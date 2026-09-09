Giá vàng hôm nay 9/9 giảm mạnh, lỗ gần 5 triệu đồng nếu xuống tiền hôm qua

Giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt bốc hơi.

Sáng ngày 9/9/2026, thị trường kim loại quý trong nước ghi nhận diễn biến đảo chiều giảm giá quy mô lớn ở tất cả các phân khúc từ vàng miếng SJC đến vàng nhẫn trơn.

Giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt bốc hơi gần 2 triệu đồng/lượng

Theo ghi nhận vào đầu giờ sáng ngày 9/9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh giảm mạnh giá niêm yết vàng miếng xuống còn 142,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

So với mức đỉnh thiết lập trong phiên liền trước quanh mốc 147,1 triệu đồng/lượng (chiều bán), giá vàng miếng SJC đã "bốc hơi" tới 1,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra và giảm 1,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào.

Tương tự, phân khúc vàng nhẫn trơn 9999 cũng không tránh khỏi đà suy yếu: Vàng nhẫn SJC: Niêm yết giao dịch quanh mốc 141,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 144,9 triệu đồng/lượng (bán ra), bốc hơi khoảng 1,2 triệu đồng/lượng so với ngày 8/9.

Giá vàng hôm nay 9/9 giảm mạnh.

Tập đoàn Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải: Giá vàng nhẫn trơn và các dòng sản phẩm vàng miếng thương hiệu riêng điều chỉnh hạ nhiệt từ 0,13 đến 1,3 triệu đồng/lượng, hiện duy trì chiều bán ra phổ biến từ 145,4 đến 145,8 triệu đồng/lượng.

Đợt "quay xe" này sẽ khiến nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn xuống tiền mua vàng ở đỉnh 147,1 triệu đồng/lượng phiên 8/9 sẽ lỗ tạm tính từ 3 đến 4,7 triệu đồng/lượng nếu thực hiện thanh khoản ngay lúc này.

Sức ép từ sóng chốt lời trên thị trường quốc tế

Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến đà đi xuống của giá vàng trong nước xuất phát từ biến động giao dịch trên thị trường thế giới. Trên sàn quốc tế, giá vàng giao ngay (XAU/USD) quay đầu lao dốc xuống vùng 4.354 – 4.382 USD/ounce. So với mốc đỉnh ngắn hạn ghi nhận trên 4.438 USD/ounce ở phiên hôm trước, giá vàng quốc tế đã đánh mất khoảng 58 – 70 USD/ounce (giảm từ 1,3% đến 1,6%).

Sự phục hồi kỹ thuật của chỉ số đồng USD cùng thái độ thận trọng quan sát của giới đầu tư quốc tế trước các dữ liệu kinh tế mới của Mỹ đã kích hoạt làn sóng bán chốt lời ngắn hạn trên diện rộng.

Nhận định về xu hướng đi xuống hiện tại, ông David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, cho rằng giá vàng có thể tiếp tục suy yếu và kiểm tra vùng hỗ trợ quanh ngưỡng 4.200 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (quanh mốc 26.160 VND/USD), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 137,3 – 137,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). Khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá vàng thế giới tiếp tục nới rộng ở mức cao, dao động từ 7,7 đến 8,1 triệu đồng/lượng.﻿

Thị trường bạc ghi nhận tín hiệu phân hóa

Trái ngược với đà giảm dứt khoát của vàng, thị trường bạc trong nước sáng 9/9 ghi nhận diễn biến giằng co và phân hóa nhẹ giữa các doanh nghiệp kinh doanh:

Bạc Phú Quý: Giá bạc miếng và bạc thỏi niêm yết mua vào ở mức 2,256 triệu đồng/lượng và bán ra 2,326 triệu đồng/lượng, nhích nhẹ khoảng 0,016 triệu đồng/lượng (tương đương 16.000 đồng/lượng) so với các nhịp điều chỉnh đầu phiên.

Bạc Bảo Tín Mạnh Hải: Sản phẩm Ngân Gia Bảo giao dịch ở mốc 2,235 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,629 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng nhẹ 0,008 triệu đồng/lượng.

