Công ty chủ tịch Phạm Nhật Vượng tìm 6 khách hàng, nhờ cộng đồng lan tỏa thông báo này đến kịp thời

Thông báo của Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Xanh SM) cho biết, trong quá trình rà soát kết quả và thực hiện công tác trao thưởng của chương trình “Hào Khí Việt Nam, Sức Xanh Lan Tỏa”, Xanh SM ghi nhận hiện vẫn còn 06 khách hàng trúng Giải Đặc Biệt – xe điện VinFast VF 3 trị giá 299 triệu đồng – chưa thể liên hệ được và chưa hoàn tất thủ tục nhận thưởng theo quy định của chương trình.

6 khách hàng chưa nhận thưởng của Xanh SM.

Nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho các khách hàng trúng thưởng, Xanh SM kính đề nghị: Quý Khách hàng có tên trong danh sách trúng Giải Đặc Biệt vui lòng chủ động liên hệ với Xanh SM trong thời gian sớm nhất để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ nhận giải.

"Trường hợp Quý Khách hàng không theo dõi hoặc chưa nhận được thông tin, Xanh SM rất mong người thân, bạn bè hoặc cộng đồng hỗ trợ lan tỏa thông báo này để công ty có thể kết nối kịp thời với người trúng giải", thông báo ghi.

Thông báo trên fanpage Xanh SM về 6 chủ nhân giải thưởng.

Khởi động từ ngày 1/4, “Hào khí Việt Nam - Sức Xanh lan tỏa” là dấu ấn nổi bật trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 2 năm thành lập Xanh SM, đồng thời hưởng ứng chiến dịch “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” do Tập đoàn Vingroup khởi xướng.

Điểm nhấn nổi bật của chương trình là chuỗi quay số may mắn được tổ chức định kỳ vào mỗi thứ tư hàng tuần, nhằm tri ân khách hàng và tài xế đã cùng đóng góp những chuyến đi xanh.﻿

Trước đó, ở phiên quay số đặc biệt diễn ra đúng vào dịp Quốc khánh 2/9, Xanh SM trao tặng 8 ô tô điện VinFast VF 3, cho khách hàng may mắn.

Về Xanh SM, sau hai năm chính thức hoạt động, Xanh SM đã vươn lên chiếm thị phần số 1 ở mảng gọi xe 4 bánh tại thị trường Việt Nam trong quý IV/2024.

Theo thống kê, trong vòng gần hai năm qua, Xanh SM đã thực hiện gần 300 triệu chuyến đi xanh bằng xe điện, góp phần giảm phát thải khoảng 211,9 nghìn tấn CO2 ra môi trường, tương đương đã góp phần trồng 3.200 ha rừng.﻿

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tại nhiều tỉnh/thành phố trên khắp Việt Nam; đồng thời, mở rộng thị trường tại Lào, Indonesia và Philippines.﻿