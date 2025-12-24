Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng dựng đứng, người cầm vàng lãi đậm chỉ sau một đêm

Thị trường vàng trong nước sáng nay tiếp tục chứng kiến những diễn biến sôi động khi các thương hiệu đồng loạt điều chỉnh tăng giá. Tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải, ghi nhận lúc 08:12, giá vàng ở hầu hết các danh mục sản phẩm đều duy trì đà hưng phấn từ phiên trước đó và thiết lập những cột mốc mới.

Trước hết, đối với dòng vàng miếng SJC, mức giá đang dẫn đầu danh sách khi niêm yết chiều mua vào ở mức 157,90 triệu đồng/lượng và bán ra là 159,80 triệu đồng/lượng.

Các dòng vàng nhẫn ép vỉ như Kim Gia Bảo 24K và Tiểu Kim Cát 24K cũng duy trì mức giá ấn tượng khi đồng loạt giao dịch quanh ngưỡng 155,30 triệu đồng/lượng cho chiều mua và 158,30 triệu đồng/lượng cho chiều bán.



Bên cạnh các dòng vàng miếng, loại vàng trang sức (999.9) đang được đơn vị này mua vào với giá 152,80 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 156,30 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, loại vàng trang sức (99.9) có mức giá thấp hơn một chút, hiện đứng ở ngưỡng 152,70 triệu đồng/lượng (mua vào) và 156,20 triệu đồng/lượng (bán ra).

Nhìn chung, khoảng cách giữa giá mua và giá bán hiện đang dao động từ 1,9 đến 3,5 triệu đồng mỗi lượng.

Tham khảo giá vàng hôm nay, cập nhật 8h sáng.

So với hôm qua (23/12): Giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải đã tăng thêm khoảng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán (từ mức 157,1 – 159,0 triệu đồng/lượng của ngày hôm qua lên 157,9 – 159,8 triệu đồng/lượng). Tương tự, dòng vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo cũng tăng thêm 800.000 đồng/lượng, tiến sát mốc 160 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tiếp nối đà tăng của thị trường, giá vàng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) hôm nay, ngày 24/12/2025, cũng ghi nhận những biến động mạnh, thiết lập mặt bằng giá mới tương đương với các hệ thống lớn khác. Vàng miếng SJC (1L - 10L - 1KG) có giá mua vào là 157,8 triệu đồng/lượng và bán ra là 159,8 triệu đồng/lượng.﻿

Nếu so với thời điểm đầu tuần khi giá vàng miếng mới chỉ chớm ngưỡng 157 triệu đồng/lượng, có thể thấy chỉ sau 48 giờ, mỗi lượng vàng đã mang lại lợi nhuận đáng kể cho các nhà đầu tư.

Sự bứt phá này chủ yếu chịu ảnh hưởng từ đà tăng phi mã của giá vàng thế giới đạt ngưỡng kỷ lục mới - 4.516 USD một ounce. Từ đầu năm, giá vàng thế giới đã tăng 70%, do căng thẳng địa chính trị, Mỹ giảm lãi suất, lực mua của các ngân hàng trung ương và nhu cầu đầu tư mạnh.

Không chỉ các nhà đầu tư cá nhân, mà các Ngân hàng Trung ương (đặc biệt là Trung Quốc và các nước mới nổi) đang ráo riết mua vàng để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng USD. Bên cạnh đó, các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng cũng ghi nhận dòng tiền đổ vào liên tục sau một thời gian dài im ắng, tạo áp lực mua rất lớn lên thị trường.

Giá vàng thế giới đã đạt ngưỡng mới - 4.516 USD một ounce.

Dự báo giá vàng thế giới vẫn khá lạc quan. Hầu hết các ngân hàng đầu tư lớn đều tin rằng đà tăng của vàng chưa dừng lại ở mức 4.500 USD hiện tại mà sẽ tiếp tục thiết lập những đỉnh cao mới trong năm 2026:

J.P. Morgan: Đưa ra dự báo đầy hưng phấn khi cho rằng giá vàng sẽ đạt trung bình 5.055 USD/ounce vào quý IV/2026. Thậm chí, trong kịch bản địa chính trị xấu đi, con số này có thể chạm tới 6.000 USD/ounce.

Goldman Sachs: Nâng mục tiêu giá vàng lên 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026. Họ tin rằng nhu cầu từ các ngân hàng trung ương là "không thể đảo ngược" và sẽ là bệ đỡ vững chắc cho giá vàng.

Trong khi đó, UOB (Ngân hàng Singapore): Dự báo mức tăng tịnh tiến theo từng quý, bắt đầu từ 4.300 USD vào quý I và đạt 4.600 USD/ounce vào cuối năm 2026.﻿