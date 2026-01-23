Giá vàng hôm nay 23/1: Tăng dữ dội 4 triệu/lượng sau 1 đêm, xác lập kỷ lục 173,3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 23/1: Đồng loạt lập đỉnh lịch sử trên 173 triệu đồng/lượng

Thị trường vàng trong nước hôm nay chứng kiến một đợt biến động mạnh chưa từng có. Sau những nhịp điều chỉnh nhẹ ở phiên trước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại các thương hiệu lớn như Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu đã đồng loạt bứt phá, thiết lập những cột mốc giá cao kỷ lục mới trong lịch sử. Đà tăng này được thúc đẩy bởi sự hưng phấn của thị trường thế giới khi giá vàng quốc tế đang áp sát ngưỡng 5.000 USD/ounce.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải: Tăng sốc hơn 4 triệu đồng/lượng

Tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải, giá các loại vàng ghi nhận mức điều chỉnh tăng rất mạnh so với phiên sáng qua. Cụ thể, dòng sản phẩm Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) và Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen hiện đang niêm yết ở mức mua vào 170,30 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 173,30 triệu đồng/lượng. So với mức giá quanh ngưỡng 169 triệu đồng của hôm qua, mỗi lượng vàng đã tăng thêm khoảng 4 triệu đồng.

Đối với dòng vàng miếng SJC tại đây, mức giá mua vào còn cao hơn, đạt 171,40 triệu đồng/lượng và bán ra 173,30 triệu đồng/lượng. Các loại nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long cũng giữ mức mua vào rất cao là 170,30 triệu đồng/lượng. Riêng vàng trang sức 24K loại 999.9 có giá mua vào 168,80 triệu đồng/lượng và bán ra 170,80 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC toàn quốc: Chạm ngưỡng cao chưa từng có

Cùng chung xu hướng đi lên, giá vàng miếng SJC niêm yết trên toàn quốc bao gồm các khu vực TP. Hồ Chí Minh, miền Bắc và miền Trung đều ghi nhận mức tăng thẳng đứng. Cụ thể, giá mua vào được niêm yết ở mức 171,30 triệu đồng/lượng và giá bán ra chạm mốc 173,30 triệu đồng/lượng.

So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng SJC đã tăng vọt thêm 4,0 triệu đồng mỗi lượng. Biểu đồ giá vàng trong ngày cho thấy một đường dốc đứng, phản ánh tâm lý kỳ vọng cực lớn từ phía các nhà đầu tư trong bối cảnh kinh tế hiện tại.

Giá vàng hôm nay 23/1 tại công ty SJC.

Giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu: Nhẫn tròn trơn đắt ngang vàng miếng

Thương hiệu Bảo Tín Minh Châu cũng công bố bảng giá mới với mức tăng tương đương. Sản phẩm Vàng miếng VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) và Nhẫn tròn trơn 999.9 hiện có giá mua vào là 170,30 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 173,30 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, mặt hàng vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào nhỉnh hơn một chút ở mức 171,30 triệu đồng/lượng và bán ra đồng nhất ở mức 173,30 triệu đồng/lượng. Khoảng cách chênh lệch giữa giá mua và giá bán đang được duy trì ở mức 2-3 triệu đồng/lượng nhằm đảm bảo an toàn cho các nhà đài trước biến động quá lớn.

Giá vàng hôm nay 23/1 tại Bảo Tín Minh Châu.

Giá vàng thế giới: Áp lực tăng trưởng chưa dừng lại

Đà tăng phi mã của giá vàng trong nước bắt nguồn trực tiếp từ thị trường thế giới. Tính đến 08:30 sáng nay, giá vàng thế giới (XAU/USD) đang giao dịch ở mức cực cao: 4.957,18 USD/ounce tăng 0,42% (tương đương tăng khoảng 21 USD) chỉ trong một phiên.

Sự suy yếu của đồng USD cùng với những bất ổn về địa chính trị toàn cầu tiếp tục là "bàn đạp" khiến vàng trở thành kênh trú ẩn an toàn tuyệt đối. Các chuyên gia tài chính dự báo nếu nhịp độ này tiếp diễn, việc vàng thế giới chạm mốc 5.000 USD/ounce chỉ còn là vấn đề thời gian ngắn.

Lưu ý: Giá vàng có thể thay đổi liên tục theo từng giờ. Để có mức giá chính xác nhất tại thời điểm giao dịch, quý khách nên liên hệ trực tiếp các cửa hàng hoặc hotline của thương hiệu.



