy, áp lực chốt lời là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố hỗ trợ cho mặt hàng kim loại quý này.

Đó là sức cầu vững chắc từ các “tay chơi” lớn trên thị trường, gồm ngân hàng trung ương các nước và các quỹ ETF vàng. Sức cầu từ các nhà đầu tư cá nhân trên khắp thế giới cũng rất lớn trong bối cảnh thế giới bất định.

Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và nhiều quốc gia vẫn đẩy mạnh mua vàng. Đây là một thời kỳ rất khác đối với những lần sốt vàng trước đây. Vị thế của đồng USD đang suy giảm.

Theo phân tích kỹ thuật, vàng đang có xu hướng tăng mạnh mẽ trong ngắn hạn. Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua là đóng cửa trên ngưỡng kháng cự vững chắc 4.000 USD/ounce. Ngưỡng kháng cự gần nhất của vàng là 3.875 USD/ounce. Ngưỡng hỗ trợ vững chắc là 3.700 USD/ounce.

Vàng hạ nhiệt sau khi lập đỉnh kỷ lục, nhưng kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất và rủi ro địa chính trị vẫn duy trì lực cầu trú ẩn an toàn. Thị trường định giá 90% khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 10 và 70% vào tháng 12, tiếp tục gây áp lực lên đồng bạc xanh.

Bất ổn địa chính trị tiếp tục chi phối tâm lý nhà đầu tư, thúc đẩy dòng tiền chảy vào vàng và bạc. Căng thẳng toàn cầu có nguy cơ leo thang, trong khi các lệnh trừng phạt mới với nhà xuất khẩu năng lượng làm lộ rõ sự mong manh của chuỗi cung ứng.

“Vàng một lần nữa thể hiện sự bền bỉ đáng kinh ngạc, nhanh chóng lấy lại đà sau khi giảm nhẹ do dữ liệu JOLTs kém tích cực, vốn sẽ không cản trở Fed cắt giảm lãi suất thêm trong vòng một tháng tới. Nỗi lo về khả năng đóng cửa một phần Chính phủ Mỹ càng làm gia tăng sự bất định và củng cố thêm quan điểm ‘mua vàng’”, Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định.

“Bất kỳ đợt đóng cửa nào kéo dài sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả kinh tế của Mỹ và điều đó khuyến khích Fed nới lỏng chính sách, rất có thể sẽ mang lại lợi ích cho vàng”, Melek cho biết.