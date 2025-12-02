Giá vàng hôm nay tiếp tục neo cao, động lực nào khiến điều này chưa dừng lại?

Giá vàng trong nước và thế giới sáng nay (2/12) đều neo ở mức cao.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC có giá mua vào 153,7 triệu đồng/lượng và bán ra 155,2 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo và Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen được niêm yết mua vào ở mức 152,0 triệu đồng/lượng và bán ra 155,0 triệu đồng/lượng. Vàng nữ trang 999.9 có giá mua vào 150,4 triệu đồng/lượng và bán ra 153,7 triệu đồng/lượng.

Tham khảo giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải sáng 2/12.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ so với phiên sáng hôm qua, niêm yết quanh ngưỡng 4.232,3 USD/ounce.

Động lực chính thúc đẩy giá vàng thế giới đi lên đến từ nhu cầu trú ẩn an toàn khi các thị trường chứng khoán thế giới có xu hướng giảm nhẹ và tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng do sự mất ổn định trên thị trường trái phiếu Nhật Bản.

Tuy nhiên, yếu tố hỗ trợ lớn nhất cho kim loại quý vẫn là chính sách tiền tệ từ Mỹ. Tín hiệu chính trị từ Washington cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chọn được người thay thế Chủ tịch FED Jerome Powell, và ứng viên này có quan điểm ủng hộ cắt giảm lãi suất. Điều này càng củng cố kỳ vọng về việc lãi suất sẽ giảm, tạo ra môi trường lợi suất thấp vốn rất phù hợp với giá vàng. Giới giao dịch đang đặt cược rất mạnh vào khả năng FED hạ lãi suất vào tháng 12, với xác suất thị trường định giá lên tới 87%.

Tuần này, thị trường sẽ đón nhận loạt thông tin quan trọng như báo cáo việc làm ADP tháng 11, chỉ số PCE tháng 9, cùng với bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell, được kỳ vọng mang đến gợi mở về định hướng chính sách tiền tệ sắp tới.

Các chuyên gia nhận định vàng đang nằm trong xu hướng đi ngang nhưng thiên về tăng, nhờ liên tục nhận được các tín hiệu hỗ trợ từ chính sách tiền tệ. Khảo sát tuần của Kitco News ghi nhận mức độ lạc quan mạnh mẽ: có tới 79% chuyên gia Phố Wall và 70% nhà đầu tư cá nhân dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần này.

Mặc dù Chủ tịch Asset Strategies International, Rich Checkan, cho rằng giá vàng còn dư địa đi lên do xung đột Ukraine chưa hạ nhiệt và kỳ vọng Fed giảm lãi suất ngày càng rõ nét, nhưng chuyên gia James Stanley của Forex cảnh báo nhà đầu tư không nên "mua đuổi" để tránh rủi ro chốt lời từ các nhà đầu tư dài hạn trước khi kết thúc năm tài chính.